15 idées de chambres cocooning

La douceur d’une chambre cocooning sera parfaite pour votre bien-être. Voici 15 idées de déco cosy pour transformer votre espace en un véritable havre de paix.

1- Une chambre à coucher au style scandinave

À voir aussi

Une chambre à coucher scandinave. Crédit : Artjafara

Avec ses teintes délicates et sa simplicité maligne, le style scandinave s’invite dans les chambres à coucher cosy. Pour une décoration d’intérieur respectant ce style, plusieurs règles sont à respecter. Tout d’abord, prenez soin de la luminosité de la pièce. Plus celle-ci sera lumineuse, plus elle sera chaleureuse. Afin de multiplier les touches lumineuses, disposez un ou plusieurs miroirs. Pour les teintes, le bleu ciel, le rose pâle, le blanc et le vert d’eau sont à privilégier. Les mix & match de matières seront aussi appréciés. Cependant, privilégiez toujours la qualité et les matières proches de la nature.

2- Une chambre à coucher au style ethnique

Une chambre à coucher au style ethnique Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour une maison invitant au voyage, il n’y a rien de mieux qu’une chambre ethnique chic. Ce style de déco bercera vos nuits et créera une ambiance zen dans cette pièce destinée à la détente. Pour adopter le style ethnique, vous pouvez utiliser plusieurs objets décoratifs authentiques ou quelques pièces de déco inspirés des coutumes africaines, indiennes et asiatiques. Pour les coloris, osez les couleurs ensoleillées comme le jaune. Vous pouvez aussi mettre ce style en valeur en choisissant des éléments décoratifs ou un mobilier en bois, en osier et en rotin. Pour le linge de lit et les rideaux, le lin est une matière légère qui s’harmonisera agréablement avec ce style.

3- Une chambre cocooning avec des guirlandes lumineuses

Un lit décoré d’une guirlande lumineuse. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour une chambre chaleureuse, optez pour une lumière tamisée. Outre les lampadaires et les lampes de chevet, les guirlandes lumineuses créeront également une belle ambiance dans la pièce. Vous pouvez les accrocher au-dessus du bureau ou les utiliser en guise de tête de lit. Elles sont disponibles en différentes tailles, formes et couleurs afin de répondre à toutes les envies. Certains modèles vous permettent même d’accrocher quelques photos au format polaroid pour embellir votre espace cosy. Ce type de luminaire est parfait pour les chambres aux murs blancs, rose pâle ou encore gris.

4- Une chambre cocooning remplie de petites babioles

Plusieurs idées de déco de chambre. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour un espace chaleureux et rassurant, oubliez la décoration minimaliste. L’idéal est de remplir votre chambre de petites déco. Par exemple, installez plusieurs cadres photo aux murs. Vous pouvez aussi miser sur différents objets décoratifs tels que les livres, les vases, les plantes vertes… Si vous souhaitez aménager un espace bien ordonné, mais toujours au style de déco maximaliste, quelques étagères murales seront aussi parfaites. Cette idée rendra la pièce moins impersonnelle et vous permettra donc de la transformer en un vrai cocon douillet. N’hésitez pas également à multiplier les coussins et les assises pour davantage d’originalité.

5- Une chambre rangée-dérangée

Une idée de décoration de chambre pour s’inspirer. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour une chambre cosy, vous devez aussi respecter le concept du rangé-dérangé. Il s’agit d’intégrer plusieurs éléments dans la pièce et de les disperser un peu partout. Par exemple, si vous aimez la peinture, vous pouvez entreposer votre matériel sur une table. Si vous êtes un passionné de photographie, accrochez vos différents clichés au mur et utilisez vos différents équipements comme objets de déco. Complétez ensuite le tout avec quelques objets décoratifs (vase rempli de fleurs, papiers, revus…) pour un effet chargé sans pour autant en faire trop. Une chambre rangée-dérangée consiste aussi à disperser vos linges de lit sur votre couchage en veillant à ce qu’ils soient bien ordonnés.

6- Une chambre cocooning à l’esprit campagne chic

Un modèle de table de chevet pour votre chambre. Crédit : Tabitazn

Le style campagne chic est aussi parfait pour transformer la pièce en un havre de paix. À la fois reposant et élégant, il vous fera passer de bons moments de détente. Pour adopter ce style, il n’y a rien de plus simple. Mélangez les teintes neutres et douces telles que le beige, le blanc et le camaïeu. Une petite touche de rose viendra ensuite sublimer le tout. Au niveau des matières, le naturel est à privilégier. Optez, par exemple, pour des meubles en bois, des paniers de rangement en osier, quelques poufs… Pour décorer les murs et apporter davantage de chaleur à la pièce, accrochez un tissage mural.

7- Une chambre cosy avec un coin lecture

Une idée de coin lecture pour votre chambre. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Un coin lecture accentuera le caractère cocooning de votre chambre à coucher. Si vous avez une grande fenêtre, n’hésitez pas à y installer un petit espace douillet pour bouquiner pendant vos heures de détente. Sur le rebord, installez plusieurs coussins suffisamment épais et douillets. Un plaid s’invitera aussi dans ce petit espace et vous réchauffera pendant l’hiver. Pour ranger vos livres, misez sur une petite étagère en bois ou un panier. Au besoin, n’hésitez pas à poser un lampadaire pour éclairer votre coin lecture. Ce luminaire vous permettra de lire pendant des heures sans risquer d’avoir mal aux yeux.

8- Une chambre cocooning avec un beau tapis

Un modèle de tapis pour chambre à coucher. Crédit : gamespirit

Cette idée de déco est préconisée, surtout lorsque les températures commencent à chuter. Préférez les modèles XXL pouvant recouvrir le sol de chaque côté de votre lit. Ainsi, vos pieds seront réchauffés dès le lever. Les tapis cosy se veulent à la fois doux et confortables. De ce fait, privilégiez les modèles conçus en fourrure ou dans une matière agréable au toucher comme le lin. Pour la couleur, tout dépendra des teintes choisies pour la pièce. Les tapis de couleur unie restent une valeur sûre si vous souhaitez éviter les fautes de goût. Les tapis à motifs sont à choisir avec précaution pour respecter l’harmonie de la pièce.

9- Une chambre cosy avec des voilages

Des voilages idéals pour la chambre à coucher. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour combiner la douceur et le romantisme dans votre chambre à coucher, laissez les rideaux lourds et encombrants de côté. Craquez plutôt pour la légèreté des voilages. Ce type de rideau laisse la lumière naturelle s’introduire dans la pièce dès le réveil. Le soir, il offre un éclairage tamisé pour une ambiance feutrée apaisante. L’avantage du voilage, c’est qu’il s’adapte aux petits budgets. Vous aurez aussi le choix entre plusieurs coloris. Si vous disposez d’une chambre toute blanche, un voilage rose pâle ou vert d’eau sera parfait. Si la teinte des murs est plutôt chaude, il convient de choisir un voilage blanc.

10- Une chambre avec un lit mezzanine

Un modèle de lit mezzanine. Crédit : ArchiViz

Si vous vivez dans un studio, tous les moyens sont bons pour optimiser l’espace. Pour une chambre dans un espace restreint, il n’y a rien de mieux qu’un lit mezzanine. Celui-ci donnera un air de cabane à la pièce et vous plongera dans une ambiance chaleureuse avant de dormir. Attention. En optant pour un lit mezzanine, il vous faudra utiliser des accessoires de décoration légers et harmonieux. Vous devez aussi choisir un modèle de lit moderne. Au besoin, n’hésitez pas à solliciter les services d’un professionnel. Il vous créera un lit sur-mesure.

11- Une chambre à coucher à l’esprit chalet

Une chambre cosy. Crédit : oatawa

Ce style de décoration a le vent en poupe. En effet, il garantit convivialité et chaleur dans les intérieurs. Pour l’adopter, choisissez des coloris neutres dominés par le gris. Afin de renforcer le caractère cosy de la pièce, utilisez des meubles conçus avec des matières naturelles. Le style chalet privilégie toujours les décorations minimalistes (petit cadre à photo, vase tendance, panier de rangement…). Vous devez aussi faire attention aux détails. Il est, par exemple, essentiel d’harmoniser la couleur du linge de lit avec celle des rideaux. Les matières 100 % confort sont tout autant des éléments à ne pas négliger.

12- Une chambre avec des combles aménagés

Une chambre avec un comble aménagé. Crédit : krooogle

Une chambre sous les combles sera automatiquement cosy et chaleureuse. Même sans artifices, cette structure apportera du cachet à la pièce. Si vous disposez d’une pièce avec des lambris, n’hésitez pas à y installer votre cocon douillet. En complément, utilisez quelques accessoires de décoration permettant d’embellir l’espace. Entre les tableaux, les vases et les coussins douillets, le choix dépendra entièrement de vos envies. Néanmoins, veillez à respecter les règles de la décominimaliste pour une chambre légère et accueillante. Prenez également soin de la luminosité de la pièce.

13- Une chambre avec un beau papier peint

Une chambre cosy et girly. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour une chambre remplie de douceur, couvrir une partie ou l’intégralité du mur avec du papier peint est une idée ingénieuse. À part vous aider à faire des économies, cette option vous aidera aussi à personnaliser la pièce selon vos goûts. Les femmes craqueront pour les papiers à motif fleuri. La gent masculine préfèrera plutôt les papiers peints aux tons neutres ou à motifs géométriques. Le choix dépendra entièrement du style de décoration que vous souhaitez créer. Afin de mettre ce revêtement de mur plus en valeur, vous pouvez miser sur des éléments de décoration tendance comme les suspensions en bouleau, les tapis en jonc de mer, les lampes de chevet sur pied…

14- Une chambre avec un ciel de lit

Un modèle de ciel de lit. Crédit : TongTa

En plus de vous protéger des moustiques, le ciel de lit apportera aussi de la chaleur à votre déco de chambre. Vous tomberez tout de suite dans les bras de Morphée grâce à sa légèreté. Il existe plusieurs types de ciel de lit. Entre les modèles romantiques, bohèmes et chics, vous disposez d’un large choix. Ils se déclinent aussi en différentes matières et couleurs. L’idéal est d’opter pour un ciel de lit pouvant s’accorder avec l’ensemble de vos accessoires de décoration ainsi qu’au style que vous souhaitez mettre en avant.

15- Une chambre avec un fauteuil pour se détendre

Un modèle de fauteuil pour chambre à coucher. Crédit : JZhuk

La chambre doit vous permettre de vous reposer, de vous retrouver, de vous détendre et de lire un bon bouquin. Un fauteuil au design moderne trouvera donc sa place dans votre cocon douillet. Vous pouvez le choisir en fonction du code couleur et du style de la pièce. Faites aussi attention au choix de la matière. Il est essentiel d’opter pour un fauteuil confortable et ergonomique. Pour accessoiriser ce mobilier, vous pouvez miser sur quelques coussins bien rembourrés et de couleur unie. Un plaid sera aussi parfait pour rendre votre fauteuil davantage élégant et original.