Vous gardez toutes vos photos dans votre smartphone ? Voilà pourquoi c'est une mauvaise idée et comment y remédier !

Regardez la galerie d'images encombrée de votre mobile. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Des centaines de photos, voire des milliers, dorment dans nos smartphones. Ce sont autant de souvenirs de famille, de soirées ou de vacances qui tombent dans l'oubli et ne sont pas partagés. Et si vous redonniez enfin à vos meilleurs clichés la visibilité qu'ils méritent grâce à l'impression photo en ligne ?

Des photos accumulées, oubliées et parfois perdues

Les smartphones et les services de cloud offrent des espaces de stockage désormais considérables. C'est pourquoi les photos sont désormais prises et sauvegardées à la volée, et de moins en moins imprimées comme cela se faisait naturellement à l'ère de l'argentique. Les utilisateurs ont peu à peu perdu l'habitude d'imprimer leurs photos. Résultat des courses : des souvenirs de famille et des photos de vacances se trouvent perdus dans les profondeurs d'une galerie numérique et parfois totalement oubliés. Il ne faudrait pas non plus ignorer le risque de perte définitive en cas de smartphone remplacé, cassé ou volé, ou de compte cloud piraté. Pour éviter le pire, c'est-à-dire perdre ses meilleures photos, il apparaît judicieux de les imprimer comme autrefois. Ce n'est pas simplement de la nostalgie, mais aussi de la prévention. Personne ne rêverait de perdre les photos des premiers pas d'un enfant après la chute malencontreuse de son smartphone. Il est même conseillé de réaliser régulièrement des sauvegardes sur un support physique comme une clé USB ou un disque dur externe.

Faire imprimer vos photos, c'est désormais très simple

Paradoxalement, les tirages photo au format physique n'ont jamais été aussi simples avec des services comme photo.leclerc. Il suffit d'importer ses photos, de définir le format d'impression, d'indiquer les quantités désirées et de passer commande. Pas besoin d'expertise particulière. Grâce à la simplicité des interfaces modernes, une commande d'impression photo en ligne se fait en quelques minutes seulement. La livraison s'effectue généralement sous quelques jours. Vous n'aurez plus qu'à aimanter vos photos sur le frigo, les placer dans des cadres ou les insérer dans votre album photo de famille. Vous découvrirez ou redécouvrirez le plaisir d'offrir les photos des premiers pas de bébé aux grands-parents.

Transformez vos photos en idées cadeaux personnalisées à petit prix

En plus de permettre de faire des tirages photo, les sites d'impression photo en ligne aident à concevoir des cadeaux originaux pour sa famille, ses amis ou ses collègues. Ils proposent notamment des calendriers à personnaliser avec vos photos. Avec photo.leclerc, vous pouvez également concevoir des livres photo, des magnets, des porte-clés, des coques de smartphone, des mugs, des puzzles ou des décos avec des photos. De quoi vous remémorer des instants magiques comme un voyage en amoureux, un mariage, une naissance, des premiers pas, un repas de Noël ou un exploit sportif. Vous avez même la possibilité de créer des jeux de cartes, de dominos, de mémoire ou encore des puzzles personnalisés, pour mêler émotion et expérience ludique.

Trois conseils pour une impression photo réussie

Quel que soit le support d'impression, le choix de l'image est essentiel pour assurer un rendu de qualité, en particulier sur les petits objets photo comme les magnets ou les porte-clés. Les clichés sélectionnés doivent avoir une forte résolution, un excellent contraste et une bonne luminosité. Au besoin, il ne faut pas hésiter à utiliser un outil de retouche photo, comme celui que propose gratuitement photo.leclerc. Ce serait peut-être l'occasion de recadrer l'image pour mieux mettre en valeur le sujet principal et masquer des éléments inutiles. On connaît tous ces photos parfaites, à l'exception d'un objet ou d'un passant qui dénote.