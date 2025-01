Voici la ville la moins stressante d'Île-de-France, selon un classement

On vous révèle aujourd'hui quelles sont les 10 villes les moins stressantes d'Île-de-France. Un palmarès qui renferme quelques surprises.

On a coutume de dire - à tort ou a raison - que la vie à Paris et, a fortiori, en Île-de-France, n'est pas de tout repos. L'existence y serait en effet morne et stressante, ne laissant que peu de place à la détente. Le quotidien des franciliens serait ainsi anxiogène et rythmé par des cadences infernales, imposées par le travail et les temps de trajet.

Si ce constat trahit une certaine vérité, il faut tout de même le nuancer, car la capitale est entourée de coins agréables et où il fait bon vivre. Des pans entiers de banlieue parisienne ont l'avantage en effet d'offrir aux riverains un cadre fort agréable et très éloigné des idées reçues.

C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères du Figaro qui ont dressé un palmarès des villes les moins stressantes d'Île-de-France.

Voici les 10 villes les moins stressantes d'Île-de-France

Pour établir ce classement, le quotidien a d'abord sélectionné les 30 communes les plus peuplées de la région parisienne avant de les classer selon un total de 19 critères objectifs, parmi lesquels on peut citer l'environnement et le cadre de vie, les transports, la densité de population, les logements, la sécurité ou encore les loisirs. Des systèmes de coefficients et de bonus-malus ont par ailleurs été utilisés en amont pour départager ces communes.

3- Rueil-Malmaison

On commence avec la troisième marche du podium qui revient à la ville de Rueil-Malmaison. Située dans les Hauts-de-Seine, cette commune de plus de 78 000 habitants propose un cadre de vie parfait pour ceux qui rêvent d'espaces verts, avec notamment le bois de Saint-Cucufa, propice aux balades. De toutes les villes étudiées, Rueil propose ainsi l'un des environnements les plus plébiscités.

Le calme, la circulation modérée ou encore la quasi-absence d'insécurité sont par ailleurs des arguments qui justifient cette troisième place.

Décrit comme « une ville apaisante », Rueil-Malmaison propose, en outre, tout un ensemble d'activités et de loisirs qui semblent satisfaire ses habitants.

Crédit photo : iStock

2- Versailles

Au deuxième rang de ce classement, on retrouve la ville de Versailles, située dans les Yvelines. Célèbre pour son château mondialement connu, la commune est également réputée pour sa douceur de vivre et cette deuxième place est là pour le rappeler.

Calme, grands espaces et proximité de Paris sont les trois atouts qui reviennent sans cesse dans la bouche des 83 500 habitants, qui ne quitteraient leur ville pour rien au monde. La possibilité de pouvoir arpenter toutes les rues à vélo est par ailleurs appréciable aux yeux des Versaillais.

Enfin, dernier avantage et pas des moindres : la sécurité. Possédant l'un des taux de dégradations volontaires et de cambriolages parmi les plus bas des villes étudiées, Versailles offre ainsi un cadre idéal pour s'installer.

Crédit photo : iStock

1- Saint-Maur-des-Fossés

La très convoitée première place de ce classement est attribuée à Saint-Maur-des-Fossés, qui décroche donc le très honorifique titre de ville la moins stressante d'Île-de-France. Peuplée de 75 000 habitants, cette commune, située dans le Val-de-Marne, offre un incomparable cadre de vie en donnant l'impression de vivre à la campagne, tout en étant à proximité de Paris (25 minutes de Châtelet-Les Halles en RER).

Un atout de poids pour les nombreux banlieusards désireux de vivre dans un environnement bucolique, sans toutefois s'éloigner de la capitale.

Jouir des avantages de Paris - avec notamment des transports efficaces et de nombreux services - sans en avoir les inconvénients (bruits et forte densité de population), tels sont les privilèges des habitants de Saint-Maur des Fossés.

Crédit photo : DR

Le Top 10

1- Saint-Maur-Des Fossées (Val-de-Marne)

2- Versailles (Yvelines)

3- Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine)

4- Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

5- Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)

6- Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis)

7- Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)

8- Évry-Courcouronnes (Essonne)

9- Courbevoie (Hauts-de-Seine)

10- Cergy (Val-d'Oise)