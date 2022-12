15 idées de bricolages de Noël faciles et rapides pour les enfants !

À la recherche d’activités manuelles pour occuper vos lutins en cette période de fêtes ? Découvrez 15 idées de bricolage de Noël faciles pour vos enfants.

15 bricolages de Noël faciles pour les enfants

Une petite fille et sa maman en train de découper des flocons de neige en papier Crédit : Kostikova

En complément du calendrier de l’Avent, les activités manuelles sont idéales pour faire patienter les enfants jusqu’à Noël pendant leurs journées de vacances. Et en matière de bricolage DIY, les idées ne manquent pas, allant du père Noël DIY aux boules de sapin personnalisées, en passant par les suspensions, les flocons de neige, la guirlande, le bonhomme de neige et autres décorations de Noël fait maison. Vos enfants pourront aussi fabriquer des cartes de Noël originales que vos proches et vos amis vont adorer. Mais pour les inciter à participer aux bricolages, il faut que ceux-ci soient à la hauteur de leurs attentes. Les enfants aiment les activités manuelles simples et ludiques, qui doivent à la fois les occuper, développer leur créativité, tout en créant chez eux un sentiment de détente et d’amusement. Et puis, faire ses propres décorations de sapin de Noël, c’est quelque chose d’unique. Comme source d’inspiration, voici 15 bricolages de Noël faciles et rapides pour les enfants.

Un bonhomme de neige

Bonhomme de neige en décoration de table Crédit : Istock

Le bonhomme de neige DIY aura fière allure au pied du sapin ou sur la table, surtout s’il est réalisé par les petites mains. Pour cette activité de bricolage simple et adaptée aux enfants, il vous faut :

Des ciseaux ;

De la colle ;

2 gros cotillons blancs + 2 petits (blancs) ;

Une feuille de papier orange+ une feuille de papier noir ;

Du papier crépon couleur marron ;

Une ficelle ;

Un cure-dents ;

De la feutrine(blanche, verte) ;

2 petits yeux mobiles (3 mm de diamètre).

Les étapes :

Collez les 2 cotillons l’un sur l’autre pour créer le corps du bonhomme de neige ; Collez deux petits cotillons de chaque côté du gros cotillon inférieur pour former les bras ; Coupez un rectangle de papier noir, collez les deux bouts afin d’obtenir un cylindre ; Coupez également un cercle de papier noir pour faire le bord du chapeau ; Placez le chapeau sur la tête du bonhomme de neige ; Plantez un cure-dent dans l’un des petits cotillonspour avoir un manche de balai ; Découpez un petit rectangle dans le papier orange pour faire le nez, puis faites-le rouler pour créer un petit cône ; Découpez une forme de sapin sur la feutrine verte ; Dans la feutrine blanche, découpez le sol sur lequel le bonhomme de neige sera collé ; Collez le nez et les yeux sur la tête ; Placez des petits ronds de papier noir sous le nez pour créer la bouche ; Découpez un petit rectangle dans le papier crépon marron pour faire le balaiet montez-le sur le balai à l’aide de la ficelle.

Des boules de Noël à décorer

Des enfants en train d’appliquer une couche de peinture sur des boules de Noël Crédit : SeventyFour

Il existe mille façons de créer des boules de Noël personnalisées qui apporteront une touche originale au sapin de Noël. Vous pouvez soit recouvrir les boules de Noël avec de la peinture avant de les décorer avec des motifs à l’aide de marqueurs, soit les personnaliser directement avec des marqueurs métalliques qui laissent des tracés brillants. Les motifs à reproduire peuvent être dessinés sur un papier avant de les tracer sur la boule à personnaliser. «Joyeux Noël», «merry Christmas», ou encore «ho ho ho» du père Noël, vos enfants peuvent écrire ce qui leur plaît sur les boules de Noël DIY.

Une couronne de Noël facile en pommes de pin

Des pommes de pin pour fabriquer une couronne de Noël Crédit : Istock

La couronne de Noël en pommes de pin est une décoration de Noël facile à réaliser. Pour la créer, voici les étapes à suivre :

Fabriquez une couronne de carton de 35 cm de diamètre et 3 cm de large. Ajustez la largeur en fonction de la taille des pommes de pin de manière à ce que la couronne reste invisible en dessous ; À l’aide d’un pistolet à colle, fixez 4 grosses pommes de pin sur la couronne puis répartissez les pommes de plus petite taille entre elles ; Créez un nœud avec le ruban ; Placez le nœud sur le haut de la couronne.

Une carte de Noël avec empreintes de doigts

Carte de Noël personnalisée avec des empreintes Crédit : Istock

Il vous faut une carte blanche, de la peinture (jaune, rouge, vert), une règle, un feutre noir, une éponge, et un petit doigt.

Dessinez une silhouette de sapin avec les branches sur la carte blanche à l’aide du feutre ; Trempez l’éponge avec des gouttes de peinture verte, rouge et jaune ; Demandez à votre lutin d’imprégner son petit doigt de peinture verte ; Demandez-lui de coller son doigt sur les branches du sapin pour y marquer ses empreintes ; Faites de même avec la peinture rouge pour marquer de petites boules sur le sapin ; Finissez par la peinture jaune pour faire l’étoile en haut du sapin.

Un calendrier de l’Avent en boîtes personnalisées

Calendrier de Noël fait avec des petites cases personnalisées Crédit : Istock

Vous pouvez réaliser ce calendrier de Noël DIY avec votre enfant qui se fera la joie de participer à cette activité manuelle. Dans cette idée de bricolage DIY, l’objectif est de dessiner un sapin avec 24 petites boîtes. Il vous faut de la peinture pour la décoration, de la colle, 24 petites boîtes, une planche en bois ou un support en carton.

Demandez à votre enfant de peindre les boîtes avec la peinture de votre choix et de les décorer ; Fixez-les sur le support à l’aide de la colle, vous pouvez créer la forme qui plaît à votre enfant (sapin, étoile, etc.) ; Insérez un petit cadeau dans chaque case.

Boules de Noël en carton

Boules de Noël DIY en carton Crédit : Istock

Optez pour des boules de Noël en carton faciles et rapides grâce à ce tuto. Ces boules de carton à motif rennes donneront une touche d’authenticité supplémentaire à votre sapin de Noël. Vous aurez besoin de :

Petits yeux mobiles ;

Étiquettes rondes découpées dans du cartonet percées avec un trou ;

Pompons minuscules rouges ;

Tiges florales ou branchettes ramifiées ;

Un pistolet à colle chaude ;

Une ficelle.

Voici les étapes du tuto :

Collez les petits yeux mobiles sur les étiquettes rondes, sous le petit trou servant à faire passer la ficelle ; Collez un pompon rouge sous les deux yeux ; Collez deux tiges florales ou branchettes ramifiées à l’arrière de l’étiquette ronde, de part et d’autre pour former les bois du renne ; Passez la ficelle dans le trou.

Ces boules de Noël DIY pourront aussi servir d’étiquettes cadeaux originales.

Une couronne en boutons facile et rapide

Couronne de Noël facile réalisée avec des boutons Crédit : Istock

Les petits doigts vont travailler grâce à ce tuto de bricolage pour une couronne en boutons super facile. Une idée cadeau à offrir ou à accrocher au mur selon les envies de vos lutins. Voici les accessoires dont vous avez besoin : une toile carrée (disponible dans les boutiques de bricolage), des boutons verts de tailles différentes (ou un mélange de couleurs), du ruban rouge, des pompons rouges, de la colle.

Voici les étapes du tuto :

Tracez un cercle sur la toile carrée ; Étalez de la colle tout autour du cercle ; Laissez votre enfant coller des boutons sur le cercle, au hasard ; Demandez-lui de rajouter des boutons jusqu’à l’épaisseur de couronne désirée ; Collez des pompons rouges sur la couronne en guise de décoration ; Fixez le ruban rouge pour finir.

Guirlande de pâtes dorée

Idée originale de guirlande de pâte Crédit : Istock

Cette guirlande de Noël est facile à réaliser et ne nécessite qu’un minimum d’accessoires. Il vous faut simplement de la peinture dorée, une ficelle, et des pâtes papillon ou farfalles. Découvrez les étapes du tuto ci-après :

Pulvérisez de la peinture dorée sur les pâtes non cuites ; Attachez les pâtes avec la ficelle pour les mettre bout à bout ; Attachez autant de pâtes selon la longueur de guirlande voulue.

Des suspensions en argile et paillettes

Suspensions authentiques en argile Crédit : Istock

Voici un tuto de bricolage qui va amuser votre enfant. Il vous faut les accessoires suivants :

Pinceau ;

Ficelle ;

De la colle ;

Projecteur à paillettes ;

Emporte-pièces de Noël ;

Argile en polymère ;

Rouleau à pâtisserie.

Découvrez les étapes :

Avec le rouleau à pâtisserie, étalez la pâte d’argile pour obtenir une fine épaisseur d’environ 5 mm ; Découpez des motifs à l’aide des emporte-pièces de Noël (sapins, flocons de neige), et percez-les avec un petit trou pour la ficelle ; À l’aide du pinceau, enduisez les emporte-pièces avec de la colle ; Projetez des paillettes sur les deux faces de chaque suspension ; Passez une ficelle dans le trou et nouez-la ; Laissez sécher les suspensions avant de les placer sur le sapin.

Des sapins en pommes de pin

Mini sapins en pignons de pin Crédit : Istock

Si vous avez la chance de ramasser des pignons de pin avec vos enfants lors d’une balade dans la forêt, cette idée de bricolage DIY facile les ravira assurément. Pour faire des mini sapins, il vous faut des pommes de pin, de la peinture verte, des pinceaux, des perles, des paillettes et de la colle. Voici les étapes à suivre :

Peignez les pommes de pin en vert ; Laissez-les sécher ; Fixez les paillettes et les perles sur les pignons de pin avec la colle ; Laissez sécher ; Les mini-sapins en pommes de pin sont terminés ; ils pourront servir de déco de Noël ou à orner le sapin.

Figurines en pâte à sel pour le sapin de Noël

Diverses formes de figurines en pâte à sel Crédit : Istock

Des décorations gourmandes sur le sapin, cela vous dit ? Pour cela, il vous suffit de préparer de la pâte à sel, puis de découper diverses formes de Noël. Pour préparer la pâte à sel, il faut2 tasses de farine, 1/2 tasse d’eau tiède et 2 tasses de sel. Mélangez tous les ingrédients dans un récipient, puis roulez la pâte et aplatissez-la avec un rouleau à pâtisserie. Utilisez ensuite des emporte-pièces de Noël pour découper des formes de Noël telles que des rennes, des sapins,des bonhommes de neige, etc.

Faites un petit trou avec une petite tige en bois sur chaque figurine pour l’accrocher ; Placez les figurines sur du papier alu ; Laissez sécher au four pendant quelques heures pour éviter les fissures ; Faites cuire ensuite pendant 1 heure à une température comprise entre 60 et 80 degrés, puis passez la température à 100 ou 120 degrés ; Badigeonnez-les de jaune d’œuf pour les faire briller ; Peignez les figurines avec une peinture aérosol ou acrylique.

Un sapin de Noël fait avec des pailles

Sapin de Noël avec des pailles de différentes couleurs Crédit : Istock

Un enfant de 6 ans peut réaliser ce bricolage DIY de Noël, même sans aide. La présence d’un parent est recommandée pour un enfant de 3 ans. Rassemblez le matériel incluant :

Des ciseaux ;

Des pailles de différentes couleurs et longueurs et de motifs variés ;

Un tube de colle ou un pistolet à colle ;

Une étoile découpée dans du papier ou une gommette.

Les étapes du tuto :

Coupez une paille en deux longueurs égales pour constituer le tronc ; Coupez les pailles pour avoir des longueurs différentes qui formeront les branches du sapin ; Laissez votre enfant coller les pailles sur le tronc ; mettez un bout de colle au centre de chaque paille et demandez-lui de placer les pailles de la base vers le somment du sapin en commençant par les plus longues ; Demandez à votre enfant de coller l’étoile sur le sommet du sapin.

Les tampons patates pour décorer les emballages cadeaux

Des tampons réalisés avec des pommes de terre Crédit : Istock

Parfois, il suffit de peu de choses pour réaliser un bricolage DIY simple et rapide avec votre enfant. Pour créer des tampons de Noël économiques et naturels, découpez des patates en deux, puis à l’aide d’emporte-pièces de Noël, formez un tampon sur chaque moitié de patate. Appliquez ensuite de la peinture sur chaque tampon et imprimez les motifs sur le papier cadeau. Votre enfant pourra aussi apprécier les leçons de formes géométriques.

Les animaux et forêt en carton

Des animaux et sapins en carton Crédit : Istock

Avec vos enfants, fabriquez des animaux 3D avec du carton pour un bricolage de Noël facile, rapide et économique. Il vous faut : de la colle, du papier à dessin, un carton à découper, un cutter, des ciseaux, un marqueur blanc.

Dessinez les animaux sur le papier blanc en utilisant des modèles : 1 corps d’ours + 2 pattes, 1 loup + 2 pattes, 1 renne + 2 pattes ; Découpez les formes et imprimez-les sur le carton ; Découpez les animaux sur le carton en utilisant le cutter ; Demandez à votre enfant de peindre les extrémités des membres avec le marqueur blanc (griffes de l’ours, bout de queue du loup, les yeux, les taches blanches sur le dos du renne) ; Il en reste plus qu’à emboîter les parties pour créer les animaux 3D qui tiendront tout seuls sur leurs pattes.

Décorations de sapin de Noël facile à réaliser

Bicarbonate de soude pour fabriquer une décoration de Noël Crédit : Istock

Comment créer des suspensions de Noël économiques, naturelles, faciles et rapides ? En utilisant simplement du bicarbonate de soude. Avec vos enfants, fabriquez des décorations de Noël blanc immaculé pour une touche d’hiver sur le sapin. Il vous faut : 2 tasses de bicarbonate de soude, 1 tasse + 1 / 4 d’eau, 1 tasse de fécule de maïs.