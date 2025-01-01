Voici pourquoi vous devez débrancher votre box internet la nuit

Débrancher votre box internet la nuit a plus d’importance que vous ne le pensez. Les experts comme l'Arcep recommandent ainsi d’adopter ce geste.

La box internet consomme plus que vous ne le croyez

Selon l'Autorité de régulation des communications électroniques (Arcep), plus de 24 millions de foyers français possèdent une box internet. Que cela soit un boîtier pour la fibre optique ou l’ADSL. Cela en fait de la consommation d'énergie ! Toujours selon l’Arcep, ces précieuses box consommeraient en moyenne 3,3 térawattheures d’électricité par an. Soit un pourcentage de 2,2% sur la facture d’énergie, complète Presse Citron.

Le pire, c’est que la box consomme de la même façon, que vous utilisiez internet ou non. Dans son rapport, l’Arcep indique que 95% de la consommation d’une box n’est même pas liée à son usage réel. Tout le reste est donc de l’énergie perdue puisque non utilisée. En une journée, cela fait beaucoup. C’est pourquoi il est recommandé d’éteindre sa box toutes les nuits.

Un réflexe qu’il faut adopter

Crédit photo : KikoStock/ iStock

Ce bon geste à adopter a pris de l’ampleur en 2022, lors de la crise énergétique. Le gouvernement avait conseillé aux Français d’éteindre sa box internet la nuit pour faire des économies. Aujourd’hui, les fabricants ont intégré cette option sur les box. Un simple bouton permet de les éteindre pour la nuit ou en cas d’absence prolongée. C’est plus simple que de devoir débrancher l’appareil. Certaines sont même programmables et s’éteignent automatiquement la nuit.

L’Arcep rappelle que ce geste à adopter ne doit pas être appliqué que par le consommateur. Les fabricants, les fournisseurs d’accès et les centres de données doivent également participer afin de réduire la consommation d’énergie toujours plus importante de nos jours.

Ainsi, en éteignant votre box internet chaque nuit, ce sont quelques économies sur vos factures et pour la planète qui peuvent être réalisées. Ce n’est pas forcément beaucoup, mais c’est toujours bon à prendre.