Chambre scandinave : 15 idées déco super tendance

Véritable tendance depuis plusieurs années parmi les nombreux styles de décorations, le style scandinave s’impose comme le must-have à avoir chez soi. Et les idées ne manquent pas pour redécorer toutes les pièces de sa maison, en particulier sa chambre à coucher. Découvrez notre sélection de 15 idées pour une déco scandinave réussie dans la chambre à coucher.

C’est une collection que l’on retrouve dans tous les magasins de décoration. Inspiration super tendance depuis plusieurs années, le style scandinave rencontre un franc succès au moment de décorer ou redécorer l’intérieur de sa maison. Ce qui caractérise le plus le style scandinave : le côté épuré, minimaliste, chic, l’ambiance apaisante, les mélanges de matières (bois naturel, métal, tissu), les mélanges de couleurs (pastel, rose, beige ou encore blanc). C’est l’inspiration parfaite pour éviter les faux pas en termes de décoration de l’intérieur de votre maison. La preuve, les réseaux sociaux comme Pinterest fourmille d’idées de déco d’intérieur centrée sur cette collection nordique.

À voir aussi

Si vous souhaitez vous lancer dans ce style de design pour l’une de vos chambres à coucher, petite ou avec beaucoup d’espace, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, suivez le guide ! Des meubles (lit, console, table de chevet) en passant par les accessoires (lampe, tapis de sol, affiches pour le mur), nous avons fait le tour de tout le mobilier et de tous les objets de décoration qui existent dans la collection scandinave proposée par différentes boutiques en ligne. L’occasion de vous proposer des idées super tendance à adopter de suite. Et vous risquez d’avoir plusieurs coups de cœur pour retravailler toute la déco de la chambre à coucher adulte ou enfant.

Idée déco 1 : un lit scandinave très cosy

Lit double scandinave bleu canard (id Market) - prix : 169,99€

Qui dit chambre à coucher, dit un bon lit pour bien dormir. Pour apporter une touche nordique à votre chambre à coucher, rien de mieux que de choisir ce lit scandinave adulte. Son effet très cosy, sa couleur bleu canard et son mélange de tissu et de bois clair seront parfaits pour vous permettre de faire de beaux rêves.

Idée déco 2 : une tête de lit en bois naturel

Tête de lit Nala (HANNUN) : prix : 149€

Pour apporter un petit côté nordique à votre chambre à coucher et plus précisément à votre lit déjà existant, rien de mieux que d’ajouter une tête de lit en bois. Et si vous voulez partir sur un effet naturel, optez pour cette tête de lit en bois d’épicéa massif d’origine durable. Une touche sobre et élégante dans votre chambre à coucher.

Idée déco 3 : une tête de lit colorée élégante

Tête de lit capitonnée alta scandinave (id Market), prix : 79,99€

Si l’effet naturel avec le bois ne vous convient pas, misez sur l’effet capitonné. Ambiance cocooning garantie avec cette tête de lit aux couleurs élégantes.

Idée déco 4 : un papier sticker à motifs géométriques pour une tête de lit cosy

Sticker tête de lit scandinave (MPA Deco), prix : 24,60€

Si vous ne voulez pas changer de lit ou mettre de tête de lit en bois et en tissu, mais que vous souhaitez apporter une touche scandinave à votre chambre à coucher, misez sur ce papier sticker de tête de lit. Avec ses motifs géométriques et ses différentes teintes, ce papier sticker à coller sur votre mur va donner un esprit très cosy à une chambre à coucher adulte ou enfant.

Idée déco 5 : un fauteuil couleur pastel pour un côté chic et élégant

Fauteuil en tissu 1 place (Maison du monde), prix : 99,99€

Pour donner une ambiance encore plus cocooning à la chambre à coucher, on choisit d’y installer un fauteuil. Et on choisit ce fauteuil scandinave disponible en plusieurs couleurs pastel : rose, bleu canard, bleu clair, jaune, gris. Le choix est large.

Idée déco 6 : un fauteuil en bois naturel au design épuré



Fauteuil en bois avec tissu bleu (Maison du monde), prix : 179,99€

Pour se poser pendant les séances de lecture dans votre chambre à coucher, on choisit ce fauteuil confortable en bois naturel. Celui-ci à la structure arrondie et à la couleur grise est idéal pour se détendre après une journée de travail.

Idée déco 7 : un lustre contemporain en métal aux multiples lumières



Lustre à 6 lumières (Light in The Box), prix : 125,08€

Qui a dit que le style moderne ne faisait pas bon ménage avec le style nordique ? La preuve avec ce lustre en métal aux multiples branches qui donne une belle lumière à votre chambre à coucher.

Idée déco 8 : une suspension lumineuse verte en bois naturel et en métal

Suspension verte scandinave (Concept Scandinave), prix : 49,90€

Qui dit pays nordique, dit forêts. Et pour rappeler ces beaux arbres verdoyants, on opte pour cette suspension verte. Composée de bois naturel et de métal, elle habille parfaitement votre table de chevet.

Idée déco 9 : un plafonnier élégant en bois naturel

Lindby Plafonnier Scandinave (Le Maître des Lampes), prix : 90€

Si les lumières à applications murales ou les lumières suspendues au plafond ne font pas partie de vos coups de cœur, vous pouvez très bien opter pour ce plafonnier élégant en bois naturel et en béton. Un style épuré qui habille parfaitement le plafond de la chambre à coucher adulte ou enfant.

Idée déco 10 : une table de chevet design au bois de hêtre

Chevet design scandinave bicolore (Maison du monde), prix : 93,90€

Quelle chambre à coucher, pour adulte comme pour enfant, ne dispose pas d'une table de chevet ? Ce petit mobilier qui se marie à la perfection avec le lit, est le support de nombreux objets tels que des livres, des bijoux ou encore un réveil.

Idée déco 11 : un tapis de sol bleu pour une ambiance cocooning

Tapis scandinave bleu (Maison du monde), prix : 69,90€

Pour renforcer l’esprit cocooning, il vous faut un tapis de sol. Et ce tapis de sol géométrique bleu coche toutes les cases de la collection scandinave. Un must-have à avoir dans sa chambre à coucher !

Idée déco 12 : une console tendance aux lignes épurées

Console scandinave blanche avec un tiroir (Maison du monde), prix : 89,99€

Pour une chambre à coucher adulte, on peut installer une console. Avec le mélange de blanc et de bois naturel, on est en plein dans la collection nordique.

Idée déco 13 : des affiches de nature à accrocher au mur de votre chambre

Ensemble de 3 affiches Boho Montagnes Skandi (Etsy), prix : 29,66€

Pour la décoration des murs de votre chambre à coucher adulte, misez sur cet ensemble de trois affiches haut de gamme. Avec ses différents motifs de montagnes, . De quoi créer une ambiance chaleureuse et réconfortante dans cette pièce.

Idée déco 14 : un tableau scandinave pour le mur de votre chambre

Tableau scandinave Vague harmonieuse (Maison du monde), prix : 54€

Disponible en plusieurs dimensions, cette toile Made in France représentant un coucher de soleil est la décoration au mur qu’il manque à votre chambre. Avec ses nuances de rouge, orange et jaune, elle crée une ambiance cocooning dans la pièce.

Idée déco 15 : un vase épuré au design minimaliste

Vase blanc deco scandinave (Le Moderniste), prix : 26,90€

Disponible en trois tailles différentes, ce vase blanc déco scandinave ajoute une note de chic minimaliste à la décoration de votre chambre à coucher. Idéal pour mettre des fleurs ou simplement comme décoration sur un meuble, ce vase est la touche scandinave qui s'adapte à n’importe quelle pièce de la maison.