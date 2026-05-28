La folie de l'Hyrox : voici les 3 raisons pour lesquelles cette nouvelle discipline cartonne

C’est la nouvelle tendance sportive. En France, elle prend de plus en plus d’ampleur. On veut bien sûr parler de l’Hyrox. Mais pourquoi cette discipline cartonne-t-elle autant ?

L’Hyrox, la nouvelle tendance qui attire des milliers de participants

Vous avez sans doute déjà entendu ce drôle de nom, l’Hyrox. Ces derniers temps, il est sur toutes les lèvres. C’est la nouvelle discipline dont raffolent les mordus de fitness, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes. Car c’est également ça l’Hyrox : une discipline accessible et ouverte à tous.

Né à Hambourg et créé par Christian Toetzke, l’Hyrox se caractérise par un parcours qui mêle course et fitness. Huit kilomètres de courses entrecoupées de huit ateliers de musculation (burpees, rameurs, fentes lestées, wall balls…). La discipline fait aussi bien travailler le cardio que l’endurance de force. On est donc bien loin des physiques affutés et imposants du Crossfit.

Mais comment expliquer le succès de l’Hyrox, alors que l’événement qui s’est tenu au Grand Palais à Paris en avril dernier a réuni plus de 22 000 participants ?

Une discipline qui rassemble et qui encourage le dépassement de soi

Affronter le temps et pas ses adversaires

Crédit photo : Fitness Park

Les compétitions d’Hyrox se déroulent en musique, mais ne font pas oublier pour autant aux participants de garder un œil sur le chronomètre. En effet, en Hyrox, on n’affronte pas les autres, on se bat contre soi-même. Reste toujours le plaisir de le pratiquer avec les autres et sous les applaudissements des spectateurs. Chose que confirme Émeric Choisy, coach sportif au Klay, à Paris, ayant déjà participé à 9 Hyrox :

« L’Hyrox, ce n’est pas une course contre les autres mais contre toi-même. Quand tu franchis la ligne d’arrivée, tu vois ton nom et ton temps s’afficher. Et la seule chose que tu veux ensuite, c’est recommencer... et faire mieux. »

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Une communauté soudée

En cela, on pourrait dire que l’Hyrox est semblable au trail où les coureurs cherchent constamment à améliorer leur temps. Malgré cet esprit de compétition, la discipline se veut ludique. D’ailleurs, elle se pratique à 2, 4 ou plus. Ce n’est donc pas un sport individuel et la camaraderie est au centre.

« On s’entraîne ensemble, on peut rencontrer des gens à l’international en compétition et on voit émerger de vraies communautés », confirme Joffrey Voisin, double champion du monde mixte.

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Une course rapide excellente pour la santé

Par ailleurs, la rapidité de l’Hyrox (une course dure en moyenne entre 1 et 2 heures) convient aux pratiquants. En plus de toutes ces raisons évoquées, ajoutons que l’Hyrox est très bon pour la santé. « Il booste aussi le système cardiovasculaire, améliore le sommeil, agit sur le stress, la fatigue et a même un effet antidépresseur », détaille la médecin du sport, Victoria Tchaikovski.

Reste un hic. Le prix des inscriptions aux compétitions d’Hyrox s’élève entre 60 et 130 euros. Mais cela ne doit pas freiner ceux qui veulent tenter l’aventure dans les 1045 salles d’entraînement affiliées en France ou dans votre salle de sport locale. Une fois que vous y aurez goûté, vous ne pourrez plus vous en passer.