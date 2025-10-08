Méfiez-vous si vous voyez ce point vert sur l'écran de votre smartphone

En haut de l’écran de votre smartphone, il n’est pas rare de voir un point vert ou orange s’afficher. Voici ce que cela signifie et pourquoi il est important d’y prêter attention.

Vous l’avez peut-être déjà vu sans y prêter réellement attention. En haut de l’écran de votre smartphone, il est possible de voir un point de couleur s’afficher, vers l’indicateur de votre batterie ou des réseaux Wi-fi. Généralement, ce point vert ou orange apparaît dans le coin supérieur droit du téléphone. Bien que l’on n’y prête généralement pas attention, il est très important de savoir ce que cela signifie.

Si vous avez un iPhone, un point orange s’affiche lorsqu’une application utilise votre micro, comme l’explique jeuxvideo.com. Le point vert signifie quant à lui qu’une application accède à la caméra de votre smartphone, ou qu’elle a accès à la fois au micro et à la caméra. Sur Android, un point vert apparaît lorsque le micro ou la caméra de votre smartphone sont en cours d’utilisation.

Crédit photo : Menow

Vous pouvez être surveillé

La présence de ces points colorés doit vous alerter, surtout si vous n’utilisez aucune application à ce moment-là. Selon L’Internaute, si un point vert s’affiche alors que vous ne passez pas d’appel et que vous n’enregistrez pas de message vocal, cela peut signifier que quelqu’un vous écoute via votre microphone.

Crédit photo : iStock

Pour y remédier, appuyez sur le point vert afin d’ouvrir l’application qui utilise le micro ou la caméra de votre appareil. Si vous ne reconnaissez pas cette application, supprimez-la immédiatement. Vous pouvez également lui interdire l’accès à votre micro et votre caméra depuis les paramètres de votre téléphone.

TF1 Info donne d’autres conseils pour assurer sa sécurité et protéger votre téléphone des pirates informatiques. Vérifiez toutes les applications qui sont installées sur votre appareil et supprimez celles qui comportent un risque. Pour rappel, veillez à ne jamais cliquer sur des liens et à télécharger des applications provenant de sources non fiables. Pensez à mettre à jour régulièrement votre smartphone et installez un antivirus si besoin, afin de garantir votre sécurité.