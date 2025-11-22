Choqué par la beauté du monument, un influenceur américain affirme que le Mont Saint-Michel a été généré par IA

Connu à travers le monde, le Mont Saint-Michel est tellement magnifique qu’il ne peut s’agir que d’une création de l’IA selon un influenceur américain qui passe visiblement beaucoup trop de temps enfermé chez lui.

C’est le buzz du moment qui nous fait sourire en France et qui montre encore à quel point les Américains sont un peu largués quand il s’agit de géographie hors USA. Le 10 novembre 2025, JT Kelly, un vidéaste américain suivi par des millions d’abonnés sur YouTube, est devenu la risée du web après avoir affirmé que le Mont Saint-Michel n’existait pas dans la vraie vie.

Comme le dit l’adage : il faut le voir pour le croire. Mais avec l’arrivée des contenus générés par l’IA, la remise en cause est constante. Du coup, quand on voit quelque chose sur internet, il peut y avoir un doute. Mais on ne s’attendait vraiment pas à ce que l’on remette en question l’existence réelle du Mont Saint-Michel.

Crédit photo : iStock

Dans une vidéo YouTube sur sa chaîne “JT Reacts”, le streameur se filme en train de réagir à la découverte d’endroits sortant de l’ordinaire en Europe. Ainsi, il découvre pour la première fois le monument normand et n’y croit tout simplement pas. À ses yeux, le lieu est tellement magique qu’il est obligatoirement faux.

"C'est la vidéo la plus probablement générée par IA que je n'ai jamais vue. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un immense château, une ville autour, et juste des champs plats avec des moutons ? Il n’y a aucun endroit qui devrait être si magique"

Une promo inattendue pour le Mont Saint-Michel

Visiblement déstabilisé, il enchaîne avec une expression incrédule qui fait immédiatement réagir son chat en direct. Plus le vidéaste observe les images, plus il s'enfonce dans son scepticisme.

"Je n'y crois pas. Peu importe le nombre de vidéos que je verrai ou ce que vous me direz. Tant que je ne l'aurai pas vu de mes propres yeux, je penserai que c'est de l'IA."

Pour lui, aucun endroit ne devrait pouvoir réunir autant de charme, de magie et de cohérence visuelle. Un commentaire qui amuse autant qu'il intrigue les internautes français habitués à voir leur monument classé au patrimoine mondial inspirer l'émerveillement des visiteurs du monde entier.

Crédit photo : iStock

En voulant exprimer son incrédulité, JT Kelly a finalement offert au Mont-Saint-Michel une nouvelle visibilité internationale. Les extraits de son live circulent désormais massivement, surtout autour de la question de l'IA, mais cela rappelle aussi à quel point ce site emblématique fait toujours rêver ceux qui le découvrent pour la première fois.