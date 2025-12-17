Préparez-vous, “une bombe météorologique” va frapper l'Europe cette semaine

Cette semaine sera marquée par une vague de froid et des vents violents. Voici ce que l’on sait sur la tempête Emilia.

Vous n’avez pas pu passer à côté : depuis plusieurs jours, les météorologues nous préviennent : une tempête nommée Emilia va bientôt toucher l’Europe. La chaîne BFMTV l’a même décrite comme une “bombe météorologique”. Ce terme est utilisé par les experts lorsque l’on constate une chute d’environ 24 hectopascals (hPa) — autrement dit la pression atmosphérique — en 24 heures.

Pour cette tempête, on note une chute de 47 hPa, passant de 996 hPa à 949 hPa en à peine une journée. Forcément, cela entraînera des vents extrêmement forts, pouvant aller jusqu’à 150 km/h. Alors, faut-il s’inquiéter pour la France ?



Crédit : IStock

Quels dangers pour la France ?

Même si cette tempête va toucher l’Europe, la France en subira les conséquences, mais à moindre coût. En effet, selon le rapport de Météo France, la Bretagne et les côtes de la Manche devraient avoir des vents allant jusqu’à 90 km/h. Des pluies sont également prévues, mais les experts assurent que ce type de météo est “normal” pour la saison.

Aucune vigilance orange n’est donc instaurée pour le moment. Néanmoins, il est important de faire preuve de vigilance face à des vents violents.

Crédit : IStock

Comment se protéger des vents violents ?

Pour cela, il est recommandé de se balader loin des zones à risques, d’éviter les balades en extérieur, de s’habiller en conséquence, pour se tenir chaud avec un manteau, un bonnet et une écharpe, afin d’éviter d’attraper froid.

À l’intérieur de son logement, on laisse ses fenêtres fermées, et on retire les objets potentiellement dangereux qui pourraient voler à l’extérieur. Si vous vous retrouvez dans une situation à risques, trouvez un abri près d’un bâtiment solide. Vous l'aurez compris, bien que la tempête Emilia pointe le bout de son nez, il y a peu de risques que l'Hexagone soit impacté par des dégâts, mais la prudence reste de mise.