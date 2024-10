Ces 10 villes sont celles où l'on vit le mieux en France en 2024

Une association a établi le classement des villes et villages où il fait bon vivre en France. Force est de constater que la côte Atlantique présente des atouts inégalables.

Comme chaque année, l’association des Villes et villages où il fait bon vivre a établi son classement. Ce dernier est dressé à partir de 200 critères répartis dans dix catégories que sont la qualité de vie, la sécurité, la santé, les transports, les commerces et services, l’éducation, la solidarité, les sports et loisirs, l’attractivité immobilière et la protection de l’environnement.

Ces données, fournies par l’Insee, sont complétées par les résultats d’un sondage d’OpinionWay sur les attentes des Français. Le résultat est un top 10 qui se concentre principalement sur la côte Atlantique, à l’exception de deux villes : Rodez (10ème) et Annecy (5ème).

Crédit photo : iStock

En 9ème place, on trouve Brest (Finistère), devancé par La Rochelle (Charente-Maritime), Rennes (Ille-et-Vilaine) et Lorient (Morbihan). Vous l’aurez compris, la Bretagne a le vent en poupe.

Un classement orienté à l’Ouest de la France

En 4ème position, on descend un peu plus dans le Sud avec la ville d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques) qui est devancé par deux villes voisines qui se placent sur le podium. Biarritz et Bayonne sont effectivement, respectivement, aux 3ème et 2ème position.

Crédit photo : iStock

Enfin, la première ville où il fait le mieux vivre ne se trouve pas sur la côte Atlantique mais presque. Il s’agit de la ville d’Angers, située en Maine-et-Loire. Son aménagement urbain, particulièrement remarquable, ainsi que ses espaces verts qui représentent 14% de la ville, soit le double de la moyenne nationale.

Crédit photo : iStock

Située en périphérie de la vallée de la Loire, elle est traversée par le célèbre fleuve connu pour ses sentiers de randonnées à vélo. Siège médiéval de la dynastie des Plantagenêt, Angers possède une vieille ville dotée de maisons à colombages, comme la superbe maison d'Adam (édifiée autour de 1500). La cathédrale Saint-Maurice, sur la place centrale Sainte-Croix, arbore deux tours de 75 mètres de haut ainsi que de magnifiques vitraux roses.