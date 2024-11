Voici le montant surprenant de la retraite perçu par un ancien agent SNCF

Affiliés à un régime de retraite spécial, les salariés de la SNCF jouissent d’un statut particulier. Découvrez combien ils perçoivent lorsqu’ils partent à la retraite.

Ce vendredi 29 novembre, la direction de la SNCF a trouvé un accord avec les deux principaux syndicats, l’Unsa et la CFDT, sur une augmentation des salaires des cheminots de 2,2% en moyenne à partir de l’année prochaine. En France, les salariés de la SNCF jouissent d'un régime de retraite bien spécial.

Pour déterminer le montant de la retraite d’un agent de la SNCF, il faut prendre le salaire des six derniers mois de l’agent SNCF et multiplier le total par le nombre de trimestre requis. Ainsi, si le salarié obtient le taux plein et part à la retraite avec un salaire de 2000 euros, le calcul est le suivant : 2000 x 75% x 172 / 172. Le résultat est de 1500 euros de pension mensuelle.

Crédit photo : iStock

Si le régime de retraite auquel est affilié l’ancien agent SNCF n’est pas pris en compte, il reste déterminant quand il s’agit de calculer les majorations. Par exemple, les cheminots peuvent bénéficier d’une majoration de leur pension de base à hauteur de 10% si ces derniers ont élevé au moins trois enfants. Le pourcentage tombe à 5% à partir du quatrième enfant. En outre, les cheminots ont aussi une majoration d’ancienneté s’ils ont effectué au moins 25 ans de service, leur garantissant une pension minimale de 1215,64 euros.

Les cheminots peuvent partir à la retraite plus tôt

Par ailleurs, la décote et la surcote sont évidemment applicables. En cas de décote, on ampute 1,25% par trimestre manquant sur le montant de la pension de base, dans la limite de 20 trimestres. En cas de surcote, on ajoute 1,25% à la pension de base pour chaque trimestre supplémentaire.

Crédit photo : iStock

Malgré la récente réforme des retraites, fixant l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, les salariés de la SNCF restent autorisés à partir à la retraite avant l’âge de 60 ans. En effet, les agents sédentaires peuvent partir entre 55 et 57 ans. Quant aux conducteurs de train, ils peuvent se retirer de la vie professionnelle entre 50 et 52 ans.