8 Français sur 10 estiment que ce critère est plus important que le salaire au travail

Quels critères recherchez-vous quand vous postulez pour un emploi ? Selon un récent sondage, plus de 8 Français sur 10 font passer cet élément avant le salaire.

Quand on cherche un travail, nous devons prendre en compte plusieurs critères. Certaines personnes cherchent avant tout à vivre de leur passion et à faire un métier qui les rendent heureuses, tandis que d’autres consacrent de l’importance au salaire, aux bonnes relations avec leurs collègues et aux tâches qui leur sont confiées.

Crédit photo : iStock

En effet, on pourrait croire que le salaire est le critère déterminant au moment de choisir un travail. Cependant, ce n’est plus forcément le cas, selon une récente enquête menée par Randstad. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont interrogé 26 000 salariés à travers le monde. Ainsi, pour plus de 8 Français sur 10, il existe un élément encore plus important que le salaire dans la recherche d’emploi. Voici de quoi il s’agit.

Un élément fondamental

Aujourd’hui, la majorité des salariés recherchent un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Cet élément est fondamental pour 83% des Français et passe bien avant la rémunération. Selon Capital, on retrouve cette préoccupation essentiellement chez la génération Z, tandis que les baby-boomers privilégient encore le salaire, ce qui peut être l'une des raisons pour lesquelles les jeunes de 30 ans seraient moins travailleurs que les autres et plus souvent licenciés peu de temps après avoir été embauchés.

Crédit photo : iStock

“Pour la première fois depuis la création de Workmonitor il y a 22 ans, l’équilibre entre les vies professionnelle et privée dépasse la rémunération en tant que principal facteur de motivation. Le salaire reste important, mais les talents d’aujourd’hui ont des attentes multiples”, a précisé Sander van’t Noordende, PDG de Randstad, à Futura Sciences.

Quand le salaire ne fait pas tout

L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée n’est pas la seule chose à prendre en compte. Les salariés recherchent également des congés suffisants (77%), une couverture santé de qualité (74%) et le fait de se sentir valorisé au travail (69%). Des critères que les entreprises doivent prendre en compte si elles ne veulent pas perdre leurs salariés. En effet, un quart des personnes interrogées ont déjà démissionné car elles n’étaient pas d’accord avec le point de vue de leur direction ou faute de perspective d’évolution intéressante. Selon l’étude, près de la moitié des Français n’acceptent pas un travail dans une entreprise qui ne correspond pas à leurs valeurs.

Enfin, la flexibilité est également une notion de plus en plus importante pour les salariés, qui veulent avoir la possibilité de choisir leur lieu de travail et d’adapter leurs horaires. Des éléments qui prouvent que le salaire ne fait pas tout et que les salariés recherchent désormais une meilleure qualité de vie.