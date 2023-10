Voici la meilleure position pour dormir sans avoir mal partout

Il est très désagréable de se réveiller le matin en ayant mal partout. Voici la position à adopter la nuit pour limiter ces douleurs.

Cela vous est sans doute déjà arrivé : après une nuit de sommeil, le réveil est difficile et vous vous réveillez avec des douleurs dans tout le corps. Il n’est pas rare de se lever le matin en ayant mal partout à cause d’une mauvaise nuit. Ces douleurs sont généralement liées à la position dans laquelle on dort.

En effet, la position de notre corps la nuit a des conséquences sur la qualité de notre sommeil. On peut se réveiller plusieurs fois dans la nuit parce que l’on a les bras ou les mains engourdis, ce qui peut être très désagréable. Le matin, le réveil peut être particulièrement difficile quand on a mal partout.

La meilleure position pour dormir

Pour éviter cela, le kinésithérapeute Vinh Pham affirme qu’il faut faire attention à la position dans laquelle on dort la nuit. Le spécialiste recommande de dormir sur le côté en variant les deux côtés pendant la nuit et en changeant régulièrement de position afin d’éviter les tensions.

Pour connaître votre position de sommeil idéale, tenez compte de vos activités quotidiennes et du côté de votre corps qui est le plus sollicité. La nuit, dormez du côté opposé afin de soulager vos muscles et détendre vos membres.

Des étirements le matin

À l’inverse, il existe une position qu’il ne faudrait jamais adopter quand on dort. En effet, il est très mauvais de dormir sur le ventre car cette position peut provoquer des douleurs au niveau du cou à cause de l’inclinaison de la tête, une compression des vertèbres et des problèmes de digestion et de respiration.

Crédit photo : iStock

Si malgré ces conseils vous vous réveillez toujours avec des douleurs le matin, étirez-vous dès votre réveil. Les étirements sont bénéfiques avant de commencer la journée. En étirant vos muscles endoloris, comme votre dos et votre cou, vous corrigerez votre posture et réduirez vos douleurs pendant la journée.