Football : surprise chez les Bleus, Raphaël Varane prend sa retraite internationale, à seulement 29 ans

Coup de théâtre en équipe de France. L’un des cadres des Bleus a décidé d’arrêter à l’aube de la trentaine.

Son annonce a pris tout le monde de cours !

À la grande surprise des fans et autres observateurs du ballon rond, Raphaël Varane a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, à seulement 29 ans.

C’est le joueur lui-même qui l’a annoncé ce jeudi sur ses réseaux sociaux dans un long message aussi sobre que touchant.

« Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l’un des plus grands honneurs de ma vie. À chaque fois que j’ai porté ce maillot bleu si spécial, j’ai ressenti une immense fierté. Le devoir de tout donner, de jouer avec mon cœur et de gagner à chaque fois qu’on entrait sur le terrain. Cela fait plusieurs mois que j’y réfléchis et j’ai décidé que c’était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale (…) Ces moments avec vous me manqueront c’est certain, mais le moment est venu pour la nouvelle génération de prendre le relais. Nous avons un groupe de jeunes joueurs talentueux qui est prêt à prendre la relève, qui mérite d’avoir sa chance et qui a besoin de vous », peut-on lire ainsi sur son compte instagram.

Selon nos confrères du Parisien, Raphaël Varane aurait dit stop en raison d’une certaine usure physique et psychologique. Marié et père de 3 enfants, il souhaiterait désormais consacrer davantage de temps à sa famille.

Raphaël Varane arrête l’équipe de France

Le défenseur de Manchester United quitte donc l’équipe de France après 93 sélections (5 buts) et 10 années de bons et loyaux services.

Champion du monde en 2018 et récent finaliste malheureux du Mondial au Qatar, le natif de Lille était l’un des cadres des Bleus et le patron de la défense depuis des années. Il était d’ailleurs pressenti pour hériter du brassard de capitaine, laissé vacant depuis la retraite du gardien de but Hugo Lloris.

Son départ surprise devrait redistribuer pas mal de cartes et un vrai casse-tête attend le sélectionneur Didier Deschamps, qui a par ailleurs réagi à cette annonce, « non sans une certaine émotion ».

« Raphaël estime être arrivé au bout de son aventure avec l’Équipe de France. J’ai vécu une situation un peu similaire à la sienne, je comprends ses arguments et respecte sa décision même si elle peut sembler regrettable au regard de tout ce qu’il a pu faire avec la sélection jusqu’à la Coupe du Monde durant laquelle il s’est comporté, de bout en bout, comme le leader que l’on connaît », a ainsi déclaré le coach des Bleus.

« Comme Hugo Lloris, il aura été, sauf blessure, de toutes mes listes (…) Si je n’ai pas hésité à lui confier le brassard à 21 ans, c’est parce qu’il dégageait déjà, à sa façon et avec d’autres, un leadership sur le groupe. ‘Rapha’ était un relais efficace, un des garants du collectif et de ses valeurs », a poursuivi le sélectionneur.

L’un des plus grands défenseurs de l’histoire des Bleus

Des mots empreints de respect qui en disent long sur ce que représentait l’ancien Madrilène en équipe de France. Car s’il a parfois pu être chahuté par la critique, Raphaël Varane a su s’imposer comme l’un des tout meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe de France, tout au long de sa carrière.

Sa capacité à élever son niveau de jeu en phase finale de grands tournois, notamment lors du Mondial 2018 durant lequel il avait été impérial, l’a en effet érigé au rang de légende des Bleus.

Il faut dire que son parcours parle pour lui.

Arrivé chez les Tricolore en mars 2013, précédé d’une réputation flatteuse de phénomène, Raphaël Varane s’était très vite imposé comme une évidence.

Devenu rapidement un cadre de l’équipe, il aura été de toutes les campagnes marquantes de l’équipe de France ces 10 dernières années, à l’exception de l’Euro 2016, qu’il avait manqué sur blessure.

Éliminé en quarts de finale de la coupe du monde 2014, lors de laquelle il avait commis une erreur fatale contre l’Allemagne, qui l’a longtemps hanté - il avait pris sa revanche 4 ans plus tard en remportant l’édition 2018 en Russie.

De nouveau finaliste du Mondial 2022 au Qatar, il avait encore réalisé un tournoi solide - alors qu’il était pourtant incertain en début de compétition - mais il n’avait pu empêcher la défaite des siens, battus par l’Argentine de Léo Messi aux tirs au but.

Raphaël Varane laissera l’image d’un défenseur élégant, humble et ô combien respecté par ses pairs. Sa retraite laissera un grand vide.

