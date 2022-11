15 idées de décorations de baby shower pour s'inspirer

Vous attendez un évènement heureux ? Fille ou garçon, fêtez la venue prochaine de votre bébé en vous inspirant de ces idées de décoration baby shower.

Décoration de baby shower : 15 idées pour s’inspirer

Les ballons, des classiques de la déco baby shower. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Être enceinte est un évènement heureux. L’annonce de l’arrivée très prochaine de bébé se doit d’être fêtée par la future maman et le futur papa, en famille et en présence des amis, à quelques semaines de la naissance. Venue des États-Unis, la baby shower party est une fête prénatale qu’il convient de bien préparer. Elle devient de plus en plus populaire, au même titre que l’anniversaire ou le baptême.

Quelle décoration adopter pour un aussi grand évènement que l'arrivée de bébé ?

adopterpour un aussi grand évènement que l’arrivée de bébé ? Quel thème de déco est le meilleur pour une baby shower garçon ou une fille ?

Souhaitez-vous prolonger le suspens pour connaître le genre, « gender », de votre bambin ?

Ballons, dragées, assiettes, guirlande, accessoires de table, verre, décoration de gâteau, quels sont les accessoires indispensables pour une réception baby shower et une décoration réussie ? Autant de questions auxquelles vous pouvez obtenir des réponses. Découvrez cette sélection de 15 idées de décoration de baby shower party pour s’inspirer. Les produits qui vous sont proposés à travers ces conseils décoration sont disponibles en stock dans les boutiques spécialisées en décoration baby shower, en baptême, anniversaire enfant et mariage.

1 – Décoration pour baby shower gender reveal : annonce fille ou garçon

Un carton baby shower déco rempli de ballons rose et bleu pour l’annonce du sexe de bébé. Crédit : Mccallk69

La baby shower party est l’occasion parfaite pour annoncer le sexe de votre bébé : « boy or girl » ? Pour organiser une fête dans ce sens, il est d’usage d’adopter une décoration axée sur le thème gender reveal. Mettez en avant le suspens jusqu’au dernier moment à travers une ambiance festive, avec des éléments qui prolongent les questions « le bébé sera-t-il un garçon ou une fille ? ». Vous pouvez par exemple opter pour un kit « gender reveal » incluant une guirlande « boy or girl », 20 ballons couleur bleu et rose, une écriture manuscrite « boy or girl », 1 paquet de 16 grammes de confettis bleus et un autre de confettis de couleur rose, mais aussi des dragées et friandises selon la marque. Le tout en stock et au prix de 19, 94 eur.

2 – Décoration de baby shower mixte pour changer des codes couleur

Thème de déco baby shower bleu et vert pastel. Crédit : Irena Destani

Outre le fait d’organiser une baby shower party annonce surprise type « gender reveal, boy or girl », pourquoi ne pas opter pour une décoration baby shower mixte ? Changez de classiques couleurs bleu et rose gold sans être en rupture avec la tradition, en adoptant des teintes plus neutres comme le beige, le vert pastel ou bleu pastel, par exemple.

Optez pour une déco qui privilégie la fête plutôt que le genre. Des gobelets aux assiettes, en passant par les ballons, les cierges magiques et les serviettes, le thème baby shower mixte vous séduira.

Une fois encore, des kits spécifiques vous simplifient le choix. Les friandises et les dragées apportent toujours un plus à l’ambiance, même si vous optez pour un thème baby shower mixte. Par ailleurs, l’exercice du choix du thème vous aidera pour trouver également l’ambiance idéale pour la chambre de bébé ou la chambre d’enfant. Divers articles en stock sont à découvrir dans votre boutique dédiée.

3 – Inspiration de décoration de table baby shower party

Cake-pops avec rubans et dragées sur une table avec décor baby shower. Crédit : Dariia Havriusieva

Pour organiser une fête baby shower, la décoration et la présentation de la table doivent aussi faire partie de vos objectifs, comme c’est le cas pour un mariage, un anniversaire, un baptême.

Si vous connaissez déjà le sexe de votre bébé, girl, boy, vous serez alors en mesure de choisir le thème qui vous convient. Dans cette optique, vous disposez de tout le nécessaire pour créer votre ambiance déco favorite et habiller votre table selon vos envies. Choisissez vos couverts, marques-places, serviettes, chemins de table couleur ou pastel ou blanc, mais aussi confettis de table et autre centre de table pour une présentation dans les règles de l’art. Ajoutez-y tous les accessoires assortis, tels que les gobelets, les assiettes, les serviettes de table. Préférez des gobelets jetables et une nappe de table en papier pour plus de simplicité et faire des économies. Pensez également à disposer ici et là des dragées et friandises. Le gobelet jetable est plus léger et présente moins de risque de casser comparé à un gobelet en verre.

Ces articles sont en stock chez votre marchand en ligne spécialiste de la baby shower et généralement disponibles pour une livraison à domicile. Un lot de 8 gobelets est proposé à moins de 4 eur chez la plupart des marchands spécialisés qui disposent de nombreux articles en stock. Un prix beaucoup plus abordable qu’un modèle en verre.

Une fois encore, vous avez le choix parmi différentes couleurs : blanc, gold, à motifs pois, etc.

Le lot de 16 serviettes est vendu au prix de 5 eur à 6 eur. Il s’agit de serviettes de couleur neutre spécial baby shower qui se prêtent à chaque thème. Les centres de table pourront être par exemple des pots en verre (3, 5 eur par pièce), des boîtes décorées (environ 5 eur), ou encore des bougies chauffe-plat à LED (13 eur).

4 – Les ballons, des indispensables pour une décoration baby shower

Ballons bleus et roses pour une annonce fille ou garçon baby shower. Crédit : cerro_photography

Comme dans la plupart des évènements festifs, anniversaire, mariage, baptême, les ballons ont leur place dans le décor d’une baby shower. En la matière, vous avez l’embarras du choix, que vous préfériez un kit sous forme d’une arche ballon, ou plusieurs lots de ballons à accrocher à votre guise.

Vous pouvez aussi créer vous-même votre arche ballon en choisissant un kit spécifique. Celui-ci est composé d’une guirlande pour attacher chaque ballon que vous aurez préalablement gonflé. En fonction des couleurs que vous choisissez, vous pourrez ensuite assortir le reste de votre décoration baby shower (table, accessoires, etc.).

Si vous avez une préférence pour un ballon portant un thème spécifique (finition, couleur), vous trouverez aussi votre bonheur. Pensez aussi au ballon géant « fille ou garçon », généralement au prix de 6 eur.

N’hésitez pas à faire appel aux services d’un ballon designer, spécialiste du ballon décoratif qui pourra réaliser l’arche ballon ou créer les nuages de ballons qu’il vous faut. Divers coloris de ballon sont proposés, blanc, bleu, rose, gold, avec des ballons latex de qualité en stock et vendus à partir de 3, 5 eur le lot de 10. Vous les trouverez dans certaines boutiques spécialisées qui disposent d’un large stock.

5 – La décoration du gâteau baby shower

Un gâteau babyshower décoré. Crédit : lizardeye

Comme pour un baptême, un mariage ou un anniversaire, le gâteau est une pièce incontournable d’une fête baby shower party, et participe également au décor. Il doit être à la fois beau et bien présenté. Divers accessoires de décoration vous sont proposés, comme le cake topper qui, en plus de donner du volume, permet de décorer la pâtisserie de façon simple et originale. Selon le modèle, un cake topper est proposé à un prix allant de 5 eur à 13 eur.

Vous pouvez choisir un thème tel que « faire un vœu » par exemple. N’oubliez pas également le présentoir pour y disposer la friandise (12 eur à 35 eur), ainsi que les emporte-pièces (environ 2, 5 eur par pièce) et les bougies que vous trouverez dans un large choix et en stock dans votre boutique baby shower préférée, toujours à petits prix. Un lot de 3 bougies est proposé autour de 3 eur alors qu’un kit de cierges magiques « baby » est vendu autour de 10 eur. Les pique-gâteau sont également disponibles en stock, au prix d’environ 4 eur pour le lot de 6.

Complétez le décor de votre gâteau baby shower avec un assortiment de dragées et bonbons en stock. Pour commander vos dragées, sachez qu’elles sont disponibles dans toutes les couleurs, bleu, rose, rouge, blanc, etc. Comptez environ 10 eur et 15 eur pour les finitions argentée ou dorée. Celles de couleur classique comme le blanc ou rose, sont moins chères. En complément des dragées, vous pouvez aussi ajouter des petits gâteaux de type cupcakes.

6 – Les cadeaux baby shower pour les invités

Mini bouteilles « thank you » en guise de cadeaux baby shower. Crédit : Freddy Napoleoni

Vous êtes la future maman et la question se pose de comment remercier vos invitéslors d’une baby shower ? En leur offrant des cadeaux symboliques, tels qu’une pochette, une petite boîte en papier, ou un sac à l’intérieur desquels vous pouvez glisser quelques friandises, des dragées. Agrémentez avec un livre d’or avec écriture gold, ou avec des couronnes que chacune de vos invitées pourra porter. Les bonbons et dragées restent aussi de grands classiques à assortir avec les cadeaux.

7 – Les assiettes déco baby shower

Cupcakes baby shower présentés sur une assiette. Crédit : Liudmila Chernetska

Baby shower party garçon ou fille, la vaisselle est indispensable pour une déco de table bien présentée. N’hésitez pas à compléter la décoration de votre table avec plusieurs assiettes. Vous pourrez les utiliser pour y disposer des bonbons, des dragées, des petits cakes ou d’autres friandises. Faites-les assortir avec les autres accessoires tels que les gobelets et les serviettes. Pour une baby shower garçon, vous avez par exemple le choix parmi les thèmes bleu ou argent. Différentes teintes de vaisselle rose sont disponibles pour une baby shower fille. Mais vous pouvez aussi opter pour un thème mixte, axé sur les animaux par exemple. Un lot de 8 assiettes coûte en général de 4, 50 eur à 6 eur. Toutes les dimensions, grande, petite, sont proposées et de nombreux modèles aux designs variés sont disponibles en stock.

8 – Les canons à confettis baby shower

Canon à confettis baby shower dans les mains d’une petite fille. Crédit : jacoblund

Les confettis agrémentent toute ambiance festive, que ce soit lors d’un mariage, d’un anniversaire, d’un baptême ou d’une baby shower. Votre décorationbabyshower doit aussi inclure ce type d’accessoire. Toutes sortes de canons à confettis sont à votre disposition pour choisir le thème qui vous convient. Confettis étoiles argent, rose gold, irisés argent, étoiles dorées ou bleues, vous disposez d’un large panel de coloris. N’oubliez pas les fumigènes pour annonce garçon ou fille afin de compléter vos accessoires. Une boîte de 100 confettis de table spécial baby shower coûte environ 6 eur. Il vous suffit de les verser dans un verre jetable et de les lancer au bon moment.

9 – Les jeux baby shower pour occuper les invitées

Cubes baby shower. Crédit : brizmaker

Les jeux sont très appréciés lors d’une fête et même à l’occasion d’une baby shower. En tant que future maman, occupez vos invités en leur proposant des jeux. Ils pourront par exemple être axés sur le pronostic du sexe de votre bébé dans le cadre d’une annonce « gender reveal ». Tout un chacun pourra ainsi faire son propre pronostic. Le jeu de cartes, par exemple, consiste pour les invitées à inscrire dessus diverses informations de pronostic, comme la date de naissance de bébé, le sexe, le prénom, etc. Agrémentez les moments avec des friandises ou des dragées que vous présenterez sur une assiette ou dans un verre décoré.

10 – Les livres d’or baby shower

Cadeaux et livre d’or baby shower. Crédit : Rawpixel

Que de mieux que le livre d’or baby shower pour souhaiter la bienvenue à votre bébé qui arrive bientôt ? En fait, le livre d’or est même utilisé pour d’autres occasions comme un mariage, un baptême, etc. Vos invitées pourront inscrire leurs vœux et souhaits sur différents types de supports en fonction du livre d’or que vous choisissez. Livre d’or baby shower sous forme de tableau avec des vêtements (pour y écrire quelques mots), livre d’or puzzle, livre d’or kraft, petit livre d’or rayé bleu ou rose, le choix est vaste en la matière et le stock élargi. Les prix vont de 15 eur à 33 eur environ selon la finition.

11 – Les autres types de décoration pour une fête baby shower réussi

Les invitées avec en toile de fond des éléments de décoration de salle babyshower. Crédit : monkeybusinessimages

Le décor de la salle baby shower ne repose pas uniquement sur l’arche ballon, d’autres types de déco sont aussi à prévoir. Pensez aux lampions à accrocher et aux pompons que vous pourrez disposer sur des supports. Une guirlande thématique baby shower fera aussi son effet, et vous pouvez créer un nom, des mots ou une suite de mots grâce à un kit. Avec paillettes, avec fanions, vous avez l’embarras du choix en ce qui concerne la finition de la guirlande, qu’elle soit en papier, en bois ou dans un autre matériau. Une guirlande coûte entre 4 eur et 9 eur environ. Certains modèles composés de feuilles naturelles coûtent un peu plus de 20 eur.

D’autres types d’accessoires déco en kit et décor baby shower vous attendent, comme les guirlandes lumineuses, les branches d’eucalyptus, etc.

12 – Baby shower pour l’annonce de grossesse

Annonce de grossesse pour une future maman lors d’une baby shower. Crédit : syahrir maulana

Votre baby shower vise à annoncer votre grossesse ? Une fois de plus, vous avez à disposition un large assortiment de décorations et d’accessoires pour marquer l’évènement selon le thème qui vous plaît. Des ballons aux bougies, en passant par les cartes à gratter baby shower, vous disposez d’une large gamme de produits en stock pour préparer une annonce de grossesse.

13 – Cadeaux à offrir lors d’une baby shower

Boîte cadeaux baby shower en bois avec quelques articles à l’intérieur. Crédit : Rawpixel

Vous assistez à une baby shower et souhaitez trouver le cadeau idéal à offrir à votre amie future maman ? Une fois encore, les cadeaux restent incontournables, comme lors d’un anniversaire, d’un baptême, d’un mariage. À cet effet, les boutiques spécialisées en baby shower party ont aussi pensé à vous. Découvrez un large choix de présents que vous pourrez offrir en tant qu’invitées : matelas à langer, sac de maternité, trousse de toilette, set de table, petit doudou bleu pour bébé, blanc, rose ou marron, et bien d’autres articles en stock vous attendent.

14 – Les cartes d’invitation à une fête baby shower

Carte d’invitation pour baby shower party. Crédit : Nilawon Tongsith

L’organisation d’une fête baby shower passe par les invitations. En tant que future maman, vous découvrirez un large assortiment de cartes d’invitation spécialement prévues pour l’occasion, aux thème et coloris de votre choix. Pour d’autres occasions, comme le baptême ou l’anniversaire de votre enfant, des cartes thématiques sont disponibles, toujours avec un bon stock disponible. Un lot de 8 invitations baby shower est vendu au prix de 3 eur environ.

15 – Baby shower fille, garçon, ou ambiance spéciale ?

Cookies décorés baby shower fille. Crédit : Melissa Kopka

Si vous n’êtes pas douée pour le choix de la décoration, des couleurs ou du thème à choisir pour votre baby shower spécial fille ou garçon, simplifiez-vous la vie en parcourant directement les différentes ambiances que vous trouverez dans votre boutique préférée.

Chaque thème porte sur une sélection d’accessoires déco assortis. En complément de votre fête baby shower ou annonce de grossesse, vous pourrez aussi dénicher des thèmes de décoration bébé et enfant originaux, pour fille ou garçon, mais aussi de mariage, de baptême, de naissance, toujours avec un stock élargi d’articles. Quand on devient maman pour la première fois, ou pas, il est nécessaire de penser à tout! Afin de vous éviter toute perte de temps et de préparer votre baby shower party dans les meilleures conditions, les articles proposés dans vos boutiques spécialisées en ligne sont souvent disponibles à la livraison à domicile. Vous évitez en outre toute rupture de stock grâce à un catalogue régulièrement étoffé.