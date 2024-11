Voici le plat que la famille la plus âgée au monde a mangé durant toute sa vie pour rester en bonne santé

Le plat est complet et riche en aliments qui participent au maintien du corps en bonne santé. Il a d’ailleurs été recommandé et approuvé par les médecins.

Lorsqu’il est question de longévité, tout le monde a sa propre méthode. Sauf que toutes ne sont pas efficaces. Cependant, celle de cette famille italienne originaire de Sardaigne est approuvée par les diététiciens.

La famille Melis s’est fait connaître il y a douze ans maintenant pour sa particularité unique : elle est la plus vieille famille au monde. En effet, cette fratrie de neuf enfants a reçu cette année-là le record du monde Guinness de l'âge combiné le plus élevé, soit 818 ans.

En 2023, la série documentaire de Netflix Live to 100 : Secrets of the Blue Zones leur a consacré un épisode. L’auteur américain Dan Buettner visite ce qu’il appelle les « blue zone », ces endroits où l’espérance de vie est la plus élevée dans le monde. Durant son reportage, il a appris que la famille Melis ne s’était nourrie que du même repas durant toute sa vie.

Un plat italien riche en vitamines, protéines et nutriments (non, ce n’est pas la pizza)

Crédit photo : OksanaKiian/ iStock

Le régime de la famille Melis est à base de plantes et contient des aliments riches en vitamines. « Chaque jour de leur vie, ils prenaient le même repas pour leur déjeuner », explique l’auteur. Ce repas, c’est la soupe Minestrone, une spécialité italienne dont Dan Buettner détaille la composition des Melis :

« Un pain au levain, une soupe minestrone aux trois haricots - en morceaux avec des légumes du jardin. Il y avait toujours trois haricots : un pois chiche [haricot garbanzo], un pinto [une variété de haricot commun, ndlr] et un haricot blanc. Et puis ils buvaient un petit verre de vin rouge ». Donc pas de pizza ou de spaghettis au grand dam des gourmands.

Crédit photo : ALLEKO/ iStock

Et à en croire une diététicienne de New York, Samantha Cassetty, c’est le régime parfait :

« Les personnes qui vivent le plus longtemps et en meilleure santé ont tendance à manger quotidiennement une demi-tasse à une tasse de haricots. La recherche suggère que la consommation de 30 aliments végétaux uniques par semaine peut améliorer la diversité de votre intestin, marqueur d'un intestin sain ».

Et de poursuivre :

« Votre intestin régule les fonctions comme la tension artérielle et le cholestérol, l'inflammation, l'humeur, le poids et l'absorption des nutriments. Vous aurez donc plus de chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé si vous avez un intestin sain ».

Selon Dan Buettner, les membres de la famille Melis « ne faisaient pas ça parce qu’un régime les y obligeait. Non, ils adoraient ça ». Si vous souhaitez prendre exemple sur la famille italienne, optez alors pour un plat sain, riche en protéines, fibres et nutriments qui vous fera plaisir à chaque dégustation. Car le plaisir participe aussi à être en bonne santé.