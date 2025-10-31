Ce milliardaire conseille aux jeunes de la gen Z de tout miser sur ce domaine pour réussir et se faire de l'argent

Mark Cuban

Mark Cuban, milliardaire et homme d’affaires américain, a donné un conseil aux jeunes qui veulent réussir. Selon lui, ils doivent se concentrer sur un domaine en particulier.

Si vous êtes jeune et que vous souhaitez réussir dans votre vie professionenelle, le milliardaire et homme d’affaires Mark Cuban a un conseil pour vous. Selon lui, il existe un domaine auquel vous devez absolument vous intéresser : l’intelligence artificielle. Alors que de nouveaux emplois émergent avec l'IA, d’après Mark Cuban, les personnes qui s’intéressent à cet outil et le maîtrisent façonneront le monde de demain.

“Si j’avais 16, 18, 20 ou 21 ans, aujourd’hui, je consacrerais chaque minute de mon temps à l’apprentissage de l’IA. Ceux qui s’y intéressent pleinement vont cartonner”, a-t-il déclaré, selon le site jeuxvideo.com.

Un domaine à ne pas manquer

Selon le milliardaire, l’intelligence artificielle doit être la priorité des jeunes appartenant à la génération Z qui veulent réussir et se faire un nom. Si 92% des recruteurs estiment que cette génération n'est pas prête pour le monde du travail, Mark Cuban pense que les jeunes doivent simplement se familiariser avec l'IA pour évoluer. En sachant l'utiliser, ils pourront l'apprendre à d'autres, ce qui sera une grande plus-value.

Mark CubanCrédit photo : ABC / Getty Images

D’après Mark Cuban, l’intelligence artificielle est un outil indispensable pour se démarquer. Il voit un énorme potentiel chez les jeunes qui se formeront à l’IA et qui pourront ensuite l’utiliser dans leur travail.

L’IA comme “compétence de base”

Ce n’est pas la première fois que le milliardaire parle des avantages de l’intelligence artificielle. En juillet dernier, il affirmait que l’IA allait devenir une “compétence de base” d’ici cinq ans, au même titre que savoir utiliser Excel ou savoir envoyer un mail. D’après Mark Cuban, l’utilisation de l’intelligence artificielle deviendra indispensable pour les entrepreneurs, comme l’indique Presse Citron. La façon dont ils utiliseront l’IA déterminera leur succès dans les prochaines années. Un critère à prendre en compte si vous voulez vous faire un nom dans le monde des technologies.

