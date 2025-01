Voici la génération qui boit le plus d'alcool en France, en faites-vous partie ?

Selon un récent sondage, il existe une génération qui boirait plus d’alcool que les autres en France. Découvrez de quelle génération il s’agit et si vous en faites partie.

Pour la nouvelle année, nous sommes nombreux à avoir de bonnes résolutions comme manger plus sainement, faire du sport ou consommer moins d’alcool. Pour cela, cette année, un Français sur 4 a décidé de se lancer dans le Dry January, un défi qui consiste à ne pas boire d’alcool pendant un mois. Si vous suivez ce challenge, vous pourrez remarquer des effets méconnus sur votre corps après un mois sans alcool.

Crédit photo : iStock

En France, notre consommation d’alcool serait plus ou moins élevée selon la génération à laquelle nous appartenons. En effet, selon des données récoltées par Statista, il existe une génération en particulier qui consomme plus d’alcool que les autres en France. Voici de quelle génération il s’agit.

Quelle génération boit le plus ?

Selon le sondage, la génération qui boit le moins est la Gen Z. Il s’agit des personnes nées entre 1995 et 2012 et qui n’ont pas plus de 30 ans. Selon l’étude, seulement entre 10 et 24% des jeunes de la génération Z consomment régulièrement de la bière, du vin et des spiritueux.

Crédit photo : iStock

Cette génération est suivie par la génération X (1965-1979), soit les personnes qui ont entre 46 et 60 ans, et qui sont entre 12% et 36% à boire de l’alcool. On retrouve ensuite les Millenials (les personnes de 31 à 45 ans nées entre 1980 et 1994) qui sont entre 16 et 38% à consommer régulièrement du vin, de la bière ou des spiritueux.

Enfin, la génération qui boit le plus en France est celle des baby-boomers. Il s’agit des personnes nées entre 1946 et 1964 et qui ont actuellement entre 61 et 74 ans. Selon l’étude, les baby-boomers consomment essentiellement du vin (44%), suivi de la bière (40%) puis des spiritueux (17%).

Pour rappel, il est important de consommer de l’alcool avec modération pour éviter les risques de cancers ou de maladies cardiovasculaires.