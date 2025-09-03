Le Parc Astérix baisse les prix des billets de 50% pendant une durée limitée, ne ratez pas cette offre imbattable !

Le Parc Astérix

Si vous voulez vous rendre au Parc Astérix en septembre, bonne nouvelle ! Le Parc brade ses prix et propose un billet d’entrée défiant toute concurrence. De quoi faire de belles économies.

Le Parc Astérix est l’un des parcs d’attractions qui attirent le plus de visiteurs en France, et pour cause : avec ses décors plus vrais que nature, il permet de plonger dans l’univers des Gaulois et de faire le plein de sensations fortes. En 2024, le Parc Astérix a été élu meilleur parc d’attractions de France.

En août dernier, une nouvelle attraction a été inaugurée dans le parc. Baptisée Cétautomatix, il s’agit de la “première montagne russe familiale tournoyante à propulsion d’Europe”, selon le parc. Accessible dès 1 mètre, elle permet de faire le plein de sensations fortes en famille avec ses pentes abruptes à 110 km/h, ses accélérations et ses virages serrés.

L'attraction CétautomatixCrédit photo : Parc Astérix / Facebook

Si vous voulez vous rendre au Parc Astérix en septembre pour découvrir cette nouvelle attraction, bonne nouvelle ! Le Parc Astérix propose une belle réduction ce mois-ci et brade son billet d’entrée. Le mois de septembre est une période creuse pour le parc qui recense une baisse de la fréquentation.

Un billet d’entrée à 30 euros

Le Parc Astérix propose un “billet mercredi après-midi” à petit prix. Comme son nom l’indique, ce billet est valable les mercredis 3, 10, 17 et 24 septembre 2025. L’entrée au parc est valable de 14h à 18h, pour seulement 30 euros, soit une économie de 50% par rapport au prix habituel, selon Sortir à Paris. L’entrée pour les enfants de moins de 3 ans reste quant à elle gratuite.

Ce n'est pas la première fois que le parc propose des tarifs avantageux. L'été 2024, l'entrée était gratuite pour toutes les personnes qui s'appelaient Romain, Romane ou Romaine. En janvier dernier, les enfants ont pu se rendre gratuitement au parc pendant un mois. 

Une attraction du Parc AstérixCrédit photo : Parc Astérix / Facebook

Si vous êtes intéressé par cette nouvelle offre, vous devez acheter votre billet sur le site internet du Parc Astérix. Notez qu’il est possible de réserver votre place jusqu’à la veille de votre visite. Attention : ce billet spécial n’est ni échangeable ni remboursable et ne donne pas accès aux événements spéciaux du parc. Vous pourrez cependant profiter de toutes les attractions comme Toutatis, Oziris ou encore Tonnerre 2 Zeus. 

En plus de cela, cette offre inclut une autre surprise : le parking, habituellement au prix de 20 euros, est compris dans le prix du billet. De belles économies à ne pas manquer !

Source : Parc Astérix
