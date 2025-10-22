Cette star d'OnlyFans affirme que son travail est plus dur que celui des employés qui sont au bureau de 9h à 17h

Skylar Mae, une star d’OnlyFans, a récemment confié dans une interview qu’elle travaille bien plus dur que les employés de bureau qui font une journée de 9h-17h.

Skylar Mae est une jeune femme de 21 ans qui est suivie par plus de 4,7 millions d’abonnés sur Instagram et qui est devenue une star sur OnlyFans, une plateforme sur laquelle les créateurs de contenus postent des photos, vidéos ou messages à caractère érotique, voire pornographique.

Crédit photo : @officialskylarmaexo / Instagram

Lors d’une récente interview accordée au média Us Weekly, la jeune femme a révélé qu’elle estime que son travail de créatrice de contenus est bien plus difficile que celui d’un emloyé lambda. En effet, Skylar Mae trouve qu’elle travaille plus dur et plus longtemps qu’un employé de bureau. Des propos similaires à ceux de cette autre star d’OnlyFans qui estime que les femmes qui travaillent de 9h à 17h sont “des ratées”.

“Je dirais que oui, je travaille plus dur que la moyenne des personnes travaillant de 9h à 17h. Je ne parle pas des grands PDG qui dirigent d’énormes entreprises. Mais je travaille clairement plus dur que les personnes qui font un 9h - 17h”, a affirmé Skylar Mae à Us Weekly.

Crédit photo : @officialskylarmaexo / Instagram

“Mes journées sont chargées”

En effet, la jeune femme affirme qu’elle se lève à 4h30 du matin pour faire du “day trading”, une pratique qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers. Elle discute ensuite avec ses clients sur OnlyFans et commence à créer du contenu.

Crédit photo : @officialskylarmaexo / Instagram

À 6h30, elle se rend à la salle de sport pour faire une séance d’entraînement avant d’enchaîner avec du tournage du montage. Elle termine ensuite sa journée à 22h.

“Ensuite, je m’assois et j’échange des messages avec mes clients jusqu’à ce que je m’endorme, puis je recommence le lendemain. Mes journées sont assez chargées, c’est sûr. Ça ne s’arrête jamais, c’est comme si on travaillait sans cesse. De l’extérieur, je vois bien les gens se dire : “Elle est à la maison toute la journée, elle prend des photos et elle est prête”, mais ce n’est pas le cas. Viens passer du temps avec moi et tu verras qu’il n’y a pas de répit”, a-t-elle affirmé.

Crédit photo : @officialskylarmaexo / Instagram

Ce mode de travail sur OnlyFans peut rapporter beaucoup d'argent, comme le montre cette jeune femme de 18 ans qui a gagné 1 million de dollars en s'inscrivant sur la plateforme. De son côté, Skylar Mae suit cette routine professionnelle tous les jours de la semaine, y compris le week-end et pendant ses vacances. Une façon de s’organiser qui, selon elle, est la clé de son succès.