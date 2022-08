Dévastée, cette maman explique pourquoi la durée du congé maternité n'est pas suffisante

Dans un post publié sur Linkedin, une maman de deux enfants a partagé son expérience sur la difficulté de retourner au travail après un congé maternité. Son témoignage a ému de nombreux parents.

En France, le congé maternité est établi à 16 semaines pour la naissance d’un premier ou deuxième enfant, et de 26 semaines pour un troisième enfant ou plus. En Amérique, les femmes ont moins de temps pour se reposer chez elles avant de reprendre le travail, puisqu’elles ne peuvent profiter que de 12 semaines aux côtés de leur nouveau-né.

Crédit photo : iStock

C’est le cas de Rachael Larsen, une jeune mère de famille américaine. Elle a eu un premier enfant et est retournée travailler 8 semaines après son accouchement. Tout s’est bien passé, jusqu’à ce qu’elle donne naissance à son deuxième enfant. Cette fois-ci, elle a utilisé les 12 semaines maximum auxquelles elle pouvait prétendre. À son grand regret, elle n’a pas pu prendre plus de jours.

Un témoignage poignant sur le congé maternité

Quand Rachael est retournée au travail après la naissance de son deuxième enfant, elle a pris un selfie dans sa voiture lors de son premier jour. Elle ne l’avait jamais publié jusqu'à présent, mais s'est décidée à le faire quatre ans plus tard, dans un post sur Linkedin.

Dans sa publication, la jeune maman a exprimé son ressenti et a dévoilé à quel point il est difficile de reprendre le travail après un congé maternité de 12 semaines.

« Retourner au travail après un congé parental peut être l’une des choses les plus difficiles que vous ayez à faire, a-t-elle affirmé. Nous ne voulons pas être perçus comme faibles ou incapables de gérer les exigences de nos vies. Il est difficile de demander de l’aide, surtout lorsque les politiques d’entreprise ne permettent pas d’offrir plus de congés payés. Pour de nombreux managers, il n’y a littéralement rien qu’ils puissent faire. Peu importe ce que vous en pensez, vous n’êtes pas seuls. Il y a des millions de parents qui vivent les mêmes émotions et la même culpabilité que vous ressentez. »

Ce post a mis en lumière la durée du congé maternité, qui est très importante pour les jeunes mamans et qui semble trop courte en Amérique. L’expérience de Rachael a fait écho à de nombreux parents, qui lui ont exprimé tout leur soutien.