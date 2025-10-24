Un bénévole autiste est « licencié » d'un supermarché après avoir demandé... d'être payé

Après quatre ans, Tom Boyd, un bénévole de supermarché autiste, s’est fait congédier après avoir réclamé un salaire.

Tom Boyd, autiste, travaille bénévolement chez Waitrose - une enseigne de supermarché britannique - depuis quatre ans.

Le jeune homme de 27 ans cumule plus de 600 heures d’expérience professionnelle dans un magasin de Cheadle Hulme, dans le Grand Manchester. Comme le rapporte LADbible. le vingtenaire a été embauché en 2021.

Crédit Photo : Getty Images

Dans le détail, ses missions consistent à réaliser la mise en rayon et à gérer les stocks. Selon sa mère, Frances Boyd, son fils a des capacités de communication limitées. Néanmoins, le magasinier peut compter sur ses collègues pour pallier les difficultés.

Employé exemplaire, le jeune homme a été félicité par le personnel pour son éthique de travail. Malheureusement, Tom a perdu sa mission de bénévolat après avoir réclamé un… salaire.

Une mère en colère

Dans un message publié sur Facebook, Frances Boyd revient sur ce qu’il s’est passé. Dessus, elle explique qu’elle souhaite avant tout que Tom soit reconnu et récompensé pour son travail.

Cette travailleuse sociale révèle que son fils a augmenté ses horaires afin de pouvoir travailler de 9 heures 30 à 14 heures deux jours par semaine. À noter que ce dernier est accompagné d’une assistance sociale visant à assurer son bien-être.

Crédit Photo : Frances Boyd

Face à cette nouvelle configuration, la mère de famille souhaitait faire obtenir à son garçon un emploi rémunéré. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu puisque la direction a tout simplement refusé.

« Nous avons été choqués par le mépris et la froideur de la réponse (…) On nous a dit qu’on ne pouvait pas lui proposer de poste car il [Tom] ne serait pas capable d’assumer l’intégralité de ses tâches (…) Nous savons pertinemment que des employés sont rémunérés alors qu’ils ne sont pas en mesure non plus d’effectuer toutes leurs tâches », fustige Frances.

Un lieu de travail idéal

Pointant du doigt discrimination, cette dernière a mentionné la loi sur l’égalité de 2010, qui « dispose clairement que les employeurs doivent prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap et qu’il est illégal de traiter quelqu’un de manière défavorable en raison de son handicap ».

Encore sous le choc, Frances affirme avoir dû mentir à son fils pour ne pas bousculer ses habitudes. Pour le moment, Tom ignore tout de la situation.

« Nous lui avons dit que le magasin faisait l’objet d’un nettoyage », confie la maman.

Si Frances dépeint une «ambiance froide» au sein de l’entreprise, elle assure que le magasin est un lieu de travail idéal pour son fils. Interrogé par le Times, un porte-parole de Waitrose s’est exprimé à ce sujet.

« Nous travaillons dur pour être un employeur inclusif. Dans ce cadre, nous collaborons avec plusieurs associations caritatives, notamment pour offrir des stages, et nous avons une solide expérience dans la mise en place d'aménagements raisonnables pour aider les personnes à réussir au travail », a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter :

« Nous sommes désolés d'apprendre l'histoire de Tom et, bien que nous ne puissions pas commenter les cas individuels, nous enquêtons en priorité ».

À noter que Frances a rejeté toute possibilité d'intenter une action en justice. Selon elle, la «solution idéale» serait que Tom puisse travailler à nouveau chez Waitrose « dans une certaine mesure ».