Cette célèbre ville française est la deuxième plus stressante d'Europe, selon une étude inquiétante

Une étude a récemment révélé les villes les plus stressantes en Europe. En deuxième position, on retrouve une ville française pourtant très appréciée des touristes.

En France, il existe des villes dans lesquelles on se sent bien, comme cette ville de rêve où la vie est la plus agréable en France depuis 2025. On connaît également la ville la plus chaleureuse du pays, où vous serez certain d'être bien accueilli.

Crédit photo : iStock

Si certaines villes sont très appréciées, d'autres sont moins recommandées. C’est le cas de la ville la plus dangereuse de France, et d'une autre ville pourtant appréciée des touristes.

La deuxième ville la plus stressante d’Europe

Preply a dressé un classement des villes les plus stressantes d’Europe et une ville française est arrivée en deuxième position, comme le rapporte Ça m'intéresse. Pour faire ce classement, les chercheurs ont étudié plusieurs critères comme la pollution sonore, la pollution lumineuse, la densité touristique, le nombre d’hôtels au kilomètre carré et l’indice de criminalité.

Crédit photo : iStock

En prenant en compte ces critères, Nice est la deuxième ville la plus stressante d’Europe. Pourtant, à première vue, cette ville ensoleillée en bord de mer a tout pour plaire. Mais en réalité, cette destination attire beaucoup de touristes. Chaque jour, on compte en moyenne 190 visiteurs par km2, logés dans les 489 hôtels situés sur une superficie de 71,92 km2. En conséquence, Nice est la ville où il y a le plus d’embouteillages.

En plus de cela, la pollution lumineuse est très élevée à Nice et est la plus forte du classement. L'insécurité est très forte car le taux de criminalité est élevé. En première position du classement, on trouve la ville de Florence, en Italie.

Des destinations à éviter si vous voulez passer des vacances en toute tranquilité.