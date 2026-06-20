Voici le nombre d'heures de musculation que vous devez faire chaque semaine pour vivre plus longtemps, selon une étude

La musculation pourrait aider à vivre plus longtemps, à condition ne pas en faire trop, selon une récente étude.

C’est bien connu : pratiquer régulièrement une activité physique est essentiel pour garder la forme.

Le sport a de nombreux effets positifs sur la santé : il réduit la fatigue, protège le cœur, renforce les muscles et aide à mieux gérer le stress.

Mais une discipline en particulier pourrait aussi être associée à une vie plus longue.

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À quelle fréquence pratiquer la musculation ?

Avis aux adeptes de la musculation : cette activité pourrait contribuer à une vie plus longue, selon la régularité de la pratique.

C’est ce que montre une vaste étude britannique publiée dans la revue British Journal of Sports Medicine.

Des chercheurs de la Harvard T.H. Chan School of Public Health ont analysé la durée optimale de renforcement musculaire pour en tirer des bénéfices sur la santé.

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Ces derniers ont étudié près de trente ans de données sur plus de 140 000 personnes afin d’identifier la durée d’entraînement la plus bénéfique à long terme. Résultat : il n’est pas nécessaire d’en faire beaucoup.

Les personnes pratiquant la musculation de façon modérée présentaient environ 13 % de risque de mortalité en moins que celles qui n’en faisaient pas.

La durée idéale oscillerait entre 90 minutes et 120 minutes par semaine. Cette pratique permettrait de réduire d’environ 19 % le risque de maladies cardiovasculaires et de 27 % celui de troubles neurologiques, souligne Slate.

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Ces deux activités aident à vivre plus longtemps

Au-delà de cette période, aucun bénéfice supplémentaire n’est constaté. Inutile donc de s’entraîner tous les jours avec des poids et des haltères pour espérer améliorer sa longévité.

Si la musculation semble importante, il est recommandé de la combiner à une activité d’endurance pour en maximiser les effets.

Parmi les exercices de cardio, on peut citer le vélo, la course à pied, la natation ou encore la marche rapide.

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Selon les auteurs de l’étude, associer ces deux activités pourrait favoriser une vie plus longue. Les spécialistes recommandent deux à cinq séances de cardio par semaine.

Le plus important est de bouger régulièrement pour rester en forme. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter votre médecin.