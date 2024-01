Dry January : voici les effets méconnus sur votre corps après un mois sans alcool

Envie de vous libérer des toxines, de purger votre corps et de prendre soin de votre santé ? Tentez le Dry January ! Voici les nombreux bienfaits de cette pratique.

Et si vous troquiez la bière du vendredi soir contre une tisane devant un film Netflix ? C’est le concept du “Dry January”, comprenez en français “janvier sec”. Une idée qui consiste à ne pas boire une seule goutte d’alcool durant tout le mois de janvier. Après tout, avec les excès des fêtes de fin d’année, une période sans alcool ne peut pas faire de mal, bien au contraire. D’ailleurs, limiter et réduire sa consommation d’alcool au quotidien peut s’avérer très positif pour la santé.

Selon le HuffPost, qui a interrogé plusieurs experts, ne pas boire d’alcool durant un mois peut avoir des bénéfices rapides et visibles sur l'organisme. On vous dévoile la liste de ceux-ci !



#1 Une meilleure qualité de peau

La déshydratation, due à la consommation d’alcool, peut avoir des conséquences sur la peau. Ainsi, des imperfections, des rougeurs, de l’acné peuvent davantage se développer si l’on consomme régulièrement de l’alcool. Après un mois d’arrêt, vous devrez donc constater une meilleure qualité de la peau.

#2 Un meilleur sommeil

Selon Marc Milstein, un chercheur en santé cérébrale spécialisé dans la science du sommeil, l’alcool n’aurait rien de bon pour notre sommeil : l’alcool détruirait en effet le glutamate, un neurotransmetteur excitateur qui nous aiderait à rester éveillés. Bémol ? Le cerveau, remarquant cette dégradation, se mettrait à en sécréter encore davantage. Résultat : “Cela provoque un réveil brutal qui ruine vos chances de repos jusqu’au matin.”

#3 Une énergie élevée

C’est bien connu, lorsque l’on consomme de l’alcool, il est difficile d’être au top de sa forme dès le lendemain. Plus on vieillit, plus il devient compliqué de retrouver sa pêche du début de la semaine. Ainsi, après un mois sans alcool, vous devriez vite constater les effets sur votre énergie. La solution idéale donc pour commencer l'année du bon pied.

#4 Une santé mentale équilibrée

L’alcool détruit notre santé mentale. La raison ? Celui-ci amplifie le stress, l’anxiété et les risques de dépression. Selon l’Institut national sur l’abus d’alcool et l’alcoolisme, “la consommation excessive d’alcool peut nuire sérieusement à la santé et à l’équilibre psychologique.” Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire.

#5 Une perte de poids

Enfin, l’alcool est réputé pour faire gonfler le ventre, provoquer des troubles digestifs et même faire grossir. Ainsi, en réduisant sa consommation, vous mettez toutes les chances de votre côté pour retrouver la ligne. Pas mal, non ?

On ne vous fait donc pas un dessin, ne pas boire d’alcool durant un mois n’a que du positif. L’idéal serait même de réussir à maintenir sa réduction de consommation d’alcool sur la durée. Mais cela ne tient qu’à vous…