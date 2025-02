Avec 500 000 offres d'emploi, voici les métiers qui recrutent le plus selon France Travail

Dans quels secteurs faut-il chercher pour trouver du travail ? Pour le savoir, voici les données transmises par France Travail, qui indiquent les métiers les plus recherchés.

Trouver un emploi n’est pas toujours évident, notamment lorsque l’on cherche dans un domaine précis où les débouchés se font rares. Pour trouver du travail rapidement, nous devons identifier les secteurs qui recrutent, comme ces trois métiers populaires en septembre dernier.

Crédit photo : iStock

Selon le site de France Travail, il existe plusieurs centaines de milliers d’offres d’emploi disponibles. D’après Thibaut Guilluy, le directeur général de France Travail, entre 300 000 et 500 000 offres d’emploi sont non pourvues sur le site. Parmi ces offres, certains secteurs spécifiques se démarquent. En effet, certains métiers sont particulièrement recherchés par les entreprises. Voici lesquels.

Quels sont les secteurs qui recrutent ?

D’après les données de France Travail, le secteur qui recrute le plus est celui de “support à l’entreprise”, puisque l’on compte 507 100 annonces disponibles dans ce domaine, soit 18,50% du nombre total d’annonces. Ces métiers sont en lien avec la comptabilité et la gestion, les ressources humaines, le marketing, la supervision des ventes ou encore les systèmes d’information et de communication.

Crédit photo : iStock

En deuxième position, on retrouve le secteur de l’industrie avec 382 215 offres d’emploi non pourvues. Par la suite se trouvent les secteurs du commerce, de la vente et de la grande distribution (318 000 offres d’emploi), la construction, le bâtiment et les travaux publics (272 990), l’installation et la maintenance (224 495), mais aussi le secteur de la santé (204 860).

“Il y a des secteurs qui recrutent, comme les métiers du soin et du prendre soin. Ça recrute aussi dans l’hôtellerie restaurant, dans le transport et la logistique ou encore dans l’industrie”, a affirmé Thibaut Guilluy à Capital.

Crédit photo : iStock

Si vous cherchez du travail, vous savez désormais vers quels secteurs vous tourner.