15 activités manuelles d'adultes

Non réservées aux enfants, les activités manuelles sont aussi bénéfiques pour les plus grands. Zoom sur ces 15 activités manuelles parfaites pour les adultes.

Quels sont les bienfaits des activités manuelles pour adulte ?

S'il est bien connu que les activités manuelles favorisent le développement de la créativité, de l'imagination et de la dextérité chez les enfants, elles sont tout autant bénéfiques pour les plus grands. DIY et bricolage, broderie ou encore couture, de nombreuses idées d'activités manuelles peuvent être pratiquées, offrant de nombreux bienfaits, parfois insoupçonnés.

Divertissantes et amusantes, les activités manuelles pour adulte permettent avant tout de chasser l'ennui et de passer le temps, notamment lorsque vous souhaitez vous déconnecter des écrans. Pratiquer des activités créatives et artistiques permet de réveiller l'artiste qui sommeille en vous. Créer des bijoux faits main, faire du macramé et customiser des objets sont des loisirs créatifs qui stimulent l'hémisphère droit du cerveau, soit la partie liée à la création et à l'imagination.

Les loisirs créatifs et autres activités pour adulte se révèlent aussi d'excellents remèdes pour déstresser et lutter contre l'anxiété. Il s'agit de l'un des effets de la capacité de concentration, sollicitée lors de la pratique d'une activité manuelle. Plus vous êtes concentré, par exemple en enfilant des perles pour créer des boucles d'oreilles, plus vous contrôlez davantage votre souffle et détendez vos muscles. Après une séance de bricolage, de coloriage de mandala ou de broderie, vous vous sentirez plus relax.

De plus, la pratique d’une activité manuelle et créative garantit la satisfaction d’avoir réalisé quelque chose de ses propres mains, améliorant ainsi la confiance en soi.

Ainsi, laissez les stéréotypes sur certains loisirs créatifs derrière vous et n'hésitez plus à vous lancer. Car oui, le tricot n'est pas un hobby désuet, tout comme la peinture et le coloriage ne sont pas juste l'affaire des enfants.

La peinture, une activité manuelle et créative

Faisant partie de l’art-thérapie, la peinture est une technique créative permettant d’améliorer le bien-être du corps et de l’esprit, tout en s’amusant. Toutefois, se lancer dans cet art n’est pas forcément évident si vous ne disposez pas des bases nécessaires. Rassurez-vous, vous n’aurez aucune difficulté avec la peinture par numéro. Choisissez des modèles pour adulte. Il ne vous reste plus ensuite qu’à peindre selon leszones numérotéesdu dessin. Une fois le tableau finalisé, vous pourrez l’exposer sur les murs de votre maison en guise d’objet de décoration. Peinture sur bois et peinture sur galets sont autant d’activités pouvant aussi être réalisées par tous. N’hésitez pas non plus à essayer la peinture sur toile (aquarelle, peinture à l’huile, etc.), quitte à prendre des cours ou à suivre un tuto en ligne.

Le quilling pour une activité manuelle avec du papier

À première vue, le quilling semble être une activité artistique compliquée, nécessitant beaucoup de précision. Pourtant, cet art ancien, consistant à réaliser une sculpture de bandes de papier enroulé, n’est pas si difficile qu’il n’y paraît. En effet, il suffit de vous munir d’une paire de ciseaux, de feuilles de papier de différentes épaisseurs, d’un bâtonnet à quilling ou d’un cure-dent, souvent proposés en kit. Il ne vous reste plus qu’à faire appel à votre imagination et à créer de jolis motifs pour réaliser une belle œuvre d’art.

Le Punch Needle, la broderie en version simplifiée

Dans l’univers du DIY, les idées d’activités manuelles adaptées aux plus grands ne manquent pas. Pour ceux qui recherchent des techniques simples à réaliser, optez pour le punch needle. Le principe : créer des motifs de broderie sur toile à l’aide d’une aiguille magique (elle s’appelle ainsi réellement) et d’une pelote de laine. Cette technique est parfaite pour créer une déco murale ou pour customiser vos vêtements ou sacs en tissu. Pour vous lancer, investissez dans un kit de punch needle.

Activité DIY : le bricolage

Pour ceux qui ont une âme de bricoleur, mettez votre imagination et votre créativité au service du DIY pour créer de nouveaux petits meubles. Munis d’outils, de palettes en bois, de caisses à vin ou de vieux paniers, les amateurs de bricolage peuvent fabriquer un canapé, une table basse, des étagères et bien d’autres encore. Une belle idée pour changer votre décoration tout en faisant de l’upcycling !

Le coloriage, une idée d’activité manuelle accessible à tous

Relaxant, inventif et gratifiant, le coloriage n’est pas qu’un jeu d’enfant. Oubliez vos soucis quotidiens et entretenez votre souplesse et votre dextérité en colorant un mandala, un dessin de jardin ou d’un animal, des motifs géométriques et bien d’autres encore. Trouvez votre bonheur parmi un vaste choix de livres de coloriage, présentant des niveaux de difficulté variés.

Créer des éléments de déco avec des fleurs séchées

Pour une déco maison poétique et romantique, les fleurs séchées sont vos meilleures alliées. Si vous êtes en quête d’une idée d’activité manuelle relaxante et qui permet de faire votre décoration intérieure vous-même, vous avez l’embarras du choix : bouquet, couronne ou encore herbier réalisé avec des fleurs séchées. Pour créer un joli objet DIY, vous pouvez également fabriquer un cadre photo décoré avec des fleurs séchées. N’hésitez pas à regarder des vidéos tuto pour réussir votre création.

Activité manuelle : fabriquer des bougies naturelles

Envie d’instaurer une ambiance tamisée dans votre maison et d’égayer votre décoration ? Cette activité manuelle, ludique et gratifiante est faite pour vous : la création de bougies 100 % naturelles. Fleuries, parfumées ou avec des sables, elles sont parfaites comme objet déco ou en tant que cadeau DIY personnalisé de Noël, pour un anniversaire ou pour la fête des Mères. Pour commencer, l’idéal est d’acheter un kit de fabrication de bougies (cires, mèches, colorants, moules, etc.).

Le tricot : une activité manuelle qui revient à la mode

Faire du tricot, vous n’y avez jamais pensé ? Pour vous et pour bon nombre de personnes, cette activité manuelle évoque l’image d’une petite grand-mère devant la cheminée avec ses aiguilles et ses pelotes. Stop aux idées reçues ! Cette activité pour adulte comme tant d’autres démarches créatives comme le crochet sont plus que jamais à la mode. Avec une box tricot, vous aurez tout le nécessaire pour tricoter un snood, un pull, un plaid…

Activité manuelle pour adulte : l’art de la customisation

Parmi les activités créatives pour adulte permettant d’allier l’utile à l’agréable, la customisation est une excellente idée. Faites le plein de papier peint, de perles, de bouts de tissu, de nœuds, de boutons et autres accessoires pour customiser en un tour de main coussins, vêtements, vaisselle ou encore meubles. Grâce à la customisation, redonnez vie à des objets oubliés pour créer une déco personnalisée ou un vêtement stylé.

Activité manuelle avec de la pâte polymère

Si vous adorez créer des éléments de déco ou des bijoux DIY, pourquoi ne pas vous lancer dans des créations en pâte polymère ? Cette activité manuelle ludique et agréable convient aussi bien aux enfants qu’aux plus grands. Avec cette pâte à modeler qui durcit à la cuisson, vous pourrez créer un tas d’accessoires originaux pour customiser vos affaires ou pour des cadeaux personnalisés. Perles pour créer des bijoux fantaisie, magnets, porte-clés et autres éléments de décoration, tout y passe ! Pour avoir tout le matériel nécessaire, achetez un kit de modelage de pâte polymère. Pour vous guider dans ce loisir créatif et pour vous inspirer, n’hésitez pas à consulter des vidéos tuto en ligne.

Le macramé comme activité manuelle pour adulte

Voici une autre activité DIY pour vous occuper l’esprit et les mains : le macramé. Cette activité relaxante consiste à faire des nœuds pour créer des rideaux, des coussins, des suspensions florales ou encore une déco murale. La superposition des fils et des nœuds vous permettra de faire apparaître un dessin. Pour réaliser vos plus beaux macramés, investissez dans une box macramé contenant des bobines de fil, des attaches, des bâtons de bois, des perles, un tuto, voire plusieurs.

Le scrapbooking, une activité tendance à essayer

Si vous avez une âme créative, le scrapbooking est une autre activité à essayer absolument. Il consiste à donner vie à vos photos et autres souvenirs dans un livre dédié. Pour commencer, vous aurez entre autres besoin de différentes sortes de papier, d’embellissements et de matériels de découpe. Si vous ne savez pas comment vous lancer, pas de panique ! N’hésitez pas à consulter une page web dédiée, des blogs et/ou réseaux sociaux pour trouver des idées de création. Vous trouverez aussi facilement des tutos sur Internet pour vous guider dans cette activité.

La couture pour créer ses propres vêtements

Créer vos propres vêtements, réparer ou adapter des vêtements que vous aviez achetés, la couture offre divers avantages. En plus d’être une activité amusante, il s’agit aussi d’une compétence qui vous facilitera grandement la vie. Tuto en ligne, ateliers de couture ou encore ateliers créatifs, différentes options sont possibles pour apprendre à coudre.

L’origami, l’art du pliage en papier

Apprécié des enfants, l’origami est un loisir créatif convenant aussi aux plus grands. Avec une simple feuille de papier, créez toutes sortes de formes et d’éléments déco : animaux, bateaux, personnages, etc. Il suffit de choisir les coloris, les formats et les motifs de vos papiers et de vous lancer.

La création de jeux de société

Vous adorez jouer à des jeux de société ? Et si vous créiez vos propres jeux : Dames, Petits Chevaux, Solitaire, etc. ? Il s’agit d’une activité créative et ludique parfaite pour vous occuper par exemple un après-midi de dimanche ou pour offrir un cadeau fait maison.