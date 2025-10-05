Une mannequin OnlyFans crée un clone virtuel d'elle-même grâce à l'IA et gagne une fortune

Sur OnlyFans, une mannequin a eu une idée pour maximiser ses revenus tout en se libérant du temps : créer un clone virtuel d’elle-même en utilisant l’intelligence artificielle. Une idée qui porte ses fruits.

Alix Lynx est une mannequin sur OnlyFans qui a décidé de rentabiliser son activité en créant… son propre clone ! Pour cela, elle a utilisé l’intelligence artificielle et a créé une femme à son image, qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau, mais qui est virtuelle.

Crédit photo : @thealixlynx / Instagram

Pour créer son clone, Alix Lynx a enregistré toutes les photos et vidéos d’elle depuis des années.

“J’ai nourri l’IA avec mon propre contenu et j’ai choisi les images et les clips qui me représentent le mieux. Je lui ai appris comment je parle, comment je réagirais dans certaines situations, ce que je suis prête à faire et quels sont mes refus catégoriques. C’est une extension de moi-même”, a expliqué Alix Lynx, selon le Tribunal du Net.

Crédit photo : @thealixlynx / Instagram

Un clone disponible 24 heures sur 24

Grâce à son clone, Alix Lynx est encore plus active sur OnlyFans. Son avatar peut accéder à presque toutes les demandes des internautes, même les plus étranges. Cependant, la jeune femme fixe une certaine limite à ne pas franchir, même avec son avatar.

“Mon clone est littéralement disponible 24 heures du 24, 7 jours sur 7, car vous pouvez vous connecter et discuter avec lui à tout moment. Je voulais donner à mes fans un moyen d’interagir avec une version de moi. Certaines choses que les fans veulent ne sont pas des choses que je fais personnellement, mais l’IA peut offrir ce fantasme, c’est donc une autre façon pour les fans de vivre cette expérience. Je précise clairement aux fans que ce n’est pas vraiment moi, c’est un ordinateur, mais je veux aussi préserver l’élement fantastique”, a-t-elle expliqué à The Sun.

Crédit photo : @thealixlynx / Instagram

Alix Lynx n’est pas la première à avoir eu cette idée. C’est également le cas d’autres mannequins comme Carmen Electra et Katie Price, qui ont créé leurs propres avatars afin qu’ils puissent discuter avec les internautes sur OnlyFans à tout moment. Une démarche qui fait penser à cette influenceuse bretonne qui cartonne sur Instagram… mais qui n’existe pas !