Salon moderne : 15 idées pour une déco tendance

Pièce principale de la maison, le salon est une véritable pièce à vivre. Voici 15 idées originales pour lui faire une décoration moderne.

Pourquoi décorer son salon ?

Décoration salon minimaliste Credit : Artjafara

Également appelé salle de séjour, le salon est un véritable lieu de vie. Il accueille les heures de relaxation, les retrouvailles autour d’un apéro ou les soirées ciné. En bref, il est possible de tout faire dans un salon. Le salon d’une maison ou d’un appartement est aussi le premier contact qu’ont les invités avec l’intérieur. Il doit ainsi être aménagé avec soin !

La décoration reflète la personnalité des occupants du logement. Le style décoratif de cette pièce peut en révéler énormément. L’aménagement des meubles et des accessoires est aussi révélateur quant à l’identité d’une personne. Il est important de préciser que la décoration est un domaine sérieux, qui relève plus de l’art que du simple aménagement. En effet, il est important de gérer l’espace, les couleurs, et l’équilibre en général. C’est pourquoi il est important de bien choisir son mobilier, ses accessoires, les couleurs de l’intérieur en fonction d’un thème précis. Déco moderne, contemporaine, dans l’air du temps, tendance, in, hype, stylée, toute une panoplie d’adjectifs peuvent vanter la beauté du salon.

Le concept de « modernité » peut échapper à certains. En fait, le caractère moderne d’une décoration ne relève pas uniquement du style du canapé ou de la table basse. Il s’agit plutôt d’une vision globale du design du salon. Une déco moderne frappe directement au premier regard. La modernité se retrouve dans l’intelligence utilisée pour l’agencement du mobilier et des accessoires.

Le design moderne, c’est aussi prendre un meuble quelconque pour le transformer en une véritable pièce décorative. Prenez par exemple un vieux fauteuil oublié dans un coin du salon. Changez son revêtement par une autre couleur et la matière rugueuse par un tissu doux et lisse, et vous constaterez que ce meuble se métamorphosera du tout au tout.

Du sol au plafond, de la table basse à la cheminée, en passant par les meubles, les tapis et les petits objets s’accumulant pêle-mêle, rien ne doit être laissé au hasard.

Rendre son salon moderne avec ces 15 idées

Décoration salon épurée centrée sur le canapé Credit : Victoriia Kovalchuk

La décoration d’intérieur est comme une mer dont on ne voit pas le bout. Il est évident qu’il existe une infinité de possibilités pour bien s’y prendre. Il est clair que chacun a ses principes en matière de décoration. Certains auront une préférence pour un style clinquant, tandis que d’autres pencheront pour un intérieur sobre et discret. Cela signifie que chacun peut interpréter à sa manière la déco intérieure du salon. Néanmoins, il existe plusieurs points sur lesquels le plus grand nombre se rejoint. Ce sont justement ces points d’intersection du style que nous verrons un peu plus en détails dans les paragraphes suivants.

Le style scandinave : une valeur sûre

Exemple d'un salon moderne et scandinave. Crédit : Istock

La déco d’intérieur de style scandinave est un classique indémodable. En effet, elle tourne autour de pièces au design relativement simple. Le registre scandinave apporte beaucoup de sobriété et d’élégance à la décoration d’un salon. Pour ce qui est des couleurs, il est très versatile. Vous pouvez opter pour des couleurs neutres (blanc, beige, gris…), choisir la fantaisie avec les tons pastel, ou encore la folie avec de fortes couleurs flashy. Dans tous les cas, tout dépend de votre inspiration.

L'avantage de la décoration scandinave est qu’elle est parfaite, peu importe le style de votre maison ou votre appartement. Que son architecture soit moderne ou plutôt classique, la décoration style scandinave s’adapte parfaitement.

Une déco centrée sur les fauteuils/sièges

Fauteuil pour un salon moderne. Crédit : Istock

Un salon sans canapé est comme une voiture sans roues. Le canapé est un élément important de la salle de séjour. Bien choisi, il peut même en être l’élément principal.

Après avoir choisi le meuble qui vous plaît, comment en faire le centre de votre décoration ? Sachez qu’à partir de ce moment, tous les autres éléments de déco que vous choisirez auront pour but de mettre le canapé en valeur. Petits pots, plantes vertes, cadres photo, petits objets acquis au gré de vos sorties, le tout doit former un ensemble mettant en avant le meuble star qu’est votre canapé.

L'emplacement du canapé en question est également d’une grande importance. Il peut très bien se retrouver au milieu du salon, comme il peut se glisser dans un coin. Le tout est de faire en sorte que l’aménagement le mette en évidence.

Le style industriel

Idée d'un salon moderne et industriel. Crédit : Istock

Le style industriel vient tout droit des États-Unis. Il est très populaire dans les lofts new-yorkais. Il s’agit de ces appartements très hauts vus dans la plupart des films américains. Le style industriel mise surtout sur l’utilisation du métal noir ou du métal cuivré. C’est ce matériau qui donne justement l’effet industriel. Comme le métal noir est fort et froid, pour adoucir la déco générale du salon, misez sur quelques petits objets et accessoires en bois, disséminés un peu partout. Un mur de plantes est également une option à envisager.

Le style industriel est parfait pour les maisons modernes. Son avantage est qu’en plus d’être tendance, il peut être appliqué à n’importe quel élément de décoration chez vous. Cela peut aller d’un photophore à un meuble, en passant par les objets accessoirisants et les bordures de mobilier.

Osez le mix des matières

Un salon avec un mélange des matières : le bois et le métal. Crédit : Istock

La combinaison Bois et métal fonctionne parfaitement. Il en est de même pour le mix soie et velours, ou encore coton et dentelle. Pour éviter que votre déco ne soit trop monotone, choisissez de marier plusieurs matières différentes. Cela apporte un fort contraste au niveau du design. Faites tout de même en sorte que la déco de votre salon reste équilibrée.

Le mix de matières permet d’apporter une dimension, une ambiance différente dans votre salon. Osez faire de même pour les autres pièces de votre maison, pas seulement dans le salon, mais également dans la chambre, dans la salle à manger, ou même dans la cuisine.

La déco autour d’un tapis graphique

Tapis graphique à mettre dans un salon. Crédit : Istock

Un tapis n’est pas seulement un élément qui apporte de la couleur à votre salon. Il peut également être la source d’un très intéressant jeu de textures avec les différents meubles. Jouez là-dessus pour une décoration moderne et un style contemporain.

Il existe plusieurs modèles de tapis. Poils longs ou courts, d’inspiration ethnique ou scandinave, vintage ou moderne, le choix est vaste. Le secret pour le choix d’un bon tapis est, soit d’en choisir un qui matche avec la décoration générale de votre salon, soit d’en choisir un qui contraste complètement avec l’essentiel de la déco. Faites également attention à la taille de votre tapis afin de mieux gérer l’espace dans votre salon. Pour un aménagement optimal et un équilibre parfait de votre déco, il ne doit être ni trop grand, ni trop petit.

Remarque : en plus d’être un excellent objet décoratif, le tapis apporte énormément de confort, tout en instaurant une ambiance cosy dans votre salon.

Pourquoi pas une mise en scène ?

Salon moderne avec des cadres photos. Crédit : IStock

Ici, il n’est pas forcément question de déposer des personnages de films en carton dans votre salon en guise d’accessoires pour la déco. Il est plutôt question de donner vie à votre salon. Apportez du mouvement avec par exemple des lustres ou des plantes qui peuvent tourner. La mise en scène est créée lorsque tous les éléments de déco sont dans le même style.

Il vous est également possible d’apporter une touche personnelle en déposant des photos encadrées un peu partout. Les photos rendent une déco plus vivante et ajoutent de l’émotion à l’ambiance générale de la pièce. Pour un effet plus contemporain, optez pour des cadres de différentes couleurs pour vos photos. Vous pouvez également les attacher à une guirlande lumineuse allant de part et d’autre des murs de votre salon. Cela apporte une ambiance chaleureuse et de la lumière dans la salle de séjour.

L’accessoirisation : à ne pas négliger : Faites attention aux objets accessoirisants que vous choisissez pour votre déco. Ils doivent rester cohérents afin de ne pas perturber l’équilibre de l’aménagement. Mélanger un style avec un autre n’est pas impossible, mais cela peut prêter à confusion. Pour une déco style contemporain, le mieux est de rester sur une même thématique.

Le jeu des couleurs

Salon coloré. Crédit : Istock

Un peu de vert, par-ci par-là : Les plantes sont d’excellents objets de décoration. Elles apportent la petite touche de naturel qui apporte de la vie à votre salon. Les plantes ont parfaitement leur place dans l’aménagement de votre salon. Suspendues ou tout simplement posées, pour les plantes, l’inspiration est la clé. N’hésitez surtout pas à associer le vert avec le bois afin d’accentuer encore plus le côté nature.

Les couleurs jouent un rôle important dans le design intérieur d’une maison ou d’un appartement. Le choix de la peinture doit être fait méticuleusement, et celui des couleurs l’est tout autant. Il est conseillé de choisir des couleurs qui ne détonnent pas. Il est également recommandé de ne pas mélanger plus de 3 couleurs, que ce soit pour votre salon, votre cuisine, votre salle à manger ou encore votre chambre. Cela peut rendre la décoration lourde et l’éloigner du contemporain voulu. Choisissez également des couleurs complémentaires pour que le rendu ne soit pas désagréable à regarder.

Salon moderne : une déco mono-couleur

Salon mono-couleur. Crédit : Istock

Comme il est possible de jouer avec plusieurs couleurs, il vous est également possible de miser sur une seule couleur. La monochromie apporte énormément d’élégance et d’uniformité dans le design général de votre salon. La monochromie pour la décoration d’un salon est parfaite en blanc, en gris ou en beige ou encore en taupe. Les couleurs claires donnent vie à la décoration, tout en apportant de la lumière à l’intérieur. L'idée de la couleur simple s’applique à tous les éléments de la déco intérieure, pas seulement les meubles, mais également les accessoires. Pour un contraste de couleurs intéressant, vous pouvez par exemple choisir une déco d’un blanc immaculé et installer un tapis de couleur rouge vif.

Lignes et géométrie: Jouer sur les lignes est également un excellent moyen de constituer une déco de salon carrée et réglée au millimètre près. Lignes droites ou lignes obliques, le tout est de guider l’aménagement vers un schéma plus ou moins géométrique.

Jouez le jeu jusqu’à la fin en optant pour des motifs géométriques pour les divers éléments de décoration de votre salon (housse de canapé, meubles, tapis…).

Grâce à une décoration axée sur les lignes, vous obtenez une forte impression d’ordre et de clarté dans le design de votre salon.

Un salon moderne et vintage

Un salon moderne et vintage. Crédit : Istock

La décoration vintage ne sera jamais passée de mode. Elle invite à un bond dans le temps, pour arriver à une décoration moderne, tout à fait dans l’esprit contemporain. Pour encore plus de modernité, limitez-vous à l’aménagement de quelques objets de décoration vintage afin de ne pas alourdir la décoration.

Vous pouvez également choisir une pièce vintage qui constituera le centre de votre décoration. Il peut s'agir d’un objet vintage insolite, ou d’un meuble vintage atypique. L’avantage du vintage est qu’il peut très facilement être associé à d’autres styles, comme la déco industrielle ou le style scandinave. Pour une déco d’intérieur plus authentique et personnelle, vous pouvez très bien fabriquer vous-même vos objets de décoration. Le DIY est un excellent moyen de ramener du « soi » dans la décoration d’intérieur.

Rien ne vous empêche de vous mettre au DIY pour les meubles. Par exemple, vous pouvez très bien faire une table basse en empilant deux palettes surmontées d’un énorme cadre en verre. N’oubliez pas : pour une déco originale et emplie de personnalité, l’inspiration est la clé.

Salon moderne : apporter une touche ethnique

Salon avec des tendances ethniques. Crédit : Istock

Les invitations au voyage dans une déco d’intérieur apportent énormément de vie à une pièce. Dans le salon, vous pouvez par exemple installer des masques africains en bois. Vous pouvez également opter pour d’autres petits objets en bois brut pour une déco au top.

Minimalisme : la sophistication dans la simplicité

Salon minimaliste. Crédit : Istock

Si le mieux est l’ennemi du bien, alors une déco minimaliste devrait être l’ennemie d’une déco moderne. Et pourtant, non! Déco minimaliste et déco vide de sens ou d’objets accessoirisants sont très différents. Pour être minimaliste, il faut en mettre le moins possible. Ainsi, il est conseillé de bien choisir les éléments (mobilier, objets…) qui constitueront l’intégralité de votre décoration.

Attention, le minimalisme s’applique aux objets accessoirisants, au mobilier, ainsi qu’aux couleurs utilisées pour les meubles et les murs. L’agencement doit donc être fait en conséquence. Moins il y en a, mieux c’est.

Ce qu’il y a de moderne dans la déco minimaliste est justement le fait d’éviter tout effet de surcharge. De plus, vous faites de la place chez vous, tout en utilisant le moins de matériel possible. La déco minimaliste vous permet également, d’une certaine façon, de réduire la quantité de déchets que vous générez. Tendance et modernité s’allient donc à l’écologie pour une déco particulière.