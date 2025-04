Vers une pénurie de pistaches à travers le monde à cause du chocolat Dubaï ?

Devenu tendance ces dernières semaines, le chocolat Dubaï serait sur le point de provoquer une pénurie de pistache à travers le monde

.Les pistaches vont-elles disparaître des rayons de supermarché ? Au regard de la tendance sur le marché, les craintes sont légitimes. L’emballement des consommateurs pour le chocolat Dubaï, fourrée à la crème de pistache, a suscité une énorme demande pour ce fruit à coque vert.

Cette spécialité qui déchaîne les passions a été créée par Sarah Hamouda, une trentenaire anglo-égyptienne, à Dubaï en 2021. Intitulé « Can’t Get Knafeh Of It », il s’agit d’un chocolat fourré de pâte de pistache, de tahini et de cheveux d’ange (kadaïf), ingrédient souvent utilisé dans les pâtisseries orientales.

Crédit photo : iStock

Cependant, c’est en décembre 2023 qu’une influenceuse s’est filmée, sur TikTok, en train de déguster cette friandise. Une vidéo visionnée plus de 100 millions de fois qui a donné envie à de nombreux privilégiés de croquer un morceau de ce fameux chocolat. La production du chocolat Dubaï s’est donc exportée ces derniers mois avec succès et nombreuses sont les enseignes, comme Lidl, à proposer leur produit.

Désormais, la tendance est à l’inquiétude pour les amoureux de la pistache. En effet, son prix a grimpé de près de 35% et les stocks s’amenuisent selon le Financial Times.

Crédit photo : iStock

La production de la pistache presque à sec

L'explosion de la demande a entraîné une forte hausse du prix des pistaches. Le tarif est passé de 7,65 dollars la livre (soit environ 454 grammes) il y a un an à 10,30 dollars la livre aujourd'hui, explique au Financial Times Giles Hacking, négociant en fruits à coque chez CG Hacking, qui assure que le monde de la pistache est “pratiquement à sec” sans mauvais jeux de mots."

"Il n'y avait déjà pas beaucoup d'offre, alors quand le chocolat Dubaï arrive et que les chocolatiers achètent toutes les pistaches qu'ils peuvent se procurer, le reste du monde est à court",

Crédit photo : iStock

Cette tendance était d’ailleurs déjà observable avant même l’engouement suscité par le chocolat Dubaï. Les stocks de pistaches s'amenuisaient déjà à cause d'une récolte décevante l'année dernière aux États-Unis, principal exportateur de ce fruit à coque.

Par ailleurs, la récolte américaine a également été de meilleure qualité que d'habitude. Ce qui a laissé moins de pistaches bon marché et sans leurs coques qui sont généralement vendues comme ingrédients pour le chocolat et d'autres produits alimentaires.