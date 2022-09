15 idées de chambre d'ado garçon

La chambre de votre ado garçon doit être à la fois stylée et confortable. Voici quelques idées canon pour lui aménager un espace qui lui ressemble.

1. Une chambre d’enfant sur le thème du football

Légende : Une décoration de chambre sur le thème du football Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Votre adolescent est passionné de football ? Une décoration de chambre sur le thème du ballon rond devrait lui plaire. Cependant, faites attention à l’effet «too much». Il convient d’aménager l’espace suivant certaines règles. Tout d’abord, rappelez-vous qu’une chambre d’ado doit se diviser en 3 parties: l’espace de couchage, l’espace de travail et l’espace destiné aux loisirs.

Pour le couchage, osez l’originalité. Un lit en forme de but sera une excellente idée. Sinon, installer un beau tapis en forme de terrain de foot sera aussi du plus bel effet. Sur les murs, vous pouvez accrocher un maillot de foot ou étaler quelques ballons aux couleurs de son équipe préférée en guise de déco.

2. Une chambre d’ado sur le thème des jeux vidéo

Légende : Un garçon jouant aux jeux vidéo dans sa chambre Crédit : Antonio_Diaz

Pour les ados qui raffolent des jeux vidéo, une déco de chambre geek constituera une bonne idée. Vous trouverez de nombreuses sources d’inspiration sur Pinterest. Sinon, utilisez tout simplement votre créativité. Pour une décoration de chambre réussie, le choix des meubles ne doit pas être négligé. Choisissez un bureau au design moderne et pouvant contenir l’ensemble du matériel de jeu de votre jeune garçon. Pour les murs, vous pouvez opter soit pour des stickers, soit pour du papier peint, soit pour une peinture en harmonie avec le thème gaming. Quelques rangements intelligents seront aussi les bienvenus dans la chambre gaming. Ils aideront à camoufler les différents objets encombrants (disquettes, manettes, revues…).

3. Une décoration de chambre épurée

Légende : Une chambre d’ado garçon épurée. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Contrairement aux idées reçues, le style épuré n’est pas réservé aux chambres de fille. Vous pouvez parfaitement choisir cette option pour embellir l’espace destiné à votre adolescent. Cependant, il convient de ne rien laisser au hasard et de bien choisir chacun des éléments à utiliser. Pour les murs, le blanc est une couleur à privilégier. Elle illumine la pièce et crée une ambiance zen. Au niveau des meubles, le bois est une belle matière à exploiter. Cependant, afin d’éviter un effet vieillot, misez sur un lit, une table de chevet et un bureau au design moderne. Pour le linge de lit, l’alliance blanc et bleu reste une valeur sûre.

4. Un revêtement de sol original

Légende : Une chambre de garçon originale. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour une déco de chambre d’ado réussie, le choix du revêtement de sol est important. Ce dernier personnalisera la pièce et y apportera une certaine harmonie. Les moquettes à motifs sont très tendance en ce moment et offrent un large choix afin de répondre aux besoins de tout un chacun. Si votre garçon aime voyager, il sera ravi d’avoir une grande moquette représentant la carte du monde dans sa chambre. Pour les passionnés de rap ou de hip-hop, les motifs représentant leur genre musical préféré apporteront du cachet à la pièce. N’hésitez pas à demander l’avis de l’intéressé pour créer une déco sur-mesure et à la hauteur de ses exigences.

5. Un lit en palette pour la chambre de votre ado

Légende : Un modèle de lit en palette pour la chambre de votre garçon. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour les adeptes du DIY, fabriquer les meubles pour la chambre de son adolescent soi-même est toujours une vraie partie de plaisir. Pour lit, créez un modèle original à partir d’une palette en bois. Si vous êtes en manque d’idées, n’hésitez pas à vous inspirer sur le site de Pinterest. Afin que ce couchage soit confortable, installez un sommier et un bon matelas. Vous pouvez ensuite le décorer avec un linge de lit aux couleurs de votre choix, quelques coussins douillets et un plaid. L’avantage des lits en palette, c’est qu’ils peuvent être peints selon vos goûts et vos envies. Relookez vos meubles en bois !

6. Un grand miroir dans la chambre de votre ado

Légende : Un ado qui s’admire dans le miroir. Crédit : Alina Valetka

Les filles ne sont pas les seules à être coquettes. Pour que votre enfant puisse s’admirer autant qu’il le souhaite, installez un grand miroir dans sa chambre. Les modèles à accrocher au mur sont très tendance en ce moment. Sinon, vous pouvez aussi opter pour un miroir psyché. Ce dernier est idéal pour les petits espaces. Outre sa fonction première, le miroir constitue aussi une décoration à part entière. Il rend les petites chambres lumineuses et donne l’impression qu’elles sont davantage spacieuses. Pour encore plus d’originalité, vous pouvez accrocher quelques photos au format polaroid ou un fil lumineux au-dessus du miroir.

7. De beaux rideaux en accord avec le style de déco

Légende : Des modèles de rideau pour la chambre de votre ado Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Les adolescents ont besoin d’intimité. Pour les protéger des vis-à-vis, il n’y a rien de mieux qu’une belle paire de rideaux. Les rideaux en lin sont les plus recommandés en raison de leur légèreté et de leur élégance. Cependant, si votre budget est assez serré, vous pouvez miser sur un voilage en polyester. Ce dernier imite merveilleusement le lin et offre le même effet. Les rideaux de couleur unie constituent un choix par excellence. Ils sublimeront l’ensemble de votre décoration d’intérieur. Sinon, si votre ado aime les déco atypiques, osez les rideaux à motifs (motifs étoilés, motifs dessin animé, motifs géométriques…).

8. Une décoration de chambre brute

Légende : Une chambre d’ado avec un mur de brique. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

La chambre de votre ado doit lui correspondre. S’il aime les décorations industrielles, cette idée devrait lui plaire. Il s’agit de créer une ambiance entrepôt dans son cocon douillet. Pour cela, n’utilisez que des meubles anciens chinés dans une brocante. À la place d’un papier peint parfaitement propre, choisissez un revêtement de mur de style industriel comme un mur en brique rouge. Les différents éléments décoratifs (cadres à photo, étagères de rangements, horloges…) devront être en parfaite harmonie avec le style choisi. La couleur des linges de lit devra aussi s’accorder avec l’ensemble du décor pour une ambiance à la fois douce et chaleureuse.

9. Créer un coin bureau original

Légende : Un coin bureau pour ado pour s’inspirer. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour bien s’épanouir, votre adolescent aura besoin d’un coin bureau pour réviser, dessiner et développer sa créativité. Afin que cet espace puisse apporter du cachet à l’ensemble de votre décoration d’intérieur, il convient de choisir un mobilier au design contemporain et fonctionnel. Les meubles de bureau de style scandinave constituent aussi une alternative intéressante. Pour décorer ce petit coin de travail, vous pouvez ajouter une jolie lampe, un porte-stylo et quelques bibelots. Une étagère de rangements pour entreposer les livres et autres objets décoratifs sera aussi une bonne idée. À condition bien sûr que celle-ci s’harmonise avec le style de déco choisi.

10. Une décoration de chambre sur le thème rock’n’roll

Légende : Des adolescents partageant un bon moment dans leur chambre. Crédit : Rawpixel

Votre adolescent aime le rock ? N’hésitez pas à vous inspirer de sa passion pour lui créer un espace de détente à son image. Le noir et blanc sont les couleurs à privilégier. Misez, par exemple, sur une parure de lit de couleur noire et des oreillers blancs. Quelques coussins tendance viendront ensuite casser l’effet trop sobre de ces teintes. Pour la décoration murale, les masking tape noirs et les vinyles seront des éléments clés. Vous pouvez aussi accrocher quelques posters de ses artistes préférés en guise de tête de lit. Si vous en avez les moyens, n’hésitez pas à entreposer un bel instrument de musique (guitare électrique, batterie…) dans un coin pour une ambiance encore plus rock’n’roll dans la pièce.

11. Un lit mezzanine pour les chambres partagées

Légende : Un modèle de lit mezzanine pour votre chambre d’ado garçon. Crédit : Bepsimage

Si vos enfants partagent la même chambre, le lit mezzanine sera un excellent choix. Il permettra à chacun de profiter de son propre espace. Les modèles disponibles sont nombreux. Plusieurs sites de vente en ligne comme Amazon et Ikea disposent de modèles uniques et aux dimensions de votre choix. Ces derniers proposent parfois un service de livraison gratuite. Vous pouvez aussi opter pour un lit mezzanine sur mesure conçu par un artisan créatif. Cette option vous permettra d’obtenir le modèle de vos rêves. Et si vous êtes en manque d’inspiration, vous pouvez toujours compter sur les nombreux modèles publiés sur Pinterest.

12. Une chambre d’ado avec plusieurs assises

Légende : Une chambre d’ado garçon pour vous inspirer. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Les adolescents adorent discuter pendant des heures dans leur chambre. Pour que votre jeune garçon puisse recevoir ses amis comme il se doit, multipliez les assises. Les poufs sont des meubles à privilégier pour créer une ambiance conviviale dans la pièce. Sinon, vous pouvez aussi miser sur un tapis confortable et y disperser plusieurs coussins douillets. Attention à ne pas créer un espace girly. La couleur des coussins devra s’accorder avec l’ensemble du décor. Les garçons apprécient les teintes neutres comme le noir, le blanc, le gris et le bleu. Sinon, vous pouvez aussi choisir un cocktail de couleur plus chaleureux comme le vert pastel, le jaune et l’orange.

13. Une chambre d’ado avec un mur de rangement

Légende : Un modèle de mur de rangement pour la chambre de votre adolescent. Crédit : archideaphoto

Si votre garçon possède plusieurs objets encombrants dont il ne veut pas se séparer (ourse en peluche, collection de BD, livres…), l’installation d’un mur de rangement est une bonne idée. Ce dernier vous aidera à optimiser l’espace. En effet, ces différents objets trouveront chacun leur place. Les murs de rangement permettent aussi d’embellir et de personnaliser votre décoration d’intérieur. Il vous suffira de miser sur une matière robuste comme le bois ou le métal pour profiter de cet élément décoratif pendant plusieurs années.

14. Une chambre d’ado avec un grand dressing

Légende : Des ados dans un dressing. Crédit : ViewApart

Fini les vêtements pliés sur une banquette, votre garçon a désormais besoin d’un grand espace pour ranger ses affaires. En effet, pendant l’adolescence, sa passion pour la mode va se développer et une simple armoire ne suffira plus à contenir tous les accessoires qu’il va s’acheter. Pour une chambre d’ado tendance et fonctionnelle, vous pouvez faire construire un dressing sur-mesure. Sinon, des modèles prêts à l’emploi sont aussi disponibles sur les sites comme Amazon et chez Ikea. Il vous suffira de les choisir en fonction des dimensions de la pièce et du style de la décoration. Un professionnel vous aidera ensuite à l’installer chez vous.

15. Une chambre d’ado avec une lampe en guise d’éclairage

Légende : Un modèle d’éclairage pour votre chambre d’ado. Crédit :Viacheslav Peretiatko

Pour un adolescent, la chambre à coucher est un espace de détente, mais pas que. Cette pièce lui sert aussi d’espace de travail. De ce fait, il est important d’y installer un éclairage adapté pour éviter les éventuels risques pour les yeux. Il existe différents types et modèles de lampes destinés aux chambres d’ado. Vous pouvez choisir entre les modèles à suspendre et les modèles dotés de pieds. Un grand lampadaire avec une ampoule Led sera parfait pour éclairer le coin bureau. Misez plutôt sur une lumière tamisée inférieure à 4000 Kelvins pour favoriser le sommeil du jeune adulte.