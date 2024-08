Payés jusqu'à 3300 euros par mois, voici les 3 métiers qui recrutent le plus pour la rentrée

En début d’année, le réseau social professionnel LinkedIn a dévoilé un classement de 25 métiers en plein expansion. Voici les 3 métiers où le marché de l’emploi est le plus ouvert !

Le mois de septembre approchant, la période de recrutement va s’activer de plus en plus ces prochaines semaines. Si vous êtes en recherche d’emploi, il existe certains secteurs d’activité bien rémunérateurs et qui recherchent de nouveaux candidats en masse.

Pour se faire une idée, il suffit de regarder le tableau dévoilé par le réseau social professionnel LinkedIn, dévoilé au mois de janvier 2024. Ce tableau représente le classement des métiers en pleine croissance en France sur les cinq dernières années et indique notamment les marchés où les possibilités de recrutement sont énormes. Parmi les secteurs d’activité les plus en verve, on retrouve le marketing, les relations commerciales, le développement durable et l’intelligence artificielle.

Crédit photo : iStock

Au sein de ce classement, nous vous présentons les trois métiers les plus tendances, qui intéressent certainement quelques personnes parmi les cinq millions inscrites à France Travail et qui doivent trouver un travail pour le deuxième semestre 2024.

À la première place, on retrouve le métier de responsable du développement commercial. Ce dernier, au sein de son entreprise, doit être capable d’identifier les nouveaux leviers de croissance. Il prend contact avec les potentiels clients et détermine leurs besoins.

Par ailleurs, il assure aussi la présentation du produit ou du service, avant de négocier les conditions du contrat jusqu’à sa signature. Ce métier est très répandu dans le secteur de la technologie, dans l’information et Internet, service et conseils aux entreprises, ainsi que dans la publicité. La rémunération est comprise entre 2 000 et 2 500 euros brut mensuel, pour un débutant, mais c’est sans compter les primes sur objectif prévues par les entreprises.

Crédit photo : iStock

Des métiers en recherche de candidats pour la rentrée

Vient ensuite le métier de responsable des admissions. Au sein d’un établissement de formation, le responsable des admissions assure le suivi du processus d’inscription des nouveaux étudiants. Il reçoit leur candidature, étudie leur dossier et organise les éventuels entretiens de motivation… jusqu’à leur inscription définitive. Ce métier concerne surtout les secteurs de l’enseignement supérieur, du développement personnel et coaching, et des fournisseurs d’apprentissage en ligne. En termes de salaire, le métier est rémunéré en moyenne entre 2500 euros et 3300 euros brut par mois.

Enfin, le troisième métier est celui de courtier en énergie. Ces salariés en charge du développement durable au sein des entreprises ont clairement le vent en poupe. Le courtier en énergie aide les particuliers et les entreprises à trouver le contrat d’électricité ou de gaz le plus adapté à leurs besoins et le moins cher. Il compare les différents fournisseurs et accompagne ensuite ses clients dans le processus de résiliation et de souscription d’un nouveau contrat.

Crédit photo : iStock

Ce métier est surtout très recherché dans les secteurs de l’industrie pétrolière et gazière, des services et conseil aux entreprises, et des médias et télécommunications. Pour un débutant, salarié ou indépendant, un courtier en énergie peut prétendre à une rémunération mensuelle brute entre 2000 et 2300 euros.

Si ces métiers ne correspondent pas forcément à vos caractéristiques, nul besoin de paniquer car ils sont loin d’être les seuls à générer beaucoup d’attractivité au sein des entreprises. D’autres métiers comme graphic motion designer, responsable data, ingénieur en intelligence artificielle ou encore chargé de recrutement sont également dans le classement proposé par LinkedIn.