Voici l'astuce cadeaux pour être sûr de faire plaisir cette année à Noël

Il n’est pas toujours facile de trouver le cadeau parfait qui plaira à vos proches. Rassurez-vous, une tendance se dégage cette année et elle pourrait bien satisfaire tout le monde.

Halloween est dans quelques jours, mais il n’est pas trop tôt pour parler des idées cadeaux pour Noël. Vous faites peut-être partie de ceux qui savent pertinemment ce qu’ils vont offrir à leur proches. Ou bien, comme de nombreux Français, vous n’en avez pas la moindre idée.

Rassurez-vous, une tendance pour Noël 2025 se dégage. La société américaine de vente en ligne, Etsy, vient de dévoiler son guide annuel des fêtes de fin d’année. Elle note que les cadeaux personnalisés ont la côte. Sur les trois derniers mois, Etsy a enregistré une hausse de 404% des recherches pour des attentions de ce type par rapport à 2024.

Les idées cadeaux les plus recherchés pour Noël, selon le site Etsy

Crédit photo : javgutierrez/ iStock

Avec des cadeaux personnalisés, c’est l’assurance de montrer à vos proches que vous les aimez en leur offrant un cadeau unique. D’après le site The Fifth Design, il s'agit d'un « geste d'affection, d'amour et de gratitude remarquable, qui témoigne au destinataire qu'il est aimé et reconnu pour la place spéciale qu'il occupe dans votre vie ». En plus, cela ajoute une petite touche personnelle à l’objet.

Dès lors, Etsy a dévoilé les cadeaux personnalisés prisés des acheteurs. Sans surprise, les bijoux arrivent en tête de la liste et restent indémodables. Par ailleurs, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez, en effet, choisir la breloque selon la personnalité d’un proche et ses goûts : un animal fétiche, un objet porte-bonheur… Les pendentifs avec le signe astrologique et les médailles ou gourmettes avec le prénom gravés sont également très recherchés (+331% sur Etsy).

Crédit photo : Andrey Sayfutdinov/ iStock

Autre idée cadeau qui passionne les foules : le portrait de famille qui enregistre une hausse spectaculaire de 1474%. Parfait pour plaire à toute la famille ! Vous pouvez aussi décliner la photo en t-shirt, en porte-clé et même en pendentif.

Enfin, Etsy note que les accessoires maison personnalisés prennent du galon avec +374% de recherches sur le site. Planche à découper avec prénom gravé dans le bois, oreiller avec la photo d’un être cher, message d’attention sur des bottes de Noël ou des boules à sapin, les choix sont larges. Le cadeau est d’autant plus marquant s’il est fait sur un objet fait main avec des matériaux de qualité, complète Etsy.

Vous avez désormais quelques idées de cadeaux originaux et singuliers à offrir à Noël.