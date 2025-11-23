Des touristes trompés par l'IA : le marché de Noël à Buckingham Palace était faux

À Londres, de nombreux touristes et locaux ont été trompés par de fausses publicités, générées par intelligence artificielle, qui annonçaient l’installation du premier marché de Noël à Buckingham Palace.

L’événement avait tout pour faire rêver les touristes, et même les Londoniens. Pour la première fois, un marché de Noël prenait place devant le Buckingham Palace, à Londres. Un événement mis en avant à travers de nombreuses publicités diffusées pour attirer le public. Cependant, une fois sur place, les visiteurs ont rapidement constaté qu’il n’y avait pas de marché de Noël.

Des messages fallacieux publiés dans plusieurs langues, dont le thaï, l’arabe ou l’arménien, promettaient une « expérience de Noël royale inédite ». Comme vous pouvez le voir dans les publications TikTok et Instagram ci-dessous, en anglais et en portugais, les images et vidéos trompeuses mettent en scène de petits chalets enneigés abritant des boutiques, le tout décoré avec de nombreuses guirlandes et un imposant sapin de Noël.

#Londres #NatalEmLondres #BuckinghamPalace #CapCut ♬ Christmas Is Coming - DM Production @britishflix 🎄✨ Uma tradição inédita chega a Londres! Pela primeira vez, o Palácio de Buckingham abrirá suas portas para um encantador Mercado de Natal Real! 👑 📅 De 14 de novembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026, o público poderá visitar uma loja temporária montada nos estábulos reais, a famosa The Royal Mews. Lá, será possível encontrar desde presentes festivos e decorações exclusivas, até comidas e bebidas criadas especialmente pelo Royal Collection Trust. 🍷🎁 Entre as atrações estão: 🌿 mini garrafas de gim com ervas dos jardins reais, 🍽️ acessórios da coleção Property of the Royal Kitchen, 🥂 taças inspiradas na Rainha Vitória, 🎋 e enfeites natalinos artesanais vindos diretamente da Índia. 💫 Dica: salva esse post pra não perder essa experiência única! E se você ama descobrir lugares e curiosidades reais como essa — 👑 me segue aqui pra mais novidades de Londres! 🇬🇧✨ #BritishFlix

La promesse d’une « magnifique ambiance hivernale » et de « produits artisanaux » a attiré des touristes qui ont été déçus de découvrir que tout l’évènement avait été inventé comme l’explique Brygida, une touriste polonaise de 25 ans, auprès de l’AFP :

« On est venu en pensant que c’était vrai, nous avons été très tristes quand nous avons compris qu’il n’y avait rien ».

Des touristes découvrent... une boutique éphémère

Les récits recueillis par les médias sur place se répètent et se ressemblent, avec des touristes et même des personnes résidant à Londres qui ont vu passer les publicités sur les réseaux sociaux, sans comprendre qu’il s’agissait d’images générées par intelligence artificielle.

« Nous sommes venus pour un marché de Noël qui n’est pas là, j’allais déguster un vin chaud et je me retrouve avec des sandwichs au poulet. »

Ces fausses images ont commencé à être reprises dès septembre, après que le Royal Collection Trust (RCT), l’organisme qui organise notamment les visites du palais de Buckingham, a évoqué l’ouverture d’une petite boutique de Noël dans l’édifice royal. Comme l’a relevé le Daily Mail, la supercherie sur le marché de Noël a pris une telle ampleur que le RCT a publié un bref démenti sur son site.

« Veuillez noter que la boutique royale de Noël est une boutique éphémère » dans « l’espace commercial existant » au sein du palais, peut-on lire dans le message qui répète :

« Il n’y aura pas de marché de Noël au palais de Buckingham ».

En plus de cette clarification officielle, plusieurs internautes ont mis en ligne des vidéos sur TikTok, montrant la réalité. Les deux vidéos comprennent des images de la place située devant le palais pour montrer qu’aucun marché de Noël n’y a été installé, ainsi que des séquences tournées dans la boutique qui existe bel et bien à l’intérieur de l’édifice.

Pour celles et ceux qui voudraient vraiment rapporter un souvenir de Buckingham à accrocher dans leur sapin, il est possible d’y acheter des décorations, mais à condition d’y mettre le prix. Certains des produits présentés dans une des vidéos TikTok coûtent plus de 30 livres sterling (34 euros).