Étude : selon les femmes, voici la durée idéale d'un rapport sexuel

Par ·

Un couple dans un lit

Cinq minutes, quinze minutes, une heure ? Une étude a levé le mystère sur la durée idéale d’un rapport sexuel, pour les femmes. On vous en dit plus. 

On dit souvent que les hommes ont plus de libido que les femmes, en réalité, cette notion est totalement fausse. Le désir sexuel ne dépend pas du genre d’une personne, mais plutôt de plusieurs facteurs à prendre en compte. Comme le précise la sexologue et thérapeute de couple Gabrielle Adrian sur son site Hello Hedoné :

“Le plaisir féminin ne suit pas un schéma linéaire. Il peut être subtil, intense, fluctuant, ou profondément contextuel. Il dépend de facteurs biologiques, émotionnels, relationnels et sociaux.”

Aussi, on parle souvent de fréquence idéale d’une partie de jambes en l'air : 15 minutes ? 30 minutes ou plus ? Une étude s'est penchée sur le sujet et a donc voulu connaitre la durée idéale d’un rapport sexuel, selon les femmes.

Un couple dans un lit  
Crédit : IStock

Quelle est la durée idéale d’un rapport selon les femmes ?

Pour cela, les chercheurs ont recueilli des données auprès de 645 femmes différentes de plusieurs pays du monde : elles devaient commenter leur vie sexuelle et compter leurs ébats amoureux à l'aide d'un chronomètre.

Publiée en 2020 dans la revue scientifique Journal of Sexual Medicine, cette étude a révélé que l'homme pouvait atteindre l’orgasme en un peu moins de 20 minutes, en moyenne, et que les femmes atteignaient l'orgasme en 13 minutes et 41 secondes — mais pour y parvenir, il fallait un certain degré de préliminaires.

Un couple qui a une relation sexuelle Crédit : IStock

Une durée variable

D’après un autre rapport mené par SaucyDates, un site de rencontres, les femmes préfèreraient passer en moyenne 25 minutes et 51 secondes au lit.

Ce que l’on comprend ? La durée moyenne d’un rapport dépend de plusieurs facteurs. Le principal reste de s’amuser avec on sa/son partenaire et que le rapport soit toujours consenti. La règle, c’est qu’il n’y a pas de règles !

Source : Ladbible
Suivez nous sur Google News
Couple Positions sexuelles

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Après plusieurs années au sein de grandes rédactions, Ava a choisi de parcourir le monde tout en vivant de sa passion : le journalisme web. En tant que journaliste free-lance et passionnée par l’univers lifestyle, elle a à cœur de traiter au mieux l’actualité. Au travers de ses voyages et expériences, elle cherche à dénicher les meilleurs sujets pour les lecteurs de Demotivateur. Son but ? Informer et divertir.

À lire aussi
Jeferson Luiz Sagaz et son épouse Ana Carolina Silva
Des époux meurent dans une baignoire, la légiste dévoile les tristes causes de leur décès
Demande en mariage de Luke et Sarah Wintrip et jour de leur mariage
Après 43 demandes en mariage en sept ans, sa compagne lui a enfin dit ‭« oui‭ »
Roro Nicole et son fiancé Tyler
Un policier va épouser une ancienne ado disparue 15 ans après avoir participé aux recherches pour la retrouver
Becky et Robert Fooks
Un couple rénove sa cuisine et découvre un trésor exceptionnel sous le plancher
Une femme qui retire son alliance
Une wedding planneuse dévoile la chose que les couples font pendant leur mariage qui signifie qu'ils vont divorcer