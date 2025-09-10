La plus grande tortue marine au monde retrouvée blessée, coincée entre deux bateaux

En Espagne, des sauveteurs sont venus en aide à une tortue gigantesque, qui s’était retrouvée coincée entre deux bateaux.

Mercredi 3 septembre, le port de Colera, une ville espagnole de Catalogne, a été le théâtre d’un sauvetage peu commun, rapporte L’Indépendant.

Au cours de la matinée, un membre du club nautique local a découvert une tortue géante de plus d’un mètre en très mauvaise posture.

Celle-ci était en effet coincée entre deux bateaux, détaille le journal quotidien régional. Le reptile s’est retrouvé piégé après avoir emmêlé l’une de ses nageoires dans une corde.

🚑Assistència a una tortuga llaüd al Port de Colera



⚠️Es tracta d'un juvenil de tortuga llaüt (Dermochelys coriacea), espècie catalogada com a vulnerable



Més info a https://t.co/8kDZrjldJ5 pic.twitter.com/xYMT9jRHSu — CRAM (@crampress) September 4, 2025

L’animal a été identifié comme étant une tortue luth (Dermochelys coriacea). Vous l’ignorez peut-être, mais cette espèce est la plus est la plus grande et lourde des tortues marines du monde.

À l’âge adulte, elle peut atteindre un poids de 800 kilos et mesurer plus de deux mètres de longueur

Sa présence près des côtes est extraordinaire puisque cette tortue évolue dans les profondeurs des océans du monde entier.

Crédit Photo : iStock

Un sauvetage XXL

Le spécimen bloqué dans les eaux espagnoles a été secouru par des sauveteurs spécialisés : les Agents ruraux, les Mossos d’Esquadra, le Centre de Récupération des Animaux Marins (CRAM) et la brigade de la Mairie de Colera.

En unissant leurs forces, ces bons samaritains ont réussi à extraire la tortue, qui semblait épuisée.

Crédit Photo : CRAM

Ce n’est pas tout. Dans la foulée, ils se sont empressés de soigner les vieilles blessures de l’animal, sans oublier celle causée par la coque de l’un des bateaux, soulignent nos confrères.

Baptisée Sa Bardissa III, la tortue a été relâchée sans encombre, et ce, sous l’étroite surveillance de ses anges gardiens.

Crédit Photo : CRAM

Toujours selon le site d’information, les agents et le personnel du centre de plongée de la commune ont suivi le reptile en bateau. Celui-ci est parvenu à nager seul.