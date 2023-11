Voici les villes de France où il pleut le plus et vous ne devinerez jamais laquelle trône en tête du classement

On vous révèle aujourd'hui le classement des villes de France où il pleut le plus. Et vous risquez de tomber de haut en découvrant celui-ci.

Ça n'aura échappé à personne, il a énormément plu au mois d'octobre dans l'hexagone, où certains départements ont dû faire face à des épisodes pluvieux sans précédent.

« En l’espace de trente jours, il est tombé 237,3 mm de pluie en moyenne contre le dernier record de 187,1 mm en 1988 », rappelaient ainsi nos confrères de France Info, le 18 novembre.

La pluie s'est en effet invitée dans le quotidien des Français et beaucoup auraient bien plié bagage pour fuir la grisaille et les précipitations, s'ils en avaient eu l'occasion. Mais pour aller où ? Comment être sûr que l'on sera épargné par la pluie ?

Tiens d'ailleurs, savez-vous quelles sont les villes françaises où il pleut le plus ?

Quelle est la ville française où il pleut le plus ?

Croyez le ou non, mais le site internet de locations de vacances Holidu s'est amusé à dresser un classement du genre, en étudiant toutes les précipitations enregistrées de 2009 à 2022 dans les villes de plus de 50 000 habitants. Et les résultats sont pour le moins étonnant.

Tout d'abord et contrairement à une idée reçue bien tenace, sachez que les villes qui trônent tout en haut de ce classement ne se trouvent pas en Bretagne ni dans le Nord.

Commençons d'abord par la troisième place qui est occupée par la ville de Lyon où il pleut environ 8 jours par mois pour 4,4 mm de précipitation chaque jour.

La deuxième ville du classement est Annecy (Haute-Savoie) avec plus de 7 jours de pluie par mois pour 5 mm de précipitations au quotidien.

Grenoble est la ville où il pleut le plus en France. Crédit photo : IStock

La première place revient à une ville qu'on n'attendait pas à pareil fait puisqu'elle se trouve en... Isère. En effet, la commune où il pleut le plus en France est Grenoble, qui chaque année cumule environ 9 jours de pluie par mois. La ville recense par ailleurs5,5 mm de précipitations par jour.

Enfin, notez qu'à l'autre extrémité du classement, on retrouve Marseille (Bouches-du-Rhône) et Perpignan (Pyrénées-Orientales) qui sont les deux villes où il pleut le moins dans le pays.

Le Top 10 :

1-Grenoble

2-Annecy

3-Lyon

4-Mulhouse

5-Bayonne

6-Pau

7-Saint-Étienne

8-Bourges

9-Villeneuve-d'Ascq

10-Limoges