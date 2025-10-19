Vous vous parlez souvent tout seul ? Voici ce que cela signifie, selon les psychologues

C’est un comportement que vous avez peut-être déjà eu : vous vous parlez tout seul. Voici ce que cela signifie, selon la psychologie.

Quand on est seul, on peut avoir tendance à se parler à soi-même, à voix haute. Si ce comportement vous est déjà arrivé, pas de panique : vous ne sombrez pas dans la folie ! Au contraire, cet acte aurait de nombreux bienfaits, selon les psychologues, et cela pourrait même être un signe que vous êtes un génie.

Crédit photo : iStock

En effet, le fait de se parler tout seul à voix haute nous aiderait à apaiser notre esprit. Mentionner nos pensées nous aide à faire le point plus facilement, à clarifier nos pensées, à nous concentrer et à diminuer notre stress. Il peut par exemple être utile de se faire à haute voix avant un moment important, comme un examen oral, pour se donner du courage, être concentré, attentif et confiant.

“Parler tout seul est quelque chose qui est plutôt normal et bénéfique, loin des stéréotypes de la folie souvent associés à cet acte. C’est un excellent outil pour clarifier et organiser ses idées, un peu comme une to-do list mentale que l’on concrétise à l’oral. Cela permet de structurer la pensée et de se donner des repères sécurisants. Le dialogue à voix haute sert également de soupape émotionnelle”, explique Aline Nativel Id Hammou, psychologue clinicienne, au Journal des Femmes.

Soulager son stress

Se parler à soi-même peut également être bénéfique si vous ressentez un trop plein d’émotions. Cela peut par exemple être le cas après un conflit, un choc ou un événement marquant. Si vous exprimez vos pensées à voix haute, cela vous aidera à faire le point, à calmer vos émotions et à diminuer votre stress. De cette façon, vous éviterez d’intérioriser et aurez une meilleure gestion de vos émotions au quotidien.

Crédit photo : iStock

Alors quand s’inquiéter ? Si vous prenez l’habitude de parler souvent tout seul, que vous vous adressez à une personne qui n’existe pas ou que votre discours est négatif, obsessionnel, anxieux voire agressif, cela peut être un signe d’alarme, comme le révèle Beauty Case. Dans ce cas, n’hésitez pas à en parler avec un professionnel de santé, qui pourra vous aider.