Prénoms 2023 : les 40 prénoms tendances de cette année

Quels seront les prénoms pour fille et pour garçon les plus donnés en 2023 ? Pour L’officiel des prénoms 2023, les autrices Stéphanie Rapoport et Claire Tabarly Perrin ont étudiés les tendances. Et voilà la liste des 40 prénoms les plus populaires du moment.

Parfois c’est une évidence, parfois c’est un casse-tête. Choisir un prénom pour leur enfant est la première décision qu’ont à faire les (futurs) parents. Décision déterminante. «Le prénom apparaît comme un premier désir parental projeté sur cette vie qui débute, un premier cadeau à l’enfant», analyse la chercheuse en psychologie sociale et cognitive, auteur de La science des prénoms, Anne-Laure Sellier. En France, il n’y a pas de règle pour l’attribution d’un prénom à un enfant.

À voir aussi

Une fois le bébé né, les parents ont trois jours pour l’inscrire à l’état civil. Et ils peuvent (presque) tout faire. Seule interdiction : impossible de donner à son fils ou sa fille un nom de famille pour prénom, car cela constitue une usurpation d’identité. Mais ils peuvent choisir un prénom d’origine française ou d’origine arabe, japonaise ou bretonne (sans caractères spéciaux), ils peuvent opter pour un prénom court, long ou composé, pour un prénom classique ou un prénom original.

Prénoms 2023 : découvrez les tendances / Crédit : Unsplash

Prénoms 2023 : quelles sont les tendances ?

Pour L’officiel des prénoms 2023 (éditions First), sorti jeudi 1er septembre 2022, les auteures Stéphanie Rapport et Claire Tabarly Perrin ont étudié les tendances. Et la mode est aux prénoms courts : cinq lettres en moyenne pour les prénoms de filles les plus populaires, sept lettres pour les prénoms de garçons. Les prénoms vintage ont également la côte : avec un retour dans les classement de Louis, Marcel, Jacques, Angèle, Joséphine ou Madeleine. On peut imaginer que le succès de la chanteuse belge Angèle n’est pas pour rien dans ce retour. En effet, les stars qui font les actualités inspirent les parents. Ces dernières années, de nombreux Elon, référence à Elon Musk, patron de Tesla, sont nés (plus de 500 en France en 2022). On peut également noter l’augmentation des naissances d’Archie, un prénom royal puisque c’est celui choisi par Meghan et Harry pour leur premier bébé. Et si les prénoms composés ne sont pas vraiment tendance, le prénom de fille Lily-Rose est plutôt populaire, certainement grâce à la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp.

De plus en plus de parents optent pour des prénoms à connotation religieuse, comme Adam, Noé, Raphaël, Eden ou Gabriel (relégué à la deuxième place des prénoms de garçon les plus donnés après des années à la première place). Autre tendance : les prénoms pour fille ou garçon faisant référence à la nature. Un effet de l’éveil des consciences sur l’écologie ? Peut-être. En tout cas, des prénoms rares comme Zéphyr qui veut dire vent ou Nour et Lucas qui signifient lumière ont été donnés ces dernières années. On note aussi une augmentation des noms de fleurs (Rose, Iris), de pierre (Jade, Ambre, Agathe), de fruits (Cassis, Clémentine), de saison (Summer, Automne) et même d’étoile (Soleil, Lune, Cosmin, Orion). Autant de tendances qui se retrouvent dans le top des prénoms les plus donnés en France en 2022. Voici la liste des prénoms de fille et de garçon les plus populaires du moment selon L’officiel des prénoms 2023. De quoi donner des idées aux parents.

Prénom 2023 : les 20 prénoms de garçon les plus populaires

1) LÉO

Origine : Léo signifie Lion en latin.

Récurrence : 4491 enfants ont été baptisés Léo lors de l’année 2020.

Fête : La saint Léo est célébrée le 10 novembre.

Léo est le prénom de garçon le plus donné en 2022 / Crédit : Unsplash

2) GABRIEL

Origine : Gabriel est un prénom hébraïque qui signifie «force de Dieu». C’est également le nom d’un des trois archanges de la bible, avec Saint Michel et et Saint Raphaël.

Récurrence : 4195 bébés ont été appelé Gabriel en France lors de l’année 2020.

Fête : La saint Gabriel est célébrée le 29 septembre.

3) RAPHAËL

Origine : En hébreu, Raphaël signifie «Dieu guéri».

Récurrence : 3965 Raphaël sont nés en France lors de l’année 2020.

Fête : Comme les Gabriel, les Raphaël sont célébrés le 29 septembre.

4) ARTHUR

Origine : En celte, Arthur veut dire ours. C’est également le nom du célèbre roi Arthur.

Récurrence : 3797 enfants ont été baptisés Arthur en France lors de l’année 2020.

Fête : La saint Arthur est célébrée le 15 novembre.

5) LOUIS

Origine : Prénom d’origine allemande, Louis signifie louange, renommée. De nombreux rois français ont porté ce prénom.

Récurrence : 3791 enfants ont été appelés Louis en France lors de l’année 2020.

Fête : Les Louis sont célébrés le 25 août.

6) JULES

Origine : Jules vient du latin «Julius» qui était un nom de famille à l’époque romaine (avant Jules César).

Récurrence : 3546 Jules sont nés en France lors de l’année 2020.

Fête : La saint Jules est célébrée le 12 avril.

7) MAËL

Origine : En celte, Maël signifie prince ou seigneur.

Récurrence : 3291 enfants ont été baptisés Jules en France lors de l’année 2020.

Fête : Les Maël sont fêté le 13 mai.

8) ADAM

Origine : Adam est un prénom biblique, prénom du premier homme créé par dieu au sixième jour de la création de la terre.

Récurrence : 3189 enfants ont été appelés Adam en France lors de l’année 2020.

Fête : La Saint Adam a lieu le 17 juin.

9) GABIN

Origine : Gabin vient du nom d’une ville en Italie : Gabies.

Récurrence : 2718 bébés ont été baptisés Gabin en France lors de l’année 2020.

Fête : Les Gabriel sont célébrés le 19 février.

10) NOAH

Origine : En arabe, Noah veut dire repos.

Récurrence : 2798 Noah sont nés en France lors de l’année 2020.

Bien choisir le prénom de bébé. Crédit : Istock

11) HUGO

Origine : Hugo vient de l’allemang hug qui signifie intelligent.

Récurrence : 3121 enfants ont été appelés Hugo en France lors de l’année 2020.

Fête : La Saint Hugo a lieu le 1 avril (et ce n’est pas une blague).

12) LUCAS

Origine : Lucas veut dire lumière en latin.

Récurrence : 3243 garçons ont été appelés Lucas en France lors de l’année 2020.

Fête : La Saint Lucas est célébrée le 18 octobre.



13) LIAM

Origine : Liam vient de l’irlandais qui veut dire «volonté».

Récurrence : 2675 enfants ont été baptisés Liam en France lors de l’année 2020.

Fête : La Saint Liam a lieu le 10 janvier.

14) SACHA

Origine : Sacha est un prénom ayant pour signification homme, viril, protéger.

Récurrence : 2545 garçons ont été appelés Sacha en France lors de l’année 2020.

15) AARON

Origine : Aaron vient de l’hébreu qui signifie celui qui vient après. C’est le frère de Moïse.

Récurrence : 2310 enfants ont été baptisés Aaron en France lors de l’année 2020.

Fête : La Saint Aaron est célébrée le 1 juillet

.

16) LÉON

Origine : Comme Léo, Léon vient du latin lion.

Récurrence : 2154 garçons ont été appelés Léon en France lors de l’année 2020.

Fête : La Saint Leon a lieu le 31 août.

17) ISAAC

Origine : Isaac vient de l’hébreu signifiant Dieu sourit.

Récurrence : 1909 bébés ont été appelés Isaac en France lors de l’année 2020.

Fête : La Saint Isaac est célébrée le 20 novembre.

18) PAUL

Origine : En latin, Paulus signifie petit.

Récurrence : 2468 garçons ont été appelés Paul en France lors de l’année 2020.

Fête : Les Paul sont célébrés le 29 juin.

19) NATHAN

Origine : En hébreu, Nathan veut dire don de Dieu.

Récurrence : 2399 enfants ont été baptisés Nathan en France lors de l’année 2020.

Fête : La Saint Nathan a lieu le 24 août.

20) NOÉ

Origine : Noé vient de l’hébreu qui veut dire se reposer. C’est un prénom biblique (l’arche de Noé).

Récurrence : 2068 bébés ont été appelés Noé en France lors de l’année 2020.

Fête : Les Noé sont fêtés le 10 novembre.

Prénom 2023 : les 20 prénoms de fille les plus populaires

1) JADE

Origine : Jade est le nom d’une pierre venue d’orient.

Récurrence : 3812 bébés ont été baptisées Jade en France lors de l’année 2020.

Fête : La Sainte Jade a lieu le 29 juin.

Jade est le prénom de fille le plus donné en 2022 / Crédit : Istock

2) LOUISE

Origine : Louise vient de l’allemand qui signifie illustre, combattant.

Récurrence : 3807 filles ont été appelées Louise en France lors de l’année 2020.

Fête : La Sainte Louise est célébrée le 15 mars.

3) EMMA

Origine : Emma vient de l’hébreu signifiant Dieu avec nous.

Récurrence : 3478 bébés ont été appelées Emma en France lors de l’année 2020.

Fête : La Sainte Emma a lieu le 19 avril.

4) AMBRE

Origine : Ambre vient du grec signifiant immortel. C’est aussi le nom d’une pierre.

Récurrence : 2735 filles ont été appelées Jade en France lors de l’année 2020.

5) ALICE

Origine : D’origine allemande, le prénom Alice signifie de notre lignée.

Récurrence : 2977 Alice sont nées en France lors de l’année 2020.

Fête : La Sainte Alice est célébrée le 16 décembre.

6) ALBA

Origine : Alba vient du latin est signifie lumière, aube.

Récurrence : 969 bébés ont été baptisées Alba en France lors de l’année 2020.

Fête : Les Alba sont célébrées le 22 juin.

7) ROSE

Origine : Rose est le nom de la fleur du rosier.

Récurrence : 2656 Rose sont nées en France lors de l’année 2020.

Fête : La Sainte Rose a lieu le 23 août.

8) ANNA

Origine : Anna vient de l’hebreu signifiant grâce.

Récurrence : 2363 filles ont été appelées Anna en France lors de l’année 2020.

Fête : Les Anna sont fêtées le 26 juillet.

9) ROMY

Origine : Prénom d’origine latine, Romy a été popularisé par Romy Schneider.

Récurrence : 2188 Romy sont nées en France lors de l’année 2020.

Fête : La Sainte Romy a lieu le 23 août.

10) MIA

Origine : Mia vient du latin signifiant aimée.

Récurrence : 1598 bébés ont été baptisées Mia en France lors de l’année 2020.

Fête : Les Mia sont célébrées le 20 février.

11) JULIA

Origine : Julia est un prénom d’origine latine.

Récurrence : 2254 filles ont été appelées Julia en France lors de l’année 2020.

12) LINA

Origine : D’origine latine, le prénom Lina signifie Lin.

Récurrence : 2714 Lina sont nées en France lors de l’année 2020.

Fête : La Sainte Lina a lieu le 23 septembre.

13) LOU

Origine : Lou est un dérivé de Louis.

Récurrence : 2146 filles ont été appelées Lou en France lors de l’année 2020.

Fête : La Sainte Lou a lieu le 25 août.

14) IRIS

Origine : En grec, Iris signifie arc-en-ciel. C’est aussi le nom d’une fleur.

Récurrence : 1666 Iris sont nées en France lors de l’année 2020.

Fête : Les Iris sont fêtées le 4 septembre.

15) CHLOÉ

Origine : Chloé vient du grec signifiant verdure.

Récurrence : 2472 bébés ont été appelées Chloé en France lors de l’année 2020.

Fête : La Sainte Chloé a lieu le 5 octobre.

16) AGATHE

Origine : En grec, Agathe signifie bon.

Récurrence : 1920 enfants ont été appelées Agathe en France lors de l’année 2020.

Fête : La Sainte Agathe est célébrée le 5 février.

17) LÉA

Origine : Comme Léo, l’étymologie de Léa est le mot lion.

Récurrence : 2426 filles ont été baptisées Léa en France lors de l’année 2020.

Fête : Les Léa sont fêtées le 22 mars.

18) LÉNA

Origine : En grec, Léna signifie éclat du soleil.

Récurrence : 1920 Léna sont nées en France lors de l’année 2020.

Fête : La Sainte Léna a lieu le 18 août.

19) CHARLIE

Origine : Charlie vient de l’allemand Karl qui veut dire fort, vigoureux.

Récurrence : 1623 bébés ont été appelées Charlie en France lors de l’année 2020.

Fête : Les Charlie sont fêtée le 4 novembre.

20) INÈS

Origine : Inès signifie pureté en latin.

Récurrence : 1927 filles ont été appelées Inès en France lors de l’année 2020.

Fête : La Sainte Inès a lieu le 12 juillet.