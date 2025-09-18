Ils affrontent des vents violents pour sauver une baleine à bosse emprisonnée dans un filet de pêche

Capture d'écran montrant le sauvetage de la baleine à bosse

Il y a une semaine, une baleine à bosse piégée dans des filets de pêche au large des côtes australiennes a été libérée grâce à une opération de sauvetage difficile.

Les dispositifs de pêche abandonnés ont un impact très dangereux sur les animaux marins. Ceux-ci peuvent en effet limiter leurs mouvements, infliger des blessures ou encore provoquer leur mort.

Jeudi 11 septembre, une baleine à bosse a failli connaître un sort funeste après s’être retrouvée entravée dans des filets de pêche, rapporte People.

Baleine à bosseCrédit Photo : iStock

Les faits se sont déroulés au large de South Golden Beach, en Australie. Témoin de la scène, une personne a signalé cet accident auprès de la Sea World Foundation, une organisation qui se consacre à la protection des océans.

En collaboration avec la Marine Rescue Brunswick (une association bénévole dédiée au sauvetage maritime), les sauveteurs sont venus en aide au cétacé en détresse.

Capture d'écran montrant le sauvetage de la baleine à bosse Crédit Photo : Sea World Foundation via Storyful

Un sauvetage difficile

Sur place, les agents ont réalisé qu’une corde épaisse était emmêlée autour de la queue de l’animal. Le hic ? Le sauvetage s’est avéré plus compliqué que prévu du fait des fortes rafales de vent de 70 km/h.

Fort heureusement, les spécialistes ont réussi à déployer une grande bouée dans le but de s’approcher au plus près de la baleine pour la libérer.

Après plusieurs tentatives, la ligne de pêche et la corde ont été coupées, permettant ainsi au mammifère marin de nager de nouveau.

Capture d'écran montrant la corde de pêche enroulée autour de la queue de la baleineCrédit Photo : Sea World Foundation via Storyful

Tout au long de cette intervention, qui a duré une heure, la baleine est restée calme et coopérative, a déclaré Sea World Foundation à Storyful.

Cependant, les sauveteurs ont dû faire face à «l ’opération de sauvetage la plus difficile de la saison en raison des conditions météorologiques difficiles ». Les deux associations se réjouissent de la tourne positive des événements.

« C’est toujours un sentiment formidable, encore plus aujourd’hui », a indiqué Andy Mulville, skipper de la Sea World Foundation.

Capture d'écran montrant le filet de pêcheCrédit Photo : Sea World Foundation via Storyful

Selon la Commission baleinière internationale, 300 000 baleines et dauphins meurent chaque année après s’être empêtrés dans des équipements de pêche. Un triste constat qui fait froid dans le dos.

Source : People
