Une Américaine gagne 100 000 dollars grâce à... ChatGPT

En septembre dernier, une Américaine a gagné une coquette somme d’argent grâce à ChatGPT. On vous explique.

Alors l’intelligence artificielle soulève des questions éthiques dans le monde du travail, notamment dans l’industrie du cinéma, celle-ci s’invite de plus en plus dans notre quotidien.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette technologie peut s’avérer utile. Ce n’est pas Tammy Carvey, une habitante du Michigan (États-Unis), qui oserait dire le contraire.

La raison ? Cette Américaine a gagné une belle somme d’argent après avoir eu recours à l’IA.

En septembre dernier, la quadragénaire a décidé de jouer à la loterie Powerball pour tenter de remporter la cagnotte étourdissante de plus d’un milliard de dollars, a rapporté l’agence de presse américaine UPI.

« Je ne joue au Powerball que lorsque le jackpot est vraiment élevé, alors j’ai acheté un ticket », a indiqué la principale concernée aux responsables de la Michigan Lottery.

Crédit Photo : Getty Images

« Mon mari et moi n’en revenions pas »

Pour mettre toutes ses chances de son côté, la joueuse a demandé à ChatGPT de lui générer des numéros gagnants.

Coup de chance ou non, l’outil a presque visé dans le mille en trouvant quatre bons numéros sur cinq, ainsi que celui correspondant au Powerball.

Crédit Photo : Shutterstock

En principe, Tammy Carvey était censée récolter le montant de 50 000 dollars (en 42 000 euros). Mais celle-ci a eu le réflexe de dépenser un dollar supplémentaire pour l’option « Power Play ». Résultat : elle a vu son prix doubler pour atteindre 100 000 dollars (85 000 euros).

« Mon mari et moi n’en revenions pas (…) Cette somme va vraiment nous aider à respirer un peu financièrement », a confié l’heureuse gagnante.

Crédit Photo : Michigan Lottery

Le couple va utiliser son gain inespéré pour rembourser son prêt immobilier et épargner. De son côté, la loterie du Michigan a mis en garde les joueurs qui aimeraient connaître la même destinée :

« Les résultats de tous les tirages de loterie sont aléatoires et ne peuvent être prédits à l’aide de l’intelligence artificielle ou d’autres outils de génération de nombres », a-t-elle indiqué.

À bon entendeur !