Victime d'une énorme arnaque, ce footballeur star de France 98 a perdu 2 millions d'euros

Victime d'une vaste escroquerie, un ancien footballeur français, vainqueur du Mondial 98, a perdu 2 millions d'euros. Précisions.

Sur le terrain, il était le dernier rempart infranchissable, mais il n'a pourtant pas senti venir le danger.

Fabien Barthez, le célèbre gardien de but de l'équipe de France de football, victorieuse de la Coupe du monde 1998, a été victime d'une arnaque initiée par un ex-partenaire de confiance. Passé notamment par Marseille, Monaco ou encore Manchester United, l'ancien portier a perdu 2 millions d'euros dans cette vaste escroquerie.

D'autres sportifs professionnels retraités ont également été arnaqués par cet homme au passif sulfureux, soupçonné d’escroquerie et d’abus de biens sociaux.

Crédit photo : @fabienbarthez_16 / Instagram

Fabien Barthez arnaqué de 2 millions d'euros

Selon nos confrères de La Dépêche du Midi, Fabien Barthez fait ainsi partie des nombreuses victimes de Jérôme Ducros, l'ancien président du club de football de Luzenac, au sein duquel l'ex-gardien de but avait évolué en tant que directeur général, de 2012 à 2014.

À l'époque, Fabien Barthez investit de fortes sommes d'argent, en échange de parts dans le club. Cependant, concentré sur le secteur sportif, il ne s'occupe guère de la gestion financière de ce petit club de l'Ariège, qui avait réussi l'exploit de terminer vice-champion de France de National 1, validant ainsi sa montée en Ligue 2, en 2014. Hélas, cette accession avait été refusée par la DNCG, le gendarme du foot français, en raison notamment d'un stade trop vétuste et inadapté aux normes du professionnalisme.

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Un refus qui avait engendré le début des ennuis pour Jérôme Ducros car, après la dissolution du club, des investigations avaient mis en lumière une gestion calamiteuse des finances de la part de l'ancien président. Ce dernier se servait en effet de l'argent de la caisse - et donc d'une partie des sommes injectées par Fabien Barthez et d'autres investisseurs - pour multiplier notamment « les allers-retours au Luxembourg » en jets privés, ou s'offrir des « repas fastueux ».

Il aurait également utilisé ces fonds pour des projets immobiliers, dont la construction d'un immeuble à La Tour-du-Crieu, en Ariège, qui n'a jamais vu le jour.

Crédit photo : @fabienbarthez_16 / Instagram

Aujourd'hui âgé de 54 ans, Fabien Barthez, qui réclame personnellement 2 millions d'euros à Jérôme Ducros, n'est pas la seule victime dans cette affaire tentaculaire. Les footballeurs et frères de nationalité algérienne, Saphir et Nabil Taïder, ou encore l'ancien rugbyman et capitaine du XV de France, Thierry Dusautoir, ont eux aussi été escroqués par Jérôme Ducros, pour un préjudice total estimé à 8 millions d'euros.

Par ailleurs, la gestion des sociétés annexes de l'ex-président de Luzenac a également attiré l’attention du fisc, qui lui a réclamé d’importantes pénalités, soit 6 millions d’euros environ.

Si une partie de ces sommes a été « épongée lors de la liquidation de ses entreprises », Jérôme Ducros serait encore redevable à l'État, pour « fraude à la TVA ».