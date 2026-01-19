Vous devez toujours laver la peau des bananes avant de les éplucher

On n’y pense pas forcément puisqu’on ne la mange pas, mais il est important de laver la peau des bananes avant de les consommer. Voici pourquoi.

La banane : un fruit mal consommé

Elle est l’un des fruits les plus appréciés des Français, pourtant elle est mal consommée. La banane regorge de nombreux bienfaits. Mais aussi de quelques secrets qui nous empêchent d’en profiter pleinement.

Il y a tout d’abord ses filaments que l’on retire alors qu’ils sont nécessaires. Mais il y a également la peau. Non pas qu’elle se mange. C’est plutôt que nous avons tendance à ne pas nous en soucier. C’est vrai, pourquoi le ferait-on alors qu’elle ne se mange pas ? On la retire, comme pour les clémentines, et on mange le fruit qu’elle renferme. Cependant, tout cela n’est pas sans risques.

Laver la peau de la banane est important pour votre santé

Crédit photo : Nungning20/ iStock

Des professionnels alertent sur la consommation des bananes à cause de la peau. Celle-ci peut présenter des particules de terre mais aussi des pesticides et des bactéries comme la salmonelle et la listeria. Non seulement ces restes peuvent se retrouver sur nos mains mais aussi atteindre le fruit que l’on va consommer.

Le risque zéro n’existe pas et c’est pourquoi les spécialistes recommandent de rincer à l’eau (et uniquement à l’eau) la peau des bananes :

« C'est une bonne pratique de manipulation des aliments qui permet de minimiser la transmission de saletés ou de microbes présents sur la peau à la chair du fruit que vous prévoyez de consommer », affirme Tamika Sims, directrice principale de la communication en technologies alimentaires au Conseil Européen de l'Information sur l'Alimentation (EUFIC) auprès du HuffPost.

Ensuite, si vous souhaitez utiliser un couteau, nettoyez-le aussi pour ne prendre aucun risque. Une fois que la peau et la lame du couteau sont nettoyées, séchez-les avec un chiffon propre. Vous pouvez ainsi consommer la banane comme bon vous semble et utiliser sa peau (en smoothie, infusion, cosmétique…) sans aucun risque. Bien évidemment, le même conseil s’applique pour les clémentines, les citrons, les avocats, les melons et les pastèques.