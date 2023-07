Voici 10 fruits très efficaces pour perdre du poids et maigrir simplement

Vous l’ignorez peut-être, mais ces 10 fruits facilitent la perte de poids. Sans plus tarder, découvrez lesquels.

C’est bien connu, perdre du poids ne rime pas obligatoirement avec régime. Une alimentation saine et une activité physique régulière sont les principaux éléments à adopter pour garder la forme et obtenir la silhouette de «ses rêves».

Cela tombe bien, car de nombreux fruits possèdent des bienfaits méconnus qui aident à perdre du poids sainement ! Et voici justement les 10 fruits à adopter dans son alimentation pour y parvenir, selon la plateforme PasseportSanté.

La Fraise

La fraise agit comme un véritable brûle-graisse. La raison ? Ce fruit est pauvre en sucre et riche en eau. Mais ce n’est pas tout ! Elle contient des fibres, des vitamines B 29 et C, ainsi que des antioxydants.

Crédit Photo : iStock

La Framboise

La deuxième place du podium est occupée par la framboise. Frais et surgelé, ce fruit rouge est également faible en sucre. Elle renferme aussi des fibres, des propriétés antioxydantes, des minéraux (fer, magnésium, potassium) et de la vitamine C, qui limite le stockage des graisses.

Crédit Photo : iStock

Les baies de cassis

Les baies de cassis possèdent des vertus amincissantes. En effet, elles sont très faibles en calories et contribuent à diminuer l’absorption des graisses, notamment grâce à leur forte teneur en pectine et en vitamine C.

Crédit Photo : iStock



La pomme

Superstar des fruits, la pomme est un véritable allié minceur. Le fruit préféré des Français contient peu de calories et est riche en fibres, qui améliorent le transit intestinal et facilitent la digestion. En effet, ce fruit est un coupe-faim naturel.

Crédit Photo : iStock



Le pamplemousse

Ah le pamplemousse… Ce fruit, qui nous faisait vivre un cauchemar à la cantine, est en réalité un aliment indispensable pour être en bonne santé. Le pamplemousse est riche en nutriments et peu calorique. Il est aussi un cocktail de vitamines A et C. En d’autres termes, il booste notre système immunitaire.

Crédit Photo : iStock



L'orange

Riche en vitamines, l’orange est connue pour sa grande teneur en calcium et en fibres. Considérée comme un fruit minceur, l’orange affiche une faible valeur calorique. Sans réelle surprise, l’orange figure dans le top 3 des fruits préférés des Français.

Crédit Photo : iStock



Le citron

Cet agrume de couleur jaune contient un grand nombre de bienfaits : vitamine C, des antioxydants et peu de calories.

Crédit Photo : iStock



Le melon

Fruit de l’été par excellence, le melon est très peu calorique et provoque une sensation de satiété. Riche en eau et en sels minéraux, ce fruit est également efficace contre la rétention d’eau.

Crédit Photo : iStock



La pastèque

Même son de cloche pour la pastèque, qui contient peu de calories. Cet aliment est bourré de vitamines et favorise le transit. De plus, ses propriétés anti-inflammatoires permettent de calmer les brûlures d’estomac.

Crédit Photo : iStock



L'abricot

Aliment minceur de l’été, l’abricot abrite une haute teneur en pectines, des composés d’origine végétale qui coupent la faim. Il possède aussi une forte teneur fibres et en vitamines.

Crédit Photo : iStock