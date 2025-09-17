OPPO Reno14 : ce nouveau smartphone éblouissant va révolutionner votre façon de prendre des photos

OPPO a dévoilé la nouvelle série Reno14, qui propose des smartphones de haute technologie au design élégant. Avec l’aide de l’intelligence artificielle, cet appareil va révolutionner votre façon de prendre des photos.

Il y a quelques mois, on vous présentait le smartphone ultra-performant OPPO Reno13, qui a conquis de nombreux consommateurs. Début septembre, le successeur de ce smartphone est arrivé puisque OPPO a dévoilé la nouvelle série Reno14, et elle devrait plaire aux amoureux des nouvelles technologies.

La série Reno14 comprend les modèles Reno14 5G et Reno14 FS 5G. Ces smartphones proposent une expérience photographique hors du commun. Avec ses capteurs, son flash haute performance et l’intégration de l’intelligence artificielle, le smartphone OPPO Reno14 repousse les limites de la créativité et propose “l’une des meilleures expériences de caméra IA du secteur”.

Crédit photo : OPPO

Des photos de haute qualité

Vous ne parvenez jamais à prendre une photo réussie quand il fait trop sombre ? C’est maintenant du passé avec OPPO. Les smartphones Reno14 possèdent un flash haute performance, un téléobjectif et un ultra grand angle qui permettent de capturer des images nettes et de qualité même dans des conditions d’éclairage difficiles.

Crédit photo : OPPO

En plus de cela, l’expérience photographique a été améliorée grâce à l’IA. Les smartphones OPPO contiennent des outils d’édition avancés afin de retoucher et de personnaliser vos photos tout en repoussant les limites de la créativité. Vous pouvez par exemple retoucher les visages des personnes sur les images afin de dire au revoir aux expressions maladroites. Quelqu’un ferme les yeux sur votre photo ? Utilisez les outils IA d'OPPO pour y remédier !

Un design unique

En plus de proposer une expérience photographique hors norme, ces nouveaux smartphones OPPO se distinguent par leur design tendance et élégant. Le téléphone a un dos iridescent inspiré des sirènes, qui scintille à chaque mouvement et change de couleur selon l’inclinaison. Ultra-fin, doux au toucher et résistant aux traces de doigts, ce nouveau smartphone a tout pour plaire.

“Avec la série Reno14, nous repoussons une fois de plus les limites de l’imagerie mobile et du savoir-faire artisanal. En combinant les innovations avancées de l’appareil photo IA avec un look frais et distinctif, nous offrons aux utilisateurs européens un smartphone unique qui les aide à se démarquer et à briller à chaque instant”, a déclaré Billy Zhang, président du marketing, des ventes et des services à l’international chez OPPO.

Crédit photo : OPPO

Il est d’ores et déjà possible d’acheter cette nouvelle série sur le site internet d’OPPO. Le smartphone Reno 14 5G est au prix de 649,90 euros, contre 349,90 euros pour le Reno14 FS 5G. Sur le site, vous pourrez également profiter d’offres, de remises et d’avantages exclusifs, alors n’attendez plus !