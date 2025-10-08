Étude : selon les femmes, voici la durée idéale d'un rapport sexuel

Cinq minutes, quinze minutes, une heure ? Une étude a levé le mystère sur la durée idéale d’un rapport sexuel, pour les femmes. On vous en dit plus.

On dit souvent que les hommes ont plus de libido que les femmes, en réalité, cette notion est totalement fausse. Le désir sexuel ne dépend pas du genre d’une personne, mais plutôt de plusieurs facteurs à prendre en compte. Comme le précise la sexologue et thérapeute de couple Gabrielle Adrian sur son site Hello Hedoné :

“Le plaisir féminin ne suit pas un schéma linéaire. Il peut être subtil, intense, fluctuant, ou profondément contextuel. Il dépend de facteurs biologiques, émotionnels, relationnels et sociaux.”

Aussi, on parle souvent de fréquence idéale d’une partie de jambes en l'air : 15 minutes ? 30 minutes ou plus ? Une étude s'est penchée sur le sujet et a donc voulu connaitre la durée idéale d’un rapport sexuel, selon les femmes.



Crédit : IStock

Quelle est la durée idéale d’un rapport selon les femmes ?

Pour cela, les chercheurs ont recueilli des données auprès de 645 femmes différentes de plusieurs pays du monde : elles devaient commenter leur vie sexuelle et compter leurs ébats amoureux à l'aide d'un chronomètre.

Publiée en 2020 dans la revue scientifique Journal of Sexual Medicine, cette étude a révélé que l'homme pouvait atteindre l’orgasme en un peu moins de 20 minutes, en moyenne, et que les femmes atteignaient l'orgasme en 13 minutes et 41 secondes — mais pour y parvenir, il fallait un certain degré de préliminaires.

Crédit : IStock

Une durée variable

D’après un autre rapport mené par SaucyDates, un site de rencontres, les femmes préfèreraient passer en moyenne 25 minutes et 51 secondes au lit.



Ce que l’on comprend ? La durée moyenne d’un rapport dépend de plusieurs facteurs. Le principal reste de s’amuser avec on sa/son partenaire et que le rapport soit toujours consenti. La règle, c’est qu’il n’y a pas de règles !