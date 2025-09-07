“Un sang-froid incroyable” : une fille de 10 ans sauve son petit frère d'une attaque de requin

En Floride, aux États-Unis, une fillette âgée de 10 ans a fait preuve d’un immense courage en sauvant son petit frère, âgé de 8 ans, d’une attaque de requin. Le petit garçon, mordu au genou, a été hospitalisé mais ses jours ne sont plus en danger grâce aux bons réflexes de sa soeur.

Ce lundi 1er septembre, la session de plongée sous-marine en Floride (États-Unis) a failli virer au drame pour la famille Burrows. Rose, 10 ans, et son petit frère Richard, 8 ans, faisaient de la plongée avec tuba en compagnie de leur père quand, soudain, le petit garçon a été attaqué par un requin à pointe noire, selon le bureau du shérif du comté de Monroe.

Le squale a notamment mordu Richard au niveau du genou droit, sous les yeux de sa soeur qui n'était visiblement pas ciblée par l’attaque. Rose a alors joué un rôle déterminant pour sauver la vie de son petit frère comme l’indique le bureau du shérif :

« Ses deux parents sont extrêmement fiers de la force de caractère et du sang-froid incroyable dont elle a fait preuve sous la pression »

Crédit photo : iStock

Non visée par le requin, elle aurait aidé son frère à rejoindre le rivage avant de participer aux gestes de premiers secours comme l’explique un secouriste auprès de la chaîne locale KBTX3 :

« La sœur du patient tenait en fait la jambe du patient et aidait à contrôler le saignement lorsque nous sommes arrivés »

Des premiers secours salvateurs

La victime a, ensuite, été transportée par avion dans un hôpital de Miami, où les médecins ont pu sauver sa jambe.

« Il est très important d’utiliser des garrots pour contenir ce saignement immédiatement, car avec la perte de sang et les lésions tissulaires, vous pourriez éventuellement perdre des membres »

Crédit photo : Capture d'écran Facebook

La famille Burrows a publié un autre communiqué ce mercredi indiquant que la blessure était importante mais maîtrisée :

« Richard se remet bien de son opération et reprend des forces de jour en jour. Nous espérons qu’il retrouvera bientôt sa passion pour l’océan et la vie marine avec sa sœur aînée. »

La famille a également tenu à remercier « chaque personne pour les messages de soutien et les vœux de bonheur ». Désormais, elle souhaite se concentrer sur le rétablissement du garçon, pour un jour peut-être, plonger à nouveau tous ensemble.