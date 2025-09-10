La plus grande tortue marine au monde retrouvée blessée, coincée entre deux bateaux

Par ·

Sauvetage de la tortue luth

En Espagne, des sauveteurs sont venus en aide à une tortue gigantesque, qui s’était retrouvée coincée entre deux bateaux.

Mercredi 3 septembre, le port de Colera, une ville espagnole de Catalogne, a été le théâtre d’un sauvetage peu commun, rapporte L’Indépendant.

Au cours de la matinée, un membre du club nautique local a découvert une tortue géante de plus d’un mètre en très mauvaise posture.

Celle-ci était en effet coincée entre deux bateaux, détaille le journal quotidien régional. Le reptile s’est retrouvé piégé après avoir emmêlé l’une de ses nageoires dans une corde.

L’animal a été identifié comme étant une tortue luth (Dermochelys coriacea). Vous l’ignorez peut-être, mais cette espèce est la plus est la plus grande et lourde des tortues marines du monde.

À l’âge adulte, elle peut atteindre un poids de 800 kilos et mesurer plus de deux mètres de longueur

Sa présence près des côtes est extraordinaire puisque cette tortue évolue dans les profondeurs des océans du monde entier.

Tortue luth sur une plageCrédit Photo : iStock

Un sauvetage XXL

Le spécimen bloqué dans les eaux espagnoles a été secouru par des sauveteurs spécialisés : les Agents ruraux, les Mossos d’Esquadra, le Centre de Récupération des Animaux Marins (CRAM) et la brigade de la Mairie de Colera.

En unissant leurs forces, ces bons samaritains ont réussi à extraire la tortue, qui semblait épuisée.

Sauvetage de la tortue luth Crédit Photo : CRAM

Ce n’est pas tout. Dans la foulée, ils se sont empressés de soigner les vieilles blessures de l’animal, sans oublier celle causée par la coque de l’un des bateaux, soulignent nos confrères.

Baptisée Sa Bardissa III, la tortue a été relâchée sans encombre, et ce, sous l’étroite surveillance de ses anges gardiens.

Sauvetage de la tortue luth Crédit Photo : CRAM

Toujours selon le site d’information, les agents et le personnel du centre de plongée de la commune ont suivi le reptile en bateau. Celui-ci est parvenu à nager seul.

Source : L'Indépendant
Suivez nous sur Google News
PARTICIPEZ À LA CONVERSATION
Sauvetage Tortue

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Depuis 1 an et demi, je m’efforce de produire des articles de qualité tout en gardant ma touche d’humour. Mon domaine de prédilection ? Les histoires d’animaux qui se terminent en happy end. Je suis d’ailleurs incollable sur les races des chiens. Les sujets de société me passionnent et me permettent de perfectionner ma plume. J’affectionne aussi la rubrique « entertainment » car elle m’offre une parenthèse pailletée.

À lire aussi
Un requin à pointe noire
“Un sang-froid incroyable” : une fille de 10 ans sauve son petit frère d'une attaque de requin
Margaux et son chien
Une randonneuse tombe d'une falaise en tentant de sauver son chien, ils survivent tous les deux
L'enfant sauvé sur le monorail
Un homme qualifié de « héros » après avoir sauvé un enfant bloqué sur un monorail à 30 mètres de haut
Photo montrant la maman éléphant protéger son bébé
Une maman éléphant protège son bébé avec sa trompe alors qu'ils sont piégés dans la boue, impuissants et épuisés
Antonio Valencia
«Dieu merci, il m'a reconnu» : une ancienne star du foot empêche un homme de se suicider