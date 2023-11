Voici à quoi sert le bouton caché sous le rétroviseur de votre voiture

Vous ne l’avez peut-être jamais remarqué et pourtant : une petite languette ou un bouton se cache sous le rétroviseur de votre voiture. Cette fonctionnalité est très utile, notamment quand on roule de nuit.

Quand on conduit, régler son rétroviseur est primordial. Ce petit miroir situé entre les deux sièges avants permet de voir les automobilistes et la route derrière soi. Avant de conduire, il est recommandé de bien régler son rétroviseur en l’orientant dans la bonne direction afin de voir la route.

Mais savez-vous que votre rétroviseur a une fonctionnalité cachée ? Si vous inspectez votre voiture, vous verrez qu’une petite languette ou un bouton se cache sous votre rétroviseur intérieur. Cet objet a une grande utilité, notamment quand on conduit de nuit.

Un bouton sous le rétroviseur

En plus de régler le rétroviseur en lui-même en le prenant dans ses mains, il est aussi possible de régler le miroir à l’intérieur du boîtier. En actionnant la languette ou le bouton, vous pouvez orienter le miroir vers le haut ou le bas. Cette fonctionnalité est très utile quand on conduit la nuit et que l’on est ébloui par les phares des véhicules derrière nous.

Crédit photo : iStock

Pour se débarrasser de cette lumière gênante, activez le bouton sous votre rétroviseur pour changer l’angle du miroir. Ainsi, la lumière qui arrive dans vos yeux sera détournée, sans que vous ne perdiez pour autant de vue ce qui se passe derrière vous.

Cette fonctionnalité existe sur tous les véhicules mais elle change selon les modèles. Les anciennes voitures ont une petite languette sous le rétroviseur tandis que pour les modèles les plus récents cachent un petit bouton on/off sous le boîtier. Sur certaines voitures, le bouton change l’angle du rétroviseur mais sur d’autres, il peut également teindre le miroir selon la luminosité qu'il reçoit. Ainsi, plus la lumière sera forte, plus le rétroviseur s’assombrira. Une bonne astuce à connaître pour conduire de nuit en toute sécurité.