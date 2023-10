Selon des experts, dormir dans cette position serait dangereux pour votre santé

Si vous adoptez cette position pour dormir, sachez qu'elle serait très néfaste pour votre santé. On vous en dit plus !

Saviez-vous qu’une position pour dormir était très néfaste pour notre santé ? Comme le rapporte le média LADbible, qui a relayé la vidéo du Tiktokeur levitex, expert en santé et bien-être, il ne serait pas conseillé de dormir face au matelas, sur le ventre. Aussi étonnant que cela puisse paraître, dormir dans la mauvaise position peut avoir un effet très négatif sur notre corps.

Selon un autre expert, Sammy Margo, spécialisé dans le sommeil et physiothérapeute, la position du "genou en chute libre" - vous savez cette position où l’on est sur le ventre, les bras en l’air et un genou plié sur le côté - peut entraîner des problèmes de hanche. La raison ? Cela exerce une pression sur le dos et la hanche.

Le spécialiste a précisé au média The Sun : "C’est probablement la pire position dans laquelle on puisse dormir, cela pourrait vous laisser toute une vie avec des problèmes de dos et de cou. Le bas de votre dos se plie vers le matelas, ce qui signifie qu'il devient hyper-étendu, écrasant les structures et réduisant l'espace dans la zone lombaire, ce qui peut provoquer des douleurs telles que la sciatique, les douleurs au genou et les crampes."



crédit photo : iStock

Que faire si l’on a du mal à dormir dans une autre position ?

L’expert préconise de placer un oreiller sous le ventre ou sous les tibias pour réduire l’effet de tension sur le corps et les muscles. Par ailleurs, une position fœtale, trop recroquevillé, peut également être néfaste pour notre santé. La meilleure position pour les experts semble être la position du soldat. Dans cette position, le dormeur est allongé sur le dos, les bas le long du corps.

crédit photo : iStock

Les risques d’une mauvaise position de sommeil peuvent être variés, comme : le développement de rides sur le visage, de l’apnée du sommeil, des douleurs musculaires, des reflux gastriques, des brûlures d’estomac. Quant aux personnes qui dorment sur le côté, les bras le long du corps, sur le long terme, cette position peut faire mal aux épaules. À vous de voir…