Voici les 4 années pendant lesquelles on serait le plus heureux, selon une étude

Une étude espagnole a déterminé les 4 années pendant lesquelles on serait le plus heureux au cours de notre vie, et le résultat est étonnant.

Quand vous repensez à votre passé, à quel moment diriez-vous que vous étiez le plus heureux ? Cette question a été posée à des personnes de plus de 50 ans provenant de 13 pays différents dans le cadre d’une étude publiée dans la revue Social Indicators Research.

Dirigées par la professeure d’économie espagnole Begona Alvarez, les personnes sondées ont dû se confier sur la période de leur vie pendant laquelle elles estiment avoir été les plus heureuses.

Si nous avons tendance à ressentir de la nostalgie en nous remémorant notre jeunesse, ce n’est pourtant pas cette période qui revient le plus parmi les sondés. La vingtaine a de nombreux avantages puisque nous sommes encore jeunes, sans trop de responsabilités et au top de notre forme physique.

Nous serions plus heureux au début de la trentaine

Mais selon les résultats, l’époque de la vingtaine n’est pas la plus heureuse au cours d’une vie. En effet, les personnes sondées ont majoritairement affirmé qu’elles étaient plus heureuses de 30 à 34 ans. À contrario, les années de 10 à 14 ans seraient les moins heureuses de notre vie.

Si l’étude n’explique pas pourquoi ces années seraient les plus heureuses, on peut rapidement faire quelques suppositions. Le début de la trentaine est généralement le moment où l’on concrétise des projets de vie et où l’on atteint une certaine stabilité financière. Nous avons également plus confiance en nous et nous assumons plus nos choix sans nous soucier du regard des autres.

Si vous avez déjà passé le cap de la trentaine, pas de panique ! Comme dit précédemment, les personnes interrogées dans cette étude ont plus de 50 ans. Ainsi, rien ne dit que la retraite n’est pas un vrai moment de bonheur ! Enfin, le bonheur est relatif et il est tout à fait possible d'être heureux tout au long de sa vie.